『スター・ウォーズ』謎多きレン騎士団。実は「アコライト」に登場したカイミールことザ・ストレンジャーこそが、初代メンバーであるとの物語が構想されていたようだ。カイミール役のマニー・ジャシントが米に話している。

2024年配信の「アコライト」は『エピソード1／ファントム・メナス』の100年前を描いたシリーズ。残念ながらシーズン1限りで打ち切り終了となったが、伝説的なシス卿であるダース・プレイガスの初登場や、不気味なマスク姿のザ・ストレンジャーの詳細など、『スター・ウォーズ』銀河史における重要なところを突く作品でもあった。

ジャシントはかねてより「アコライト」の打ち切りを非常に残念がっている。この度も「いつでも準備はできています。もし望まれるなら、是非とも戻りたいですね」と変わらぬ愛を話している。

「人生に一度の役でした。『アコライト』でのこと、“Oshamir”の関係性をとても誇りに思っていますよ」。“Oshamir”とは、カイミールと主人公オーシャの潜在的な恋愛関係を望むファン用語だ。

「レスリー（・ヘッドランド、製作）も少し説明していたと思いますが、カイミールがレン騎士団の初代の一人だったという可能性があります。そこが掘り下げられたらいいなと思います」とジャシント。レン騎士団は『フォースの覚醒』（2016）より登場したカイロ・レンが率いたカルト組織だ。それぞれが不気味なマスクを被った謎の7人組で、活躍が期待されていたものの、映画ではわずかに登場したのみ。その後、スピンオフ小説やコミックで補完的に描かれた。

カイロ・レンを巡っては、同役のアダム・ドライバーが発起人となって単独の新作映画企画が具体的に進んでいたものの、最後にディズニーCEOらによって却下されたことが最近になって明らかにされている。レン騎士団は『スカイウォーカーの夜明け』でベン・ソロによって殲滅されたが、カイロ・レンの映画あるいは「アコライト」シーズン2が実現していたら、ザ・ストレンジャーとレン騎士団との繋がりについて、何か解明される部分もあったかもしれない。この度のジャシントの発言によれば、レン騎士団の原型はハイ・リパブリック時代末期から存在したということになりそうだ。

「他にも色々と検討していたことがあったんですが、実現には至りませんでした」と残念がるジャシント。このまま謎としておくのは惜しい気もするが……？

「スター・ウォーズ：アコライト」はにて独占配信中。