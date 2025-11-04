【GUのネイビー】がセンス抜群！ 40・50代にオススメ♡「サマ見えアイテム」

落ち着いた印象と、さまざまなコーデに合わせやすい優秀さが魅力のネイビーカラー。そんな注目のネイビーを取り入れたアイテムが、【GU（ジーユー）】から登場しているとの情報をゲット。シンプルながらもコーデのアクセントになりそうな、GUらしい今っぽさを感じるデザインが揃っていました。今回は、旬のデザイン × ネイビーの落ち着きで、40・50代の大人女性がチャレンジしやすい「サマ見えアイテム」をピックアップ。ぜひチェックしてみて。

ツイードライクな高見えカーデ

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」＜69 NAVY＞\2,990（税込）

さまざまな種類の糸を織り交ぜたツイードライクな編地が特徴で、重たくなりがちな秋冬コーデに軽やかな立体感を加えてくれそうなニットカーディガン。深みのあるネイビーカラーが、上品な印象を際立たせます。フロントポケットのゴールドカラーのボタンが華やかさをプラスし、高見えしそう。コンパクトな丈感でバランスが取りやすく、パンツにもスカートにも合わせやすそうなところも嬉しいポイントです。公式サイトによると「ジャケット感覚で着用できるほどよい厚み」とのことで、秋から冬にかけてしっかり活躍が期待できそうです。

こなれ感たっぷり！ 大人の上品スタイル

ネイビーのカーディガンを羽織り、軽やかな印象の上品なスタイリングを紹介しているGUスタッフのKumikoさん。カーディガンの立体感ある編地と、ボタンの華やかさがクラシカルな印象を演出しています。サッと肩にかけるだけでも、抜け感とこなれた雰囲気を両立。上品なネイビーが白ブラウスの清潔感を引き立てます。黒のロングスカートで縦ラインを強調しながら、足元も黒のポインテッドトゥのパンプスで引き締めて。差し色として投入した赤いバッグもグッド。

シャツドレス + ミニドレスのモードなセットアイテム

【GU】「2ピースシャツミニワンピースセット by rokh」＜69 NAVY＞\3,990（税込・セール価格）

公式サイトによると「シャツドレスとシフォン素材のミニドレスがセットになったワンピース」というこちら。注目ブランド、【rokh（ロク）】とGUのコラボコレクションの1アイテムでもあります。コラボコレクションらしい、個性的なデザインも落ち着き感のあるネイビーカラーにより、大人世代も挑戦しやすい洗練された印象に。それぞれ単体でも着られ、さまざまな着こなしを楽しめそうです。

遊び心漂う着回しコーデ

GUスタッフのNatsukiさんは、シャツドレスを単体で着て、袖を開けたケープ風の着こなしを披露。ベルトでウエストマークしてシルエットにメリハリを出すことで、スタイルアップ効果も期待できそうです。ボトムには落ち着いたブラウンのパンツを合わせて、秋冬らしい温もりをプラス。足元のレオパード柄パンプスがアクセントになり、ベーシックカラーの組み合わせに遊び心をプラスしています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