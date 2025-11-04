DC映画『ワンダーウーマン』シリーズを手がけたパティ・ジェンキンス監督が、ジェームズ・ガン率いる新DCユニバースに復帰する可能性は──。

旧DC映画ユニバースの『ワンダーウーマン』（2017）は、ジェンキンス監督と主演のガル・ガドットが本格タッグを組み、世界中の観客に支持された大ヒット作。米国興行収入4億ドル、世界興収8億ドルを超える大ヒットとなり、続編『ワンダーウーマン 1984』（2020）も製作されたほか、一時は第3作も企画されていた。

もっともワーナー・ブラザース＆DCは、ユニバース再編のために『ワンダーウーマン』シリーズの打ち切りを決定。これによって、ジェンキンスの再登板は未知数となっているのが現状だ。

米のインタビューにて、ジェンキンスは新DCユニバースに復帰する可能性を問われると「ありえない、とは言いません。私はワンダーウーマンが大好きだから」と語った。「スーパーヒーロー映画を作るのはとても楽しかったから、どうなるかはわからないけれど」と。

現在、新DCユニバースではワンダーウーマンの新たな単独映画が企画中。脚本には『スーパーガール（原題）』のアナ・ノゲイラがが、ガドットに代わる新ワンダーウーマン俳優や、新たに監督を務める人物の名前はまったく伝えられていない。DCスタジオは脚本主義を貫いているため、実現はしばらく先の話となりそうだ。

一方、ジェンキンスは「いま取り組んでいることがすごく楽しいし、新しいことをするのはいつだって良いもの。素晴らしい時間を過ごしています」と発言。詳細は語らなかったが、新たなプロジェクトに着手していることを認めた。

『ワンダーウーマン 1984』のあと、ジェンキンスは新作を手がけておらず、プロデュース業を中心としている。監督としての新作として報じられていた『スター・ウォーズ：ローグ・スコードロン（原題）』は現状がわかっておらず、頓挫した可能性もあるが、2023年には「企画に復帰した」と。

Source: