冬の“旨辛×チーズ”が主役♡牛角の韓国フェアで味わう最新韓国グルメ

寒い季節に恋しくなる“旨辛”と“チーズ”のハーモニー♡全国の「牛角」では、2025年11月6日(木)より冬季限定『韓国フェア』を開催します。

今年は、韓国屋台の人気メニューを牛角流にアレンジしたラインナップが登場。七輪で焼き上げるライブ感や、濃厚な旨辛だれがクセになる一皿まで、“渡韓気分”を堪能できる内容です。心も身体もあたたまる、冬限定フェアの全メニューをご紹介します♪

冬限定「牛角×韓国」フェアの主役メニュー

香ばしく焼き上げた『牛角流サムギョプサル』(各693円)は、今年のフェアを代表する逸品。

旨辛ダレ・塩胡椒の2種の味から選べ、サンチュ味噌・コチュマヨ・チーズソースの3種ソースで自分好みにアレンジできます。

さらに、『コロコロ牛ホルモン(マルチョウ)』(638円)は脂の甘みがじゅわっと弾けるごちそうメニュー。

七輪で香ばしく焼き上げる『イイダコの七輪焼き』(638円)も、韓国屋台さながらのライブ感を楽しめます。

“旨辛×チーズ”の無敵コンビが続々登場！

旨辛ダレに熱々チーズがとろける『チーズ旨辛チキン』(528円)は、濃厚な味わいがやみつきに♡

『カルボナーラトッポギ』(473円)は、もっちり食感のトッポギにクリーミーなソースが絡む至福の一皿です。

ピリッと刺激的な『ピリ辛マンドゥ』(418円)は、肉汁たっぷりで“辛×旨”の絶妙バランス。

さらに『イイダコと豚肉の旨辛炒め』(473円)は、辛さとコクがあとを引く、韓国好き必食の逸品です♪

スイーツまで韓国気分♡デザート＆食べ放題情報

食後には『チョコチュロスクッキーバニラ』(418円)を。七輪で炙ったチュロスに冷たいバニラがとろける“サク×トロ”の幸福スイーツです。

また、「牛角コース」「牛タン・上焼肉コース」「黒毛和牛コース」では、韓国フェアのメニューも食べ放題対象。一部店舗限定の「デザート食べ放題」も見逃せません♪

冬の夜は“韓国グルメ”であたたまろう♡

この冬、牛角の『韓国フェア～冬の韓国屋台祭～』が全国で開催。販売期間は2025年11月6日(木)～12月25日(木)。

“旨辛×チーズ”の組み合わせや七輪の香ばしさが楽しめる、期間限定の贅沢メニューが勢ぞろいです。お肉も、屋台風グルメも、デザートまで。

仲間と一緒に“冬の韓国気分”を満喫してみてはいかがでしょうか♪