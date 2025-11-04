「キレてるな」久保建英、高速ドリブル＆ダブルタッチで相手を翻弄「ファウルでしか止められない」
【ラ・リーガ】ソシエダ3−2アトレティック・クルブ（日本時間11月2日／アノエタ）
復帰したソシエダのMF久保建英が、華麗なドリブルテクニックで相手を翻弄した。ファウルでしか止められない突破に、ファンが注目している。
日本時間11月2日にラ・リーガ第11節で、ソシエダがホームでアトレティック・クルブと対戦。足首を痛めていた久保は63分から出場して4試合ぶりに復帰すると、その2分後の65分に違いを見せる。
自陣右サイドでボールを受けた久保は迷うことなくドリブルを開始。カウンターのシチュエーションからタッチライン沿いを進んでいき、細かいタッチとステップで急激に切れ込み、寄せてきたMFイニゴ・ルイス・デ・ガラレタをかわした。しかし、その瞬間に足を引っ掛けられ転倒。復帰直後にファウルでしか止められない足さばきを披露した。
解説・長谷川アーリアジャスール氏は「今のドリブルもうまいですよね。相手をギリギリまで見て、判断できますからね」と称賛した。
ファンもSNS上で反応。「久保のドリブルがー」「ファウルでしか止められない」「できればファウルしないで欲しかった」「久保調子良さそうやな」「キレてるなー」と興奮している。
その直後の67分にはボックス内にこぼれたボールを拾い、ゴール前に折り返して今シーズン初アシストを記録するも、VARにオフサイドと判定されて幻のものとなってしまった。しかし、ソシエダは終了間際の90+2分の劇的な決勝ゴールでバスクダービーに勝利し、今シーズン初の連勝も達成した。
（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）