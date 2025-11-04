本来「イソコンが稼働しているかはわかったはず」…それなのになぜ原発の異常事態に気づけず「史上最悪の事故」へ繋がってしまったのか

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

1971年、福島第一原発1号機の試運転では、イソコンが稼働すると、ジェット機のような轟音とともに、建屋を包み込む巨大な蒸気が吹き出した。それは誰の目にも明らかな非常事態のサインだった。しかし、あの日、原子炉が危機に瀕していたにもかかわらず、イソコンは沈黙し、運転員たちは蒸気の不在に気づくことができなかった。稼働の記憶は失われ、緊急時の判断力を奪われた現場。その空白が、メルトダウンへの道を開いてしまったのかーー。

圧力上昇に対して真っ先に稼働するようになっていた

初期の申請書には、1号機のあらゆる設備の性能や耐震性能の考え方、想定される事故の形態とその影響、それに復旧のシナリオなどが、細かく記されている。イソコンは正式名の「非常用復水器」と記され、装置の仕様や原子炉建屋内の設置場所などの図面とともに、稼働条件についても、次のように書かれていた。

「非常用復水器は、設定始動圧力74.5kg/cm2が約15秒間続けば、作動を開始し、原子炉の蓄積熱および崩壊熱を除去する」

何らかのトラブルで原子炉内の蒸気が逃げ場を失い、原子炉の圧力が一定の高さに達し、さらにその状態が15秒続いた場合に稼働する仕組みだ。この設定値は、のちに74.2kg/cm2、すなわち72.7気圧に引き下げられた（注:1工学気圧は0.97気圧）。当初から、イソコンは原子炉圧力を下げるために設けられている別の減圧装置よりも始動圧力が低く設定されていたのである。

つまり当時、原子炉の圧力が上昇するトラブルに対して、真っ先に稼働するようになっていたのだ。飯村の記憶とも合致する。

「原発への信頼性が今ほど高くなかった初期の設計思想として、原子炉に何か異常があった場合、とにかく運転を止めることが求められた。真っ先に稼働するよう設定されていたイソコンは、頻繁に稼働することを前提に設置されていたはずです」

飯村はそう語った。

そのイソコンが稼働した場合、どのようなことが起こるのか。飯村は、遠い記憶をたぐり寄せるように、宙を見つめながら語り出した。

飯村の証言

「当時、私は原子炉建屋から200メートルほど南の事務所にいましたが、それでもものすごい音を聞きました。例えるとすればジェット機のエンジン音。轟音です。建屋の西側にある細いノズルから、勢いよく蒸気が噴き出すんです。蒸気はぶわーっと雲のように一気に広がる。原子炉建屋全体を包み込んでしまうほどの大きさでした」

1号機の原子炉建屋の高さはおよそ50メートル。ブタの鼻と呼ばれる排気口は建屋の中央付近にあり、蒸気は25メートルを優に超える高さまで噴き出していたことになる。飯村に原子炉建屋の写真の拡大コピーに蒸気の様子を描いてもらった。蒸気は、もくもくと噴き出した雲のような様子で、原子炉建屋を包み込むほど大きかった。

「事務所の窓ガラスがびりびりと震え、心の準備ができていても何事かと驚くほどです。イソコンが稼働しているところを見た人は、その光景を二度と忘れないでしょうね」

飯村は、イソコンの稼働した状態を伝聞でしか知らない世代が直面した今回の事故を振り返った。そして、情報伝達が困難だった現場の過酷な状況を慮ったうえで、次のように指摘した。

「せっかくブタの鼻から出る蒸気を見に行ったのに、正確な情報が伝わらなかったことは残念です。稼働するとどんな音がするのか、どのように蒸気が噴くか、身をもって経験していれば、あの切迫した状況でも『動いていない』という判断ができたと思うんですね」

イソコンが動いている現場に立ち会う経験さえあれば、ブタの鼻からの蒸気を見て稼働状態を判断できる。飯村が語ったことは、逆に言えば、長期にわたってイソコンが動いてこなかったことが、現場の経験不足につながり、事故対応を困難にさせたことを意味していた。

なお、事故の発生当日の午後9時半以降、1号機の中央制御室の運転員たちは、弁を操作して再びイソコンを稼働しているが、その後、こうした音を聞いたという証言はない。これについて、取材班が専門家とともに行った検証では、すでにこの段階では原子炉の中の水がほとんど失われていて、イソコンは冷却機能を失っていたのではないかとみられている。

