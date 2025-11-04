”娘の結婚式の日”に突然諜報員が家宅捜索に…”信教の自由”が保障されない国「イラン」で横行する少数派宗教信者の「違法拘禁」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『白い拷問』連載第36回

『食べ物をくれる代わりに「セクハラ尋問」、体の下には「毛布一枚だけ」で眠れず…過酷すぎるイランの「刑務所生活のリアル」』より続く。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：マフバシュ・シャリアリ

マフバシュ・シャリアリ（1952年、イスファハン州アルデスタン郡ザバレ地区生まれ）は2008年3月5日にマシュハドで逮捕され、20年の禁固刑を科された。2017年9月18日、刑法134条（複数の刑で有罪となった人物は、最も重い罪状に科された刑期だけ服せば良い）の申請が認められ、釈放された。

マフバシュは10歳のとき、家族とともにテヘランに移り住んだ。高校卒業後、大学で教育学を学びながら、国立学校で教壇に立った。のちに教育省で働き始め、学校の教師として、また貧しい地区やテヘラン南部の学校では学校長として職務を果たした。1979年の革命と1980〜83年の文化革命ののち、マフバシュは政府が「血迷ったバハーイー教」と呼ぶ宗教を信じていたため、教育省を追放された。その後、いかなる政府系の機関にも雇用されることはなかった。のみならず、彼女は大学で勉強を続けることも禁止され、一時期は家に閉じこもっていた。その頃、彼女の夫も仕事と財産を政府に没収された。

のちにマフバシュはイラン国内のバハーイー教のコミュニティで教育に携わるようになり、「バハーイー大学」（オンライン大学）を共同設立した。これは、大学進学を禁止されているイランのバハーイー教徒の若者の苦境を、ある程度救済するために作られたものだった。2006年、彼女は暫定のヤラン（ペルシャ語で友という意味）委員会メンバーに選ばれ、他の6人の代表メンバーとともにイランのバハーイー教コミュニティに関わる運動をしていた。マフバシュは逮捕されるまで、この組織の委員長だった。

初めての独房体験

--初めての独房体験はいつでしたか？

2005年の5月25日、娘の結婚式が開かれる日の朝のことです。朝の6時に6人の諜報員が私たちの家になだれ込んできました。家宅捜索は5〜6時間続いたでしょうか。本や私の書いた原稿、それに私たちの信仰の証拠になりそうなものなら何でもかき集めていました。それから私は逮捕され、エヴィーン刑務所の209棟に連れて行かれ、34日間独房にいました。

--その間に判決は下されましたか？

いいえ、仮釈放になりました。

--逮捕のあとも「バハーイー大学」の仕事を続けましたか？

ええ、もちろんです。ヤラン委員会のメンバーである限り、仕事を続けました。

違法に伸ばされた拘禁期間

--そして2度目の逮捕でも、独房に入れられましたか？

はい、2008年3月5日、私は電話を受けて、ラザヴィ・コラサン州の諜報局で事情聴取があると言われ、マシュハドに行きました。そこで、マシュハド革命裁判所に行くよう言われました。ところが着いた途端、見知らぬ当局の人間に逮捕され、目隠しをされてどこかに連れて行かれました。

慌ただしい尋問のあと、夜の間に革命裁判所に連れて行かれ、些細な件で立件されました。同じ裁判所の罪状認否で、裁判官が保釈金1000万トマン（1トマンは10リアル。1000万トマンは2360ドルほど。のちにトマンはイランの共通貨幣となり、現在の1トマンは1万リアル）を出せば直ちに釈放すると言いましたが、その後3ヵ月、裁判所は家族に保釈金のことを教えようとせず、私が電話で伝えることさえ許されませんでした。

私はおよそ3ヵ月間のつらい拘禁と、長く執拗な尋問に耐えました。私が拘禁されたのは、ヴァキラバド刑務所の隔離棟にある「サグドゥニ」（犬のいる場所、という意味だが、必ずしも犬小屋を指すわけではなく、囚人を侮辱するための呼び名）と呼ばれる独房と、一般房でした。一般房は他のメインのエリアから離れた場所にあり、そこに収容されている囚人は外部との交流を禁じられています。

