谷川俊太郎が「ひらがな」ばかりの詩を書いた理由…「語の切れ目」を破壊して読者を誘う「日本の始原」

現代の「国民的詩人」と呼ばれ、2024年11月に92歳の生涯を閉じた谷川俊太郎。その作品はなぜ、広く受け入れられているのか。難解ではない現代詩、平明であることを基調とする谷川の作品は、現代詩への問い、あるいは詩とは何か、ことばとは何か、というさらに高次の問いになっている。谷川の作品をこよなく愛した日本語学者が、様々な角度から観察し、分析した、光文社新書『谷川俊太郎の日本語』。刊行を記念し、「第二章 白い詩人――仮名で書く」より一部を公開する。

『国民的詩人・谷川俊太郎が「意味を拾って川へ捨てた」本当の理由…あえて「片仮名」で綴った「タマシヒ」の「謎」』より続く。

「語の切れ目を破壊」して揺さぶる

さて、現代日本語は、漢字と平仮名によって文字化することを「標準表記（デフォルト）」としています。新聞も雑誌も、漢字と平仮名と少しの片仮名によって文字化されています。

語の集合したものを「語彙（ごい）」と呼びます。日本語で使っている語を集めたものが「日本語語彙」です。日本語語彙全体が、いくつの語によって成り立っているか、数えることは難しいですが、10万語ぐらいはあると思われます。

その日本語語彙の多くは、名詞、動詞、形容詞、副詞など、概念＝意味をもった「自立語」です。そして、文法的な機能をもって自立語に附属する、助詞や助動詞といった「付属語」があります。

自立語を漢字で、付属語を仮名で文字化するのが一般的になっています。そして、そのように漢字と仮名とを使うことによって、読み手は語句のまとまりがわかりやすくなっています。

『ことばあそびうた』の冒頭には、「ののはな」という作品が収められています。この作品は、「はなののののはな／はなのななあに／なずななのはな／なもないのばな」という四行からできています。

一行目の「はなののののはな」は「の」が4つ連続していますね。一瞬「花の、野の花」かと思いますが、そうではなくて「花野の野の花」なのでしょう。

このように、文字化に漢字を使うと、語の切れ目がわかりやすくなります。そうだとすれば、漢字を使わないと、語や語句、文の意味がとらえにくくなるということになります。それはつまり、語と語との切れ目がわかりにくくなるということです。

「ぎなた読み」ということばがあります。「弁慶が、なぎなたを持って」を「弁慶がな、ぎなたを持って」と誤って区切ったことからできたことばといわれています。ほんとうにそういうことがあったかどうかはわかりませんが、とにかく「ぎなた読み」ということばがあります。

「ここではきものをぬいでください」は、「ここで」で切れば、「はきもの（履物）」を脱ぐことになりますが、「ここでは」で切れば、「きもの（着物）」を脱ぐことになります。

「はなしことば」は音の並びです。その「一続きの音の流れ」を、語に分けてとらえることによって、はじめて言語がみえ、語がみえてきます。語がみえてこなければ、意味をとらえることはできません。

「一続きの音の流れ」をいくつかに分けることを、言語学では「分節（articulation）」と呼びます。表音文字である仮名だけで文字化されている語、語句、文、文章は、語の切れ目がすぐにはわかりません。「どこで切ればいいのだろう」と「読み手」に思わせることは「揺さぶり」といってよいでしょう。

谷川俊太郎は漢字を使わないことによって、「標準表記（デフォルト）」から離れ、語と語との切れ目をわかりにくくすることによって、「読み手」に揺さぶりをかけ、さらには意味から離れようとしているのだと思います。

意味から離れるということを、「ノンセンス（ナンセンス）」と言い換えることができそうですが、谷川俊太郎は、1985年に『よしなしうた』（青土社）を、1992年には絵本『ナンセンス・カタログ』（和田誠絵、筑摩書房）を出版しています。

『よしなしうた』は、「よし」＝〈ものごとの内容〉がない、のですから、文字通り「意味のない歌」ということになります。『よしなしうた』の箱には、笑っている骸骨（がいこつ）がデザインされていますが、意味を剥ぎ取られたガイコツということでしょうか。

みみをすます――平仮名によって時空を超える

1982年には、『みみをすます』（福音館書店）が出版されています。

本の帯の表紙側には、「暗誦にたえ、／朗読によって／さらに生き生き／と伝わる／ひらがな長編詩が、／ここに生まれ／ました」と記され、裏側の帯には、「このひらがな長詩は、和語だけでどれだけ深く広い世界を謳いあげることができるか、著者があしかけ十年にわたって問い続けてきたことに対する、自らの完璧な回答です」と記されています。

