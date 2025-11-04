『戦場のメリークリスマス』大島渚監督が「年賀状」や「同窓会」の持論を展開！…グラフ理論専門の数学者も共感する「縁」の捉え方とは

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

年賀状が大切な理由

小才は縁に出会って縁に気づかず。中才は縁に気づいて縁を生かさず。大才は袖すり合った縁をも生かす

柳生家家訓

私が50になる少し前（すなわち、'90年代初め）、当時、国内外を忙しく飛び回っていた大島渚監督と中華飯店で会食しながら対談する機会があった。年末だったせいか、「年賀状をどの程度の付き合いの人まで出しているか」といった話になった。

その頃から、世間では、「年賀状は時代遅れだ」、「イラナイ」、「虚礼廃止だ」という声が多くなっていたのだが、大島監督がその風潮に異議を唱えた。

「僕は、旧友やその年に出会ったできるだけ多くの人に賀状を出すことにしています。毎年、大体2500枚ぐらい書いてますよ。だって、この地球に約60億（2025年6月現在、82億3200万人）の人がいるというけれど、人生の中でその内の何人の人に出会えると思いますか？僕は根本的に人間がものすごく好きなんだ。できるだけ多くの人に会いたいし、もちろん、うまくいかない場合もあるけれども、基本的には出会った人と仲良くしたい。

だから、努めてたくさんの人と会うようにし、できるだけ多くの人に年賀状を出すようにしているけれど、恐らく年賀状を出している人の少なくとも10倍の人と出会い、多少の言葉を交わしていると思いますよ。これまで、人とのちょっとした出会いから思いがけない世界が拓けたことだって何度もありました。だから、僕は、出会いを大切にしているんだ。そうしなければ人生の楽しみの何分の一かをみすみす捨てることになるから」

この意見を聞いて私はハッとした。考えてみれば、雑事に追われているうちに、いかに日頃の人付き合いをぞんざいにしていたか、と反省させられた。年賀状も出していなければ、お礼状や挨拶状等といったものも、忙しさにかまけて出し忘れてしまっていることすらあった。

また、先輩や異業種の知人から飲み会や会食に声を掛けてもらっても「面白そうだな」と思う時ですら、気忙しさに流されて「また今度の機会に」と断りがちだった。大島監督の言葉をキッカケに、50代近くになって初めて不精なところを少しずつ改めて、人との日頃のかかわりをもっと大切にしよう、と心掛けるようになった。

因みに、大島監督からはその後、確かにずっと年賀状をいただいて、正月に遊びに来ていた大島監督の大ファンだった親友バシェックからとても羨ましがられたこともあった。

同窓会は行かない

同窓会!? そんなもの私は絶対に行きませんよ。だって、“今の自分がどれだけ幸せなのか”を自慢したい人のマウント合戦の場なんですもの 『はぐれ刑事純情派』

田崎晴子刑事のセリフ

大島監督が「人との縁を大切にしている」と言うのを聞いて、私は是非、監督に尋ねてみたいと思うことがあった。

「大島さんは同窓会にも出席されるんですか？」と。なぜ、こんなことを聞いたのかと言えば、それまで、小学校、中学校、高校の同窓会に若い頃にはたまに顔を出したが、中年になった頃からほとんど参加しなくなっていた。たった一人で気ままに生きてきた私は、人生観や価値感が旧友たちとは少しずつ乖離して、お互いに共感することが減ってきたからだ。そこで人との縁を大切にしている大島監督の場合はどうなのかなと思ったのだ。大島監督の答えはこうだった。

「そんなものには行かないですよ。仲の良かった懐かしい何人かと会えばそれで十分で、同窓会に行ったことは一度もありません」

大島監督が大切にしている縁（出会い）は、今の自分が活動している中での巡り合わせであって、何でもかんでも過去の遺物まで大切にしようというわけではないことがわかって、より共感した。

私も、仲の良かった同級生数人と会って、「昔、あんなことあったな」、「こんなこともあったな」、「○○先生とこの前会ったけど元気だったよ」と、懐かしい話をして楽しみ、また「いま、こんなことで大変なんだー」、「実は自分もこんなことで最近、苦労しているんだ」、「お互い頑張ろうな」等と励まし合い、元気をもらう、そんな級友たちとの集まりなら大歓迎だ。

だが、同窓会の中には、冒頭の田崎刑事のセリフのようなことをする“自慢人間”が大きな顔して仕切ることもあるので興ざめなことも少なくなかった。しかも、自慢してくる人間の自慢話が全然私の心に素晴らしいもの、羨ましいものとして響かないので、自慢人間は私の反応や態度が気に入らず、自慢人間は段々そんな私に腹が立ってくるらしく、面倒臭いことになったりもした。

同窓会での興ざめな3大自慢

清少納言の『枕草子』風に、同窓会での興ざめな3大自慢と、それを聞いている人間の心の声を綴らせてもらおう。

同窓会にて、すさまじきもの（興ざめなもの）

一、自分または配偶者の（元）肩書、地位、住んでる場所、学歴、乗っている車、身に着けている洋服や宝飾品のブランド、行きつけの三つ星レストラン、海外旅行自慢、子供や孫の成績等を得意気に語り、いまの自分がどんなに幸せなのかを自慢する人。

“（聞いている人間の心の声）嗜みある人間なら、聞かれてもいないのに自分からそんなことを自慢して話すわけがない”

二、卒業して何十年も経つのに、「自分の成績は常に５番以内だった」とか、「大学受験前の偏差値は65だった」など、学歴や学生時代の成績を自慢する人。

“（聞いている人間の心の声）何十年も前の学生時代の自慢話を持ち出して、大人になってからの自分についてはあまり語らないけれど、学校を出た後の人生であなたは何をして来たんだ？学校を出た後、自分がやってきた仕事や生活に誇れるものがないのか”

三、「昔、○○さんは自分のことを好きだったみたいで、追いかけられて困ってたんだ（イヤだったんだ）」等と言う人。

“（聞いている人間の心の声）本当に困ったり、イヤだったことなら、みんなの前でこんなふうに話さないだろう。大概、「○○さん」と名指しされる人物は“モテる素敵な異性”で、こういう話を切り出す人は、○○さんがその人を好きだったというよりも、その人が○○さんを好きだったことが多い。結局、こんなことを言って、自分は素敵な人からモテたんだと自慢したいわけだ”

さらに、このような自慢をしても、自慢人間が皆から羨望の目で見られない時に、

「あなたは、そんな生活しているの？」とか、「お前は、俺よりずーっと数学の成績が悪かったよな」等と言って、余計なお世話をし、他人を蔑んで自分を優位に見せようとする態度は、いとわろし。

同窓会で、上から目線でみんなに偉そうに話す級友より、体が不自由になった級友を車椅子に乗せて同窓会に連れてきていた級友のほうが遥かに輝いていると、多くの人は心の中で思っているものだ。

