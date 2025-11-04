本日の予定【経済指標】
【韓国】
消費者物価指数（CPI）（10月）08:00
予想 N/A 前回 0.5%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.1%（前年比)
【豪州】
中銀政策金利（11月）12:30
予想 3.6% 前回 3.6%（豪中銀政策金利)
【NZ】
雇用統計（2025年 第3四半期）5日06:45
予想 5.4% 前回 5.2%（失業率)
予想 0.2% 前回 -0.1%（雇用者数増減（前期比）)
予想 -0.2% 前回 -0.9%（雇用者数増減（前年比）)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
消費者物価指数（CPI）（10月）08:00
予想 N/A 前回 0.5%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.1%（前年比)
【豪州】
中銀政策金利（11月）12:30
予想 3.6% 前回 3.6%（豪中銀政策金利)
【NZ】
雇用統計（2025年 第3四半期）5日06:45
予想 5.4% 前回 5.2%（失業率)
予想 0.2% 前回 -0.1%（雇用者数増減（前期比）)
予想 -0.2% 前回 -0.9%（雇用者数増減（前年比）)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります