JR、西武、東武、東京メトロ、多数の沿線が繋がる池袋駅。それだけに地下で様々な飲食店を見かけた。調査の結果、東武の駅側にコスパのいい店が集まっていることが発覚。時間を問わず利用できる気軽さにもご注目を！

寿司もつまみも間違いなし！立ち食いの名店『立喰さくら寿司』＠東武ホープセンター

びっしり書かれた黒板メニューに目が釘付け。なぜなら今が旬の余市の塩水ウニにハモやコチ、足が早いので都内の寿司屋ではあまり見かけないニシンだって置いている。握ってもらえば端正な姿で、コシヒカリをブレンドした人肌のシャリがネタと馴染んで心地良くほどけていった。

本まぐろ3点盛り880円

『立喰さくら寿司』本まぐろ3点盛り 880円 大トロ・中とろ・赤身のセット。米酢をまろやかに効かせた人肌のシャリで脂が溶け、上品な旨みが口に広がる

さらにはつまみもお見事。刺身だけでなくアラや皮身を使った「鮪みぞれ煮こごり」をはじめ、寿司ネタには適さない部位も手間ひまかけて活用していることにも好印象。サッとつまんで席を立つ、そんな立ち食いのルールも忘れてつい酒盃が進んでしまう。

さらに平日ランチはご覧のセットがなんと千円。気軽で手頃で味もよし。寿司屋に求める全部がこのカウンターにある。

『立喰さくら寿司』店長 三瓶貴昭さん

店長：三瓶貴昭さん「ランチメニューは平日11時〜14時の提供です」

食事も飲みも駅ナカで叶う絶品町中華『中華萬来（バンライ）』＠イケチカダイニング

麺、飯、つまみとメニューがわんさかあって、中途半端な時間でもきちんと食事ができるし、昼飲みだってウェルカム。そんな懐深き町中華の姿を駅の構内で見つけた。

しかも厨房から運ばれてくる料理の味はどれもあっぱれで、レバニラ炒めに挑んでみれば、クセがなくプリッとした歯応えが鮮度の証。町中華らしい王道メニューに加え、四川の味もオンメニュー。

四川スパイシー羊肉1280円、萬来焼餃子（5個）440円

『中華萬来（バンライ）』（手前）四川スパイシー羊肉 1280円 花椒の爽やかな香りが羊肉の風味とマッチ （奥）萬来 焼餃子（5個） 440円 毎日店で仕込む冷凍しない生餃子。キャベツや白菜など野菜の食感と甘みが膨らむ

夜の名物である「四川スパイシー羊肉」は、現地の数種類の唐辛子を駆使し、香ばしさとまろやかな辛さが紹興酒を進ませる。

ちなみにほとんどの料理がテイクアウトできるので自宅で楽しむのも大いにあり。寄り道じゃない！腹ペコも飲んべえもこの味を求めてわざわざ池袋駅にやって来たくなる。

『中華萬来（バンライ）』マネージャー 石井宏忠さん

マネージャー：石井宏忠さん「酒もチューハイ、ワイン、焼酎など種類豊富に用意！」

老舗の魚屋直営、使い切りの新鮮ネタを大盤振る舞い『魚力海鮮寿司』＠東武百貨店

「魚や貝は毎日使い切り。翌日に持ち越さない」とは店長の小久保勇一さん。

ギリギリの仕入れができるのも、母体は老舗の魚屋でデパート内には小売店も。もし足りなくなればそこを頼りにできるから。

ネタの揃えは『やま幸』のマグロを筆頭にした上物ばかり。「豪華海鮮丼」は煮穴子が1本に大エビや青物、白身といった旬のネタがこぼれんばかりに盛られていた。

豪華海鮮丼2790円

『魚力海鮮寿司』豪華海鮮丼 2790円 豊洲の『やま幸』が厳選した大トロや中トロに、身の張りに合わせて細やかに包丁を入れたアジ、イサキなど旬のネタがたっぷり。大名椀付き

下に忍ばせたシャリは赤酢で強すぎず弱すぎず、ネタの旨みに寄り添っている。それにイートインとはいえ、つまみも日本酒も豊富だし握りだってお好みで1貫から。街場のカウンター寿司と同じスタンスで楽しめる。

