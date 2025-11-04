本日の予定【発言・イベント】
12:30 豪中銀政策金利、四半期経済予測、金融政策見通し
13:30 ブロック豪中銀総裁、記者会見
15:45 レーン・フィンランド中銀総裁、財政政策会議出席
16:40 ラガルドECB総裁、欧州経済について講演
16:55 パツァリデス・キプロス中銀総裁、Economist主催イベント出席
18:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、国際銀行会議出席
19:00 ラガルドECB総裁、記者会見
レーン・フィンランド中銀総裁、ユーロ圏経済見通しについて講演
20:35 ボウマンFRB副議長、サンタンデール銀行主催会議出席（質疑応答あり）
20:40 ブリーデン英中銀副総裁、サンタンデール銀行主催会議出席
5日2:00 ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演
5:00 NZ中銀半期金融安定報告
衆院本会議で代表質問
米NY市長選
米主要企業決算
AMD、ファイザー、スポティファイ、ウーバー
米国市場は冬時間へ移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）
※米政府機関閉鎖の影響でカナダ国際商品貿易の発表延期
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
13:30 ブロック豪中銀総裁、記者会見
15:45 レーン・フィンランド中銀総裁、財政政策会議出席
16:40 ラガルドECB総裁、欧州経済について講演
16:55 パツァリデス・キプロス中銀総裁、Economist主催イベント出席
18:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、国際銀行会議出席
19:00 ラガルドECB総裁、記者会見
レーン・フィンランド中銀総裁、ユーロ圏経済見通しについて講演
20:35 ボウマンFRB副議長、サンタンデール銀行主催会議出席（質疑応答あり）
20:40 ブリーデン英中銀副総裁、サンタンデール銀行主催会議出席
5日2:00 ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演
5:00 NZ中銀半期金融安定報告
衆院本会議で代表質問
米NY市長選
米主要企業決算
AMD、ファイザー、スポティファイ、ウーバー
米国市場は冬時間へ移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）
※米政府機関閉鎖の影響でカナダ国際商品貿易の発表延期
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります