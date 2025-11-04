「よく生きててくれた」半日走り続けたトラックから見つかった子猫…衝撃の発見場所に「奇跡としかいいようがない」
トラックのエンジンルームで怯える子猫が発見され、無事救出された様子がInstagramに投稿され、話題を集めている。投稿したのは、ちゃちゃママさん（@nekoko.429）。この投稿には219.1万回の表示と7.5万いいねが集まり、「ほんと気づいて良かったぁーですね！」「無事でなにより」「優しさ溢れる温かいご家族に、幸せにしてもらってね」「こんなに優しい方の車の中を選ぶなんて、てんてんすごいね。よく頑張ったね」などのコメントが寄せられた。奇跡的な出会いとなった、てんてんちゃんの救出劇について飼い主さんに聞いた。
【写真】救出直後の子猫、必死に威嚇しながらごはんを食べる…トラック内の発見場所も
発見したのは、作業用トラックを運転していたパパさん。午前中からかすかに猫の声がするような気がしていたが、車の下を何度確認しても見当たらず、気のせいかと思っていたという。15時過ぎ、車を停めた瞬間にやはり猫の声が聞こえ、キャビン（トラックの座席）の下を開けると子猫が震えていた。
「『大丈夫だよ！おいで！』と声をかけ救出しようとしましたが怖がって奥に奥にと入ってしまったそうです」（ちゃちゃママさん）
発見してすぐ送られてきた動画で怯えている様子を見たちゃちゃママさんは、心が痛んだという。
「5時間あまり恐怖の中でうずくまっていたのかと。隙間から落ちて轢かれてしまったり、エンジンの熱で火傷する可能性もあっただろうによく無事でいてくれたと思い保護できたらうちで迎えようと思いました」（同）
同僚に連絡し三人がかりで両側から挟んで救出したが、捕まえようとすると威嚇して噛みついたり爪で攻撃してきたという。家に連れてきた晩もシャーシャー威嚇して噛みつこうとするため、スプーンでごはんを与えた。
「威嚇しながらも空腹には勝てず震えながら食べていた姿が印象的です」（同）
名前の由来は、保護した日に起きた脱走劇から。子猫用のフードを買いに走って戻ってきたらキャリーは空っぽで、棚の奥に隠れていた。
「見事な脱走劇に『引田天巧かよ！』と笑う一幕があり『てんてん』に」（同）
家には3匹の先住猫がいたため、当初は新しい猫を迎えるつもりはなかったという。特に神経質な長女のちゃちゃこちゃんがすんなり受け入れてくれるタイプではなかったからだ。初対面では、ちゃちゃこちゃんは「誰だ！おまえは！」という感じで威嚇し、他の猫たちも2階に避難した。しかし、てんてんが無邪気にくっついていくため、赤ちゃんだし仕方ないという感じで受け入れはじめたという。
「今は、てんてんが元気すぎてすぐプロレスを仕掛けるのでみんなタジタジですが、お姉さんたちは上手に面倒をみてくれていて、みんなでひっついて寝ているのを見ると微笑ましくて幸せな気持ちになります」（同）
