【韓国】

消費者物価指数（CPI）（10月）08:00

予想 N/A 前回 0.5%（前月比)

予想 2.2% 前回 2.1%（前年比)



【豪州】

中銀政策金利（11月）12:30

予想 3.6% 前回 3.6%（豪中銀政策金利)



【NZ】

雇用統計（2025年 第3四半期）5日06:45

予想 5.4% 前回 5.2%（失業率)

予想 0.2% 前回 -0.1%（雇用者数増減（前期比）)

予想 -0.2% 前回 -0.9%（雇用者数増減（前年比）)



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更することがあります

