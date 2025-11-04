【校閲クイズ】「プロジェクト成功の鍵は、チーフの的確な指示だけでなく、全体への細やかな目配せにもあった」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「プロジェクト成功の鍵は、チーフの的確な指示だけでなく、全体への細やかな目配せにもあった」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

ひらがな１字で意味がガラッと変わることはよくあります。「目配せ」は目で合図をするという意なので、この場合は「いろいろな所に注意を行き届かせる」（デジタル大辞泉）という意の「目配り」が適当でしょう。

× 「プロジェクト成功の鍵は、チーフの的確な指示だけでなく、全体への細やかな目配せにもあった」

〇 「プロジェクト成功の鍵は、チーフの的確な指示だけでなく、全体への細やかな目配りにもあった」

【校閲クイズ】「大会で敗れてからというもの、むこう２年間努力し続けてきた」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？