『魚力海鮮寿司』店長 小久保勇一さん

店長：小久保勇一さん「日本酒もたくさん用意しています」

『魚力海鮮寿司』混雑時は席が空き次第、電話で呼び出してくれる

ブイヨンとスパイスが生むコクと香りのソース『サンマルコ東武池袋店』＠東武百貨店

関西出身ならこの店名をご存知かも。大阪を中心としたカレーチェーンで、現在都内にあるのはこの1店舗のみ。チェーンと侮るなかれ！

カレーソースはブイヨンをベースにした欧風ではありつつも、20種類ものスパイスが立体的な香りを生んでいて、後味のキレが次々とスプーンを進ませる。

カツカレー1100円

『サンマルコ東武池袋店』カツカレー 1100円 米はカレーに合わせ青森県産の粘りが少なくあっさりとした味わいの「まっしぐら」を炊いている

さらにカツカレーは素揚げした野菜をあしらい彩りよく、夏野菜カレーは生の角切りトマトやバジルソースで爽やかに。

卓上には黄桃やレーズンなどの各種薬味が並んでいて、混ぜれば味わいも食感もぐっと増す。30年近く百貨店の定位置で看板を守ってきた実力は伊達じゃない。

『サンマルコ東武池袋店』店長 飯田孝司さん

店長：飯田孝司さん「各種カレーはテイクアウトも可能です」

味もコスパも優秀！池袋の良店は地下に潜んでいた

今回、取材班は西側にある東武エリアにクローズアップ。というのも西武百貨店がちょうど改装工事中だったのだ。リニューアルしたら改めてってことで、まずは東武ホープセンターに。

いつも行列しているのが『さくら寿司』だ。気の利いたつまみもたくさんあるし、旬のネタも揃えている。取材時には漁師から届いた高級魚クエまで置いていた。とはいえ、立ち食いなので気楽に過ごせるのもいい。ちなみに並んでいても回転が早いので少し待てば入れます。

『立喰さくら寿司』ランチ2番1000円

『立喰さくら寿司』ランチ2番 1000円 手前はビンチョウマグロ、赤えび、漬けの3貫。奥は煮ホタテや穴子、アジにイカなど。カッパとカンピョウの巻物付き。ネタは仕入れにより異なる

『萬来』を運営するのがピザーラなどを展開する飲食チェーン。どの料理も味の組み立てがしっかりしていて、クオリティがめちゃくちゃ高い。特に驚いたのがレバニラで、レバーが苦手な私でさえも唸ったほどだ。大手の開発力に脱帽しました。

場所を移して東武百貨店内へ。

地下1階の目白側エリアにはイートインできる店がいくつかあって、食べ歩いた中で特におすすめが『魚力海鮮寿司』だ。海鮮丼や寿司などネタの切り付けが厚く、しかも大振り。口いっぱいに新鮮ネタを頬張る幸せと言ったら！

『魚力海鮮寿司』本日のおまかせ握り10貫2690円

『魚力海鮮寿司』本日のおまかせ握り 10貫2690円 マグロの中落ち軍艦、ホタテ、青森サーモンなど。シャリもやや大きめでネタも厚切り。食べ応えも充分だ

値段も良心的だし、もちろん通し営業。早い時間からこのカウンターでチビチビやりたくなってくる。ちなみに地下2階には系列の鮮魚店があり、こちらも上物を扱っているので覗いてみては？

もう1軒が『サンマルコ』。高校時代から池袋を遊び場にしていた私の記憶にずっとあるから、この百貨店の中でも相当な古株だ。カレーのことは上記を読んでもらうとして、トッピング類も秀逸なのだ。

フライ系が揚げたてなのはもちろん、ほうれん草は冷凍でなく生を茹でて香りも食感もいいし、卵だってよくある温卵でなくポーチドエッグなのでソースが薄まらない。長い間、支持されるのも納得だ。

池袋駅の地下は、味もコスパも優秀な店が潜んでいた。ぜひ暑さを避けて訪れてみて。

池袋駅

撮影／西崎進也（さくら寿司）、大西陽（萬来、魚力海鮮寿司、サンマルコ）、取材／菜々山いく子

2025年9月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

