DC映画『スーパーマン』（2025）より、クリプトのテストCG映像をジェームズ・ガン監督が公開した。

新DCユニバースの映画第1弾『スーパーマン』に登場したクリプト／クリプト・ザ・スーパードッグは、1955年にコミックに初登場して以来、世界中のファンに愛されてきたキャラクター。実写映画に登場するのは本作が初めてで、ガン監督が自身の愛犬・オズをヒントにクリプトを描いたことはよく知られただ。

したがって、テスト映像も愛犬オズを参考にしたもの。公開された映像の右隅には「2024年1月16日」という日付が記されているから、公開の1年半前からクリプトがかなりの精度で表現されていたことがわかる。ガンは投稿のなかに「クリプト役のオズが、家のネコと遊んでいる初のテスト映像です」と記した。

First test footage I got of Ozu as Krypto, playing with my cat. Yes, this is CG (not the same thing as AI, so stop calling it that!) - James Gunn (@JamesGunn)

実写と見まがうクオリティだが、ガンも明記しているように「これはCG」である。さらに、「AIではありませんので、そう呼ばないで！」とも付け加えられている。

映画『スーパーマン』のブルーレイ・DVD・4K UHDは2025年11月19日（水）リリース。特典映像としてメイキングのほか、「クリプト出勤！スクールバス危機一発」なる映像も収録されている。