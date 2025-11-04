将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）が10月31日・11月1日に行われた第38期竜王戦七番勝負第3局で、挑戦者の佐々木勇気八段（31）に勝利。王座失冠からの流れを引きずらない圧倒的な勝ちっぷりでファンを沸かせた。ABEMAの中継には、竜王挑戦経験を持つ鈴木大介九段（51）が出演。解説の合間には、藤井竜王と王座奪取を許した同学年のライバル・伊藤匠二冠（叡王・王座、23）の棋風の違いに言及した。

世界遺産・仁和寺を舞台に争われた竜王戦第3局で勝利を飾り、史上3人目、かつ最年少での『永世竜王』獲得に“王手”をかけた藤井竜王。10月28日に行われた王座戦五番勝負で伊藤叡王に敗れた流れを引きずらない鮮やかな勝ちっぷりが大きな話題となった。

中継中には、解説を務めた鈴木九段が藤井竜王と伊藤二冠の“棋風の違い”について言及。将棋界がたどってきた歴史を振り返り、令和のトップランナーの両者を比較した。

藤井竜王は2024年に行われた叡王戦五番勝負に続き、伊藤叡王を相手にフルセットで王座のタイトルを失冠。藤井竜王が保持していた全八冠のうち2つを伊藤二冠に受け渡すことになったことに触れ、聞き手を務めた宮宗紫野女流二段が「藤井竜王と伊藤二冠は棋風、読み筋が合わない？」と質問した。

鈴木九段は、「昔から将棋の世界では10年ごとに棋風が変わる。受けの名人の大山（康晴）先生が出ると、中原（誠）先生のように厚みで負かす将棋が出てくる。受けが重視されて手厚い昭和の将棋が流行った時に、谷川（浩司）先生が出てくる。谷川先生の“高速の寄せ”で『序盤なんてどうやってもいいんだ、早く終盤になってしまえ、俺が勝つんだ』と言っている時に羽生世代が出て、『いやいや、序盤の組み立てが大事なんですよ、同じような手でもそこで差が付くんですよ』と。一世代前、一世代前の将棋に強い方が出るんです。だいたい10年ごとに、“10年前の棋士に勝てる”というのが、棋士は稼げるんです」と解説した。

伊藤二冠は、藤井竜王と同じ2002年生まれの同学年ながら、プロ入りは2020年10月と4年の遅れをとることとなった。四段昇段は17歳と若い部類に張るものの、同じ年の藤井竜王はすでにタイトルホルダーとして躍進。伊藤二冠はその大きな差を痛感していたことは想像に難くない。

後輩ながら“プロ入り前から伊藤先生のファン”と公言する鈴木九段は、「匠さんはプロになった時にすでに藤井さんが第一人者になりかかっていて、それを目標にやってきた」とその強い思いを代弁。「どうやったら藤井さんに追いつけるか、勝てるかということを考えてやってこられたから、当然棋風は藤井さんの真逆になりやすいんです。同じことをやったら勝てないので、真似るべきところは真似て、オリジナリティーを出せるところは出してくるので当然変わってくるんでしょうね」と、“対藤井”を見据えて前進し続けた伊藤二冠の進化に言及した。

鈴木九段は「自分の目線だと二人とも強すぎて、二人の棋風の違いはわかりませんが…」と笑ったが、「細かくいうとそういうところに差があるかもしれません」とコメントした。

ABEMAの視聴者も興味深そうに「ああ、確かに。色々なタイプが出る方が良い」「ライバルいるからさらに強くなろうとなる」「トップとそれへの対抗とのせめぎ合いねえ」「稼げる、は生活感あるセリフだなぁ」「10年周期仮説おもろい」「伊藤匠は藤井聡太を倒すために生きてきたんだな」「対抗と攻略のスパンも数十年から数年になってるのかもね」など様々な反響が寄せられていた。

