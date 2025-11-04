透けてインナーが…BLACKPINK・ジス、スタイル際立つオフショットに視線釘付け！「大胆すぎます」【PHOTO】

BLACKPINKのジスが、大胆な衣装でファンの視線を釘付けにした。

《写真》ジス、胸元開いた“魅惑ドレス”

ジスは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真は、10月24〜26日（現地時間）に開催されたワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE]」バンコク公演のオフショットだ。

写真のジスは、ブラックのレザーミニスカートにシアー素材のトップスを合わせたスタイリッシュな衣装を着用している。インナーが透けて見えるトップスやタイトなスカートからは、華奢なスタイルが際立ち、見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「世界一可愛い天使」「本当に綺麗」「大胆すぎます」「大好き」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジスInstagram）

（写真＝ジスInstagram）

なお、ジスが所属するBLACKPINKは現在、ワールドツアー「DEADLINE」を開催中。日本公演は2026年1月16〜18日に東京ドームで行われる予定だ。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。BLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。