この帯に何か言うつもりではないのですが、収められている作品には、「うちゅう（宇宙）」（23頁）や「えんとつ（煙突）」（47頁）といった漢語が使われています。ですから、この本に収められている作品が和語だけでつくられているわけではないということを、一言述べておくことにします。

さきほどみたように、帯には「ひらがな長編詩」「ひらがな長詩」ということばが使われています。つまり、〈平仮名で文字化されている長編の詩〉ということになりますね。それは、文字としては平仮名を使い、長さが長い、ということを述べている「だけ」ともとれます。

しかし、作品を読むと、作品はそうしたことをはるかに超えていると感じます。

谷川俊太郎は、「みみをすます」について、「主題がシリアスです」（『ぼくはこうやつて詩を書いてきた』2010年、ナナロク社、336頁）と述べています。谷川俊太郎は、「ちょっと長めの詩を書けと言われて」（同前334頁）「どんどんどんどん改行して書いていったら、結構長く書けた」（同前335頁）と述べていますが、書き手のこういうことばは「話半分」に聞いておくことにしましょう。

詩全体の長さが、「シリアス」な主題を盛り込むことを可能にしたはずで、そこが、『ことばあそびうた』や『わらべうた』などの平仮名詩との違いといえるでしょう。

谷川俊太郎の平仮名詩には、いくつかの「系譜」があります。

作品を読んだ時に感じる「超えている感」は、平仮名がもたらした「何か」であると思います。そうであれば、漢字があって仮名がある、仮名には平仮名と片仮名がある、という、単に文字の種類が違うということではなく、そういうことを超えた「何か」が平仮名にあることになります。

平仮名に「何か」があるということは、漢字にも「何か」があって、平仮名のみで文字化することによって、漢字がもっている「何か」が「無効化」されているということになるでしょう。

先に述べたように、漢字は表意文字で、仮名は表音文字であることからすると、漢字がもっていて、平仮名がもっていない「何か」は、「表意性＝文字があらわしている語の意味を喚起、示唆（しさ）する機能」であることが推測されます。漢字で文字化しない＝平仮名で文字化することによって、語の意味＝語義はすぐにはわからなくなり、語から意味がふわふわと離れていくのではないでしょうか。

「ええと、どう読めばいいのかな」という読み手の迷いは、そうした状況がもたらしており、「こうだ」と読み手がわかった時というのは、読み手がふわふわと漂い始めた語の意味を、自分の中で自分なりにまた引き戻した時ということになります。

平仮名によって文字化されている詩作品は、つくり手である詩人による、「あなたはこれが読めますか」「あなたはこれをどう読みますか」という「問い」とみていいでしょう。その「問い」に対して、読み手はあれこれと考えて、読み手なりの「答え」を出そうとします。

答えを出そうとするということは、「心の動き」といっていいでしょう。「心の動き」がある詩、そういう「心の動き」なしには読めない詩が、「ひらがな長編詩」といってよさそうです。

仮名は世界のはじまりへ向かう

『みみをすます』には、『子どもの館』の1974年3月号に載せられた「みみをすます」、『児童文学一九七三』第1号に載せられた「えをかく」他、書き下ろされた「じゅうにつき」を含めて6作品が収められています。

「みみをすます」は「みみをすます／きのうの／あまだれに／みみをすます」（第一連）と始まり、「みみをすます／いつから／つづいてきたともしれぬ／ひとびとの／あしおとに／みみをすます」（第二連）に続いていきます。

「きのうのあまだれ」をどうやって聞けばいいのでしょうか。この作品は哲学的な問題提起をしているようにみえます。今日雨が降っていないのだったら、その雨が降っていない＝晴れの中に、「きのうのあまだれ」を聞く。今日雨が降っているのだったら、今日の雨垂（あまだ）れの中に、「きのうのあまだれ」を聞く。そうやって「今、ここ」にないものに意識を向けるということですね。

人々はずっと「あしおと」をさせて歩いてきました。広い意味合いでの「人々の足跡」が、「ひとびとのあしおと」でしょう。そうやって、ずっと続いてきた時間の続きとして、「今」がある。あるいは「今」＝現在は、過去をつねに内包している。

