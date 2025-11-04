【ラ・リーガ】ソシエダ3−2アトレティック・クルブ（日本時間11月2日／アノエタ）

【映像】高速ドリブル＆華麗なダブルタッチ

復帰したソシエダのMF久保建英が、華麗なドリブルテクニックで相手を翻弄した。ファウルでしか止められない突破に、ファンが注目している。

日本時間11月2日にラ・リーガ第11節で、ソシエダがホームでアトレティック・クルブと対戦。足首を痛めていた久保は63分から出場して4試合ぶりに復帰すると、その2分後の65分に違いを見せる。

自陣右サイドでボールを受けた久保は迷うことなくドリブルを開始。カウンターのシチュエーションからタッチライン沿いを進んでいき、細かいタッチとステップで急激に切れ込み、寄せてきたMFイニゴ・ルイス・デ・ガラレタをかわした。しかし、その瞬間に足を引っ掛けられ転倒。復帰直後にファウルでしか止められない足さばきを披露した。

解説・長谷川アーリアジャスール氏は「今のドリブルもうまいですよね。相手をギリギリまで見て、判断できますからね」と称賛した。

ファンもSNS上で反応。「久保のドリブルがー」「ファウルでしか止められない」「できればファウルしないで欲しかった」「久保調子良さそうやな」「キレてるなー」と興奮している。

その直後の67分にはボックス内にこぼれたボールを拾い、ゴール前に折り返して今シーズン初アシストを記録するも、VARにオフサイドと判定されて幻のものとなってしまった。しかし、ソシエダは終了間際の90+2分の劇的な決勝ゴールでバスクダービーに勝利し、今シーズン初の連勝も達成した。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）