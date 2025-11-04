シリーズ第5弾として新章を迎えた、沢口靖子主演の月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』（フジテレビ系）。情報化社会を背景に、“見えない犯罪”に挑む新チーム・DICT＜ディクト＞の一員として登場するのが、一ノ瀬颯演じる南方睦郎だ。頭脳派の若手刑事でありながら、どこかマイペースで愛嬌のあるZ世代のインテリ。自身も同世代にあたり、「自分らしさを大切にしたい」と語る一ノ瀬に、長寿シリーズへの参加に感じたプレッシャー、撮影現場での学び、そして理想とする“先輩像”について語ってもらった。

参考：一ノ瀬颯、『若草物語』律の役作りで意識した“感情の機微” 「日々アップデートされている」

■シリーズの歴史を背負いながら“自分らしさ”を模索

――人気シリーズである『絶対零度』の最新作に参加するプレッシャーはありましたか？

一ノ瀬颯（以下、一ノ瀬）：やはりシリーズものとなると、これまでのファンの方々にどう受け止めてもらえるか、というプレッシャーはありました。長く続いてきた作品で、数多くの先輩方が築き上げてこられた歴史があるので、「それを背負うんだ」という意識ももちろんありました。ただ、あまり意識しすぎると新しいものが生まれにくくなってしまうというか、肩の力が入りすぎてしまう気もして。南方というキャラクターは、僕自身が持っている“自分らしさ”の中で表現する部分が大きいので、あえて真面目になりすぎないようにすることを意識しました。作品のテイストやシリーズの流れといった“『絶対零度』らしさ”は、脚本の段階でしっかり受け継がれていると思うので、僕たちは全く別の部署から集まった新しいチームとして、自分たちらしいエッセンスを加えていけたらと思っています。過去作へのリスペクトを持ちながらも、大きく逸脱しすぎない。その絶妙なバランスを大切にしたいと感じました。

――実際に参加されてみて、『絶対零度』のどこに魅力を感じましたか？

一ノ瀬：緊迫感とスピード感です。事件の発生から解決までの展開がとてもスリリングで、体感としてあっという間に時間が過ぎていくんです。それは、シリーズとして大切にしてきた部分なんだろうなと感じました。僕自身も、観る人が引き込まれる緊張感をちゃんと体現できるようになりたいと思っていますし、『絶対零度』はそうしたハラハラドキドキする展開が魅力的な、完成度の高い作品だと思います。

――南方睦郎はいわゆるZ世代的な価値観を持ったキャラクターです。ご自身もZ世代ですが、どんな部分に共感できますか？

一ノ瀬：やっぱり、思ったことを率直に言えるところですね。遠慮せずに意見を伝えられるのはポジティブな強みでもあるし、まさに“今っぽい”人間関係の築き方だと思います。ただその分、受け取り方によっては誤解を招くこともあるのかなと感じます。一方で、ジェネレーションギャップの影響で上の世代からは「少し失礼だな」と思われてしまうこともあるかもしれません。でも彼には、それを包み込めるだけの実力と人柄がある。だからこそ憎めないし、自然と受け入れられているんだと思います。DICT＜ディクト＞というチームの中で、出自も年齢もバラバラなメンバーが対等に意見を出し合える関係が成立しているのも、彼の存在が大きい気はします。そうしたチームの信頼感を無理なく感じてもらえるように、失礼になりすぎないギリギリのラインを意識しながら演じています。彼の人柄や愛嬌が伝わっていれば嬉しいです。