そういう「ところ」から「みみをすます」が始まっていきます。

第二連の続きをあげてみましょう。

めをつむり

みみをすます

ハイヒールのこつこつ

ながぐつのどたどた

ぽっくりのぽくぽく

みみをすます

ほうばのからんころん

あみあげのざっくざっく

ぞうりのぺたぺた

みみをすます

わらぐつのさくさく

きぐつのことこと

モカシンのすたすた

わらじのてくてく そうして

はだしのひたひた……

にまじる

へびのするする

このはのかさこそ

きえかかる

ひのくすぶり

くらやみのおくの

みみなり

「コツコツ」「ドタドタ」「ポクポク」「カランコロン」「ザックザック」「ペタペタ」「サクサク」「コトコト」「スタスタ」「テクテク」「ヒタヒタ」「スルスル」「カサコソ」はオノマトペで、これらのオノマトペが「履物（はきもの）」と結びつけられています。

「ほうば」は、「朴（ほお）の木で作ったげたの歯」のことで、それを入れた「ホオバゲタ（朴歯下駄）」がありました。「あみあげ」は足の甲、脛（すね）にあたる部分を、紐で編み上げて履く「編み上げ靴」のことで、現在も「編み上げブーツ」があるので、何となくわかると思います。この「あみあげ」は、おそらく旧陸軍では音読して「ヘンジョウカ」と呼んでいたという、軍隊で使われていた「編上靴（へんじょうか）」のことでしょう。

「モカシン」は、靴の甲の部分をU字に縫製するモカシン縫いがされている「モカシンシューズ」のことです。そして「はだしのひたひた」に混じる「へびのするする」は、太古の時代、あるいは聖書の世界を思わせます。

語から、漢字という衣裳をはずすことによって、過去の日本、さらにもっと遡って、日本の始原＝始まり、あるいは世界の始まりに向かっていくような感じがしませんか。

過去・未来を内包した抒情、人類にとどまらない抒情

筆者は、江戸時代に本居宣長が「漢意（からごころ）」を去れ、と繰り返し主張していたことを思い浮かべます。

本居宣長は、中国的な、儒教的な考え方を「漢意」と呼んで、「漢意」から離れてものごとをみることを唱えました。漢字を使わずに仮名のみによって文字化することによって、語＝ことばが解き放たれ、太古の声を発し始める、そんな感じでしょうか。

『二十億光年の孤独』（1952年、創元社）に収められている「机上即興」というタイトルの作品の「ヒヤシンスの花」には、「思想はない／しかし感情がある」とあります。たしかに、ヒヤシンスの花に「思想」はなさそうですが、谷川俊太郎はここで、「思想」と「感情」とを並べています。漢字が「思想」側にあるという「感覚」は、本居宣長ももっていたと思います。

「しんでゆくきょうりゅうの／うめきに／みみをすます」「かみなりにうたれ／もえあがるきの／さけびに／なりやまぬ／しおざいに／おともなく／ふりつもる／プランクトンに／みみをすます」では、人類が存在していない地球の音に「みみをすます」。

そして「じぶんの／うぶごえに／みみをすます」。三島由紀夫の『仮面の告白』は、「永いあいだ、私は自分が生まれたときの光景を見たことがあると言い張っていた」という一文から始まりますが、谷川俊太郎は、人類がいない地球の音を聞いてごらんと呼びかけているのではないでしょうか。

「たけやぶをわたるかぜと／そのかぜにのる／ああめんと／なんまいだ／しょうがっこうの／あしぶみおるがん／うみをわたってきた／みしらぬくにの／ふるいうたに／みみをすます」のくだりは、室町時代末期に来日して布教活動をしていたイエズス会の宣教師たちを思わせます。

天草で歌われたオラショ、天正19年閏（うるう）1月8日（1591年3月3日）に、豊臣秀吉の聚楽第（じゅらくだい）で、天正遣欧少年使節が持ち帰った西洋の楽器によって演奏された西洋音楽、そういう可能性に満ちた時代がありました。そういう音も、みみをすませば聞こえてくるはずです。

そして作品は「みみをすます／きょうへとながれこむ／あしたの／まだきこえない／おがわのせせらぎに／みみをすます」と終わります。今日が明日へと流れ込むのではなく、「あした」が「きょうへとながれこむ」。つまり今日が過去も未来も内包しているという時間が、谷川俊太郎の時間ということになりそうです。

大岡信は、谷川俊太郎の作品には「感傷性が非常に稀薄」（1968年、角川文庫『谷川俊太郎詩集』解説・305頁）と述べています。その「みかた」は正鵠（せいこく）を射ていると思いますが、この「みみをすます」を読むと感じるような読み手の気持ちを、歴史を内包した「抒情」、空間的なひろがりに向かわせる、人類にとどまらない超人類的な「抒情」と呼ぶことはできないでしょうか。それが谷川俊太郎の「抒情」といえないでしょうか。

国民的詩人・谷川俊太郎が「意味を拾って川へ捨てた」本当の理由…あえて「片仮名」で綴った「タマシヒ」の「謎」