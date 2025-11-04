Pixel 9a 128GB(au)

　「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

2位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

3位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

4位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

5位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

6位　Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）

7位　arrows We2 FCG02（FCNT）

7位　Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）

9位　nubia S 5G（ZTE）

10位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。