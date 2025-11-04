「移民の声」を聞き取り続ける人類学者が、調査のなかで大切にしていること

文化人類学者・松村圭一郎さんの最新著作『海をこえて 人の移動をめぐる物語』が発売になりました。長年エチオピアに通い、海外へ出稼ぎに行く女性たちの歩みを追ってきた松村さんは、自らの「宿題」として人の「移動」について考え続けてきました。本書には、彼女たちの声に耳を傾けたフィールドノートと共に、調査と思索の過程が綴られています。

哲学者・谷川嘉浩さんによる本書の書評「移動する人は何を見ているのか（を調べる人類学者は何を見ているのか）」を、『群像』2025年11月号よりお届けします。（転載にあたり一部表記を変更しています。）

「移民」は課題か、それとも可能性か？

『海をこえて』は、移民や出稼ぎ、難民などといった「移動する人が見ているもの」についての本だ。「移動する人」の背景にあるもの、移動した先での考えや暮らし方の変化、それによって生じた移動前の場所との関係の変化などを調査する様子は、実に読ませる文章だし、著者がその意味を理解すべく反芻する箇所は、同じ研究者として胸に迫るものがある。具体的な議論は、〈理論パート〉と〈調査パート〉に分かれているので、順に説明することにしよう。

まずは〈理論パート〉から。著者は、人類学的思考を用いながら、Ｓ・メッザードラの『逃走の権利』（人文書院）、Ｍ・アジエ『移動する民』（藤原書店）などを読み解き、移民についての認識枠組みを再構築している。論点は多岐にわたるが、特に重要なのは次の議論だと思われる。支援者のように「同情と怒り」を寄せる、あるいは「恐怖と拒絶」を見出すような従来の移民観は、方向は違えど移民を社会課題と捉えている。だがむしろ、「可能性」とみなすべきではないか。たとえば、国境や国民性などの自明視された諸制度を揺さぶり、社会を変える契機として「移民」を捉えるような見方が必要ではないか。こういう視座に立つことで、「『移民』や『難民』をめぐる問題の解決策を探る手前で、それを『問題』と感じる私たちの視点」を捉え返すことができる。

７月の参院選で「移民問題」「外国人問題」が話題になったのもあり、この種の議論の重要性は増している。この意義を共有しつつも、ある集団に「オルタナティブな抵抗性」や「新しい政治的主体性」を見出す爐い弔發力惜´瓩、この論法に慣れた爐い弔發瞭票圻瓩糧楼呂鬚海┐蕕譴襪里世蹐Δという疑問は残った。むしろ、私を含む多くの読者が惹き付けられるのは、〈調査パート〉の方だろう。特に「フィールドノート」と題された複数の文章は、何度も読んで味わうに足る魅力がある。

エチオピア人女性が語る「移動」のリアル

「フィールドノート」は、著者が学生時代から通っているエチオピアのコンバ村出身の女性たちが、出稼ぎによる移動をどう経験しているのか、本人や周囲から聞き取った内容をまとめたものだ。一箇所だけ紹介しよう。中東に出稼ぎに行っている女性の取材中、「求人などの生活に関わる情報は、エチオピア人仲間から回ってくる」という話になる。その人間関係は、アラブ人たちと一緒に祈るモスクではなく、宗派ごとに礼拝の時間が分かれ、エチオピア正教徒だけが集う時間と場所を持つことができる教会地区で育まれている傾向にあるという。

彼女は、その事情をこう説明する。

「だからムスリムからエチオピア正教徒に改宗した子もいる。たとえば、友人三人で部屋を借りて住むとするでしょ。二人が正教徒で、ひとりがムスリムだったら、いろいろ教会の話を友人から聞いて、実際に一緒に行ってその様子を見たり、勉強会で話を聞いたりしていると、いいと思うわよね。改宗は強制ではないのよ、自分の考えで正教徒になる子がいる」

中東の国でイスラームからエチオピア正教に改宗する。この一見すると不思議な意思決定には、友人たちとのつながりや支え合いという背景がある。移民について従来通りの議論を行っているだけでは、こういう具体的で生活に根差した意思決定、人間関係の駆け引き、そして、自分の人生を作っていきたいという各人の思いは見えない。移動する人の背後にある、個別的でしかない事情に注意を向けさせてくれるのは、やはり調査先で出くわす手触りのある言葉だと思う。

問いは現場で立ち上がる──人類学者の「待つ」姿勢

そんなふうに〈調査パート〉は問答無用に面白い。だが、私にとって『海をこえて』の白眉は、人類学についての記述である。現場で調査する人類学者についての記述が、理論と調査を橋渡しする役割を担っている。

問いや問題のフレーム自体を現場で発見する。知りたい情報を積極的に手に入れるより、知りたいとも思わなかった出来事が起きることを待つ。その「待ち」の姿勢が人類学のフィールドワークの特徴でもある。

想定外を起こす作為を肯定しているわけではない。何が問いになりうるのかを現場で知っていくために、予断を押しつけない姿勢のことを「待つ」と呼んでいるのだ。

面白いのは、「待つ」ときの注意点である。あらかじめ目的を設定せず、とにかく色々なことを記録しておくことを著者は勧めている。その記録がどう役に立つのか、「そしてそれが調査に協力してくれた人びとに何をどうお返しすることにつながるのか、つながらないのか」は後から見えてくる。集まった記録を前に自問自答する中で、問いは立ち上がるからだ。

「行きあたりばったりで、暗闇を手さぐりしながら進む」調査ゆえか、文章の随所に、謎を抱える姿勢がちらついている。

「たんに生活に困窮してお金を稼ぐため、というだけにとどまらない理由がありそうだった」。

「日誌をつづった。書いているときは、あとで何がどう役に立つのか、わからないことばかりだ」。

「女性たちの相反する経験や選択をどう受けとめたらいいのか。ある『理解』にたどりついたと思った先から、とたんにわからなくなる。話を聞けば聞くほど、知れば知るほど、海外出稼ぎという現象をどんな枠組みで語ればよいのか、揺らぎつづけていた」。

フィールドワーカー、いや研究者なら誰しも、疑問や不確実性に直面し、この種の戸惑いや迷いを抱えざるをえない。しかし、迷いを適切に表現して読者と共有しながらも、文章として魅力的で読みやすい状態に仕上げられる人はほとんどいない。『海をこえて』は、松村圭一郎という書き手が、すぐれたネガティヴ・ケイパビリティの持ち主であることだけでなく、それを共有できる稀有な書き手であることを示す著作である。