私は刑務所内で罪を犯した囚人としてそこに入れられました。長引く独房拘禁と厳しい尋問、家族と連絡を取れないこと、絶えず同胞と家族に対する脅しを受け続けること、これらすべてが私の健康を蝕みました。呼吸困難、動悸、不眠、不安障害になりました。209棟なら通常許されていた、家族との面会や電話をかける権利が取り上げられ、いっそうつらい状況になりました。

心をくじく作戦のひとつだったのでしょう、私は他の囚人たちと手と足を繋がれた状態でゾロゾロと革命裁判所に連行されるということを、2度経験しました。警察官が私たちを、特に私を乱暴に扱うので、さらにひどい目に遭いました。

一方、尋問は初日を除いて、容疑に関する内容ではなくなっていきました。こんな状況で私は違法に拘禁期間を引き延ばされていたのです。

独房拘禁でつらかったこと

--この独房拘禁で最もつらかったことは何ですか？

悪辣な尋問です。いかなる規則にも規定にも沿わない、私のごく個人的なことや一般的な社会問題について、とりとめのない質問をされました。そして自分の家族がいる町から遠く離れてホームシックになってしまったこともつらかったです。完全にひとりでした。同じ棟に女性囚人はいませんでした。女性看守もいなかったので、宗教的な祝日には、ヴァキラバド刑務所内の隔離された別の場所に連れて行かれることがありました。

この種の孤独はあまりに苦しかったので、「サグドゥニ」のほうが一般房よりマシだと思いました。あそこなら自分が女性房にいて、他の女性囚人が近くにいることを感じられたからです。

--マシュハドで初めての夜、どうすごしましたか？

法的な手続きに時間がかかり、革命裁判所からヴァキラバド刑務所に着いたときには真夜中でした。私が入れられたのは隔離棟でした。

--そこはどんな場所でしたか？

なんて無情で恐ろしい体験だったことか。あんな場所を予想もしていなかったですし、何も知らなかったので想像を超えていました。小さな部屋に3段ベッドがあり、2人の囚人と弁護士がいました。

この部屋を通り過ぎて、大部屋に連れて行かれました。3段ベッドが10列ほど並んでいたでしょうか、どのベッドも埋まっていて、たくさんの人が床で寝ていました。私は絶食していましたし、とにかく疲れていて寒かったです。誰も私に毛布などをくれるつもりはなさそうでした。どこで眠れるのか、どうしたら良いのか、誰も教えてくれません。

私は入り口に立って震えていました。ベッドから私に好奇の目を向けてくる人もいましたが、私は突っ立ったまま、どうしようかと考えていました。床に、ひどく汚れた毛布を被って寝ている女性がいました。私は音をたてないように横に座りました。足が寒さでかじかんでいたので、その女性の毛布の下にそっと爪先を潜り込ませました。女性はそれに気づくと、毛布をさっとどけました。結局、私はその夜一睡もしないで、震えながら朝が来るのを待っていました。

私が呼ばれたのはかなり早朝だったと思います。また同じ2人の当局の人間が来ました。ふたりと一緒に警察署に行き、彼らはそこで武器を装着しました。警察署から出て車に乗るときに目隠しされたので、走っていた時間が長く感じられました。結局私は以前と同じ房に入れられ、そこからすぐに尋問に連れて行かれました。私を尋問に連れ出すのはいつも同じ年配の男性でした。尋問は夜まで続き、その夜のうちに一般房の隔離棟に移送されました。移動時間がとても長かったので、ひどくお腹が空きましたが、何も食べさせてもらえませんでした。

翻訳：星 薫子

『「悪臭が漂う極寒の独房」「隣の房から叫び声が」…“宗教弾圧”で捕まった女性がイランの刑務所で見た「阿鼻叫喚の地獄絵図」』へ続く。

【つづきを読む】「悪臭が漂う極寒の独房」「隣の房から叫び声が」…”宗教弾圧”で捕まった女性がイランの刑務所で見た「阿鼻叫喚の地獄絵図」