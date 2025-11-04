【韓国】
消費者物価指数（CPI）（10月）08:00　
予想　N/A　前回　0.5%（前月比)　
予想　2.2%　前回　2.1%（前年比)

【豪州】
中銀政策金利（11月）12:30
予想　3.6%　前回　3.6%（豪中銀政策金利)

【NZ】
雇用統計（2025年 第3四半期）5日06:45
予想　5.4%　前回　5.2%（失業率)　
予想　0.2%　前回　-0.1%（雇用者数増減（前期比）)　
予想　-0.2%　前回　-0.9%（雇用者数増減（前年比）)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります