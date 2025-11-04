オズワルドの伊藤俊介が、大御所芸人同士の大喧嘩を暴露。「お前はだからみんなに…」などロビーに響き渡った言葉を明かした。

【映像】大喧嘩をしていた大御所芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、元NHKアナウンサーの中川安奈が出演した。

互いの弱いところもイジりイジられて、笑いに昇華させるのが芸人文化。しかしそんな芸人でさえ、触れても面白くできないデリケートな部分、通称「柔らかい部分」が存在する。そこでこの日は、触れていい話なのかわからないことを芸人が持ち寄り、イジっていいのか、柔らかい話なのかを判定する「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」が放送された。芸人柔らか鑑定士を務めるのは、きしたかのの高野正成。相談者として、きしたかのの岸大将、みなみかわ、オズワルドの伊藤俊介、カカロニの栗谷、ラブレターズ（溜口佑太朗、塚本直毅）が登場した。

オズワルドの伊藤は、「今、大阪で一番柔らかい部分」という相談を持ち掛けた。伊藤によると「先日、小枝師匠（桂小枝）とトミーズの雅さんがNGKのロビーで大喧嘩してたらしい」とのことで、大御所同士のいじりにくい大喧嘩について暴露した。

喧嘩の原因については「誰も内容を知らない、聞けない」そうで、誰も触れることができない状況になっているという。しかし唯一、喧嘩をしている際に聞き取れた言葉が、小枝が雅に対して「お前はだからみんなに嫌われてんねん」と指摘した声だったという。その後、雅が大声で「健は関係ないやろ」と、相方の健をかばうような言葉がロビーに響き渡ったそうだ。この話に、スタジオの芸人たちは「気になる気になる！」と喧嘩の内容について興味津々になった。