――ここまでの撮影で印象に残ったエピソードを教えてください。

一ノ瀬：今回、第3話で大学時代の友人・上村を演じたのは松岡広大さんなのですが、初めてお会いしたときから本当に気さくな方で、同い年ということもあってすぐに打ち解けました。共通の知り合いは何人かいたのですが、実際にお会いするのは初めてで。僕のことも知ってくださっていて、お芝居のこともすごくポジティブに捉えてくださっていたのが嬉しかったです。松岡さんは、内側から湧き上がるものを全身で表現されるタイプの俳優さんで、遠くから見ていてもその熱量が伝わってくる。本当に素敵なお芝居をされる方だなと思いました。最初にご一緒した短いワンシーンのあと、メモに連絡先を書いて残してくださって。それがきっかけで仲良くなって、第3話の撮影が終わった頃には一緒にご飯にも行きました（笑）。撮影日数にすればほんの数日なんですけど、本当に「良い仲間ができたな」と感じています。

■理想の“先輩像”は町田啓太と山田孝之

――南方は頭脳派の刑事ですが、一ノ瀬さんご自身は論理的に物事を考えるタイプでしょうか？ それとも直感や感覚を重視するタイプですか？

一ノ瀬：……どうなんでしょうね（笑）。自分のことになると判断力が鈍くなるというか、感情や直感に寄っちゃう部分はあるかもしれません。基本的には俯瞰して論理的に考えることが多いタイプだとは思います。完璧主義なところがあるというか、「何が一番いいんだろう？」と考え始めると止まらなくて（笑）。ただ、それも悪いことではないと思っているんですが、最近はあえて適当さというか、考え方に柔軟性を持つように意識しています。もともとはかなり考え込むタイプで、一時期は休みの日の過ごし方まで自己管理していました。朝起きて「今日はこれをやるぞ」とリストを作って、15分ごとにタイマーをかけて過ごしていたくらい（笑）。今はもう少しゆるくなって、やるとしても30分単位くらいにしています。

――そうした完璧主義な一面は、役づくりや芝居への向き合い方にも影響していますか？

一ノ瀬：プラスに働いている部分はあると思います。もちろん、「完璧を目指すのは難しい」と理解していて、台本が完成していく中で「最初に思っていたキャラクター像と少し違うな」と感じることもあります。そういうときに、固執しすぎず柔軟に対応できるようには意識していますね。ただ、役の深掘りというか、キャラクターの背景や感情を自分なりに掘り下げようとする姿勢は、良い意味でその完璧主義なところから来ているのかもしれません。そうした部分が、少しでも芝居にプラスに働いていたら嬉しいです。

――座長の沢口さんをはじめ、今回の現場は先輩方が多いかと思います。現場で受けている刺激や学びについて教えてください。

一ノ瀬：皆さんアプローチがそれぞれ違うんですが、沢口さんは“映像になったときにどう見えるか”ということをすごく大切にされていて、常にそこを意識してお芝居をされているなと感じています。独りよがりでは全くなく、どうすればより効果的に観る人へ届くかを常に模索されていて。その姿勢がすごく印象的でした。僕自身も、現場を重ねるにつれて画のサイズ感や角度を意識できるようにはなってきました、沢口さんはそれをさらに深いレベルで考えていて、たとえば目に見えない敵を表現するために「このセリフは少し振り返って言おう」といった細やかな演出意識を自然と持っている。監督や脚本家さんといった作り手側の意図を理解しつつ演じる視点も持っていて、まさに経験からくる俳優力を感じました。自分もそうした柔軟さと視野の広さを早く身につけたいし、見習いたいと思っています。

――最後に、理想とする“先輩像”を教えてください。現場での立ち居振る舞いなど、目標にしている方はいらっしゃいますか？

一ノ瀬：町田啓太さんと山田孝之さんです。タイプはまったく違いますが、どちらも先輩としての存在のあり方がすごく素敵だなと思っています。自分もそういう意味で俳優として“自分を持っている人”でありたい。町田さんとは自衛隊を題材にした『テッパチ！』（フジテレビ系）でご一緒させていただいたのですが、実際の自衛隊の方々へのリスペクトを常に忘れず、バランスを考えながら現場でも積極的に提案してくださっていて。周囲にも気を配って声をかけてくれる本当に頼もしい先輩でした。あんなふうに現場を明るくしながらも、全体をしっかり見て引っ張っていける存在になりたいです。（文＝佐藤アーシャマリア）