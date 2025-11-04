ドジャースがワールドシリーズ連覇

米大リーグ・ドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を通算4勝3敗で制し、2年連続の世界一に輝いた。今季最終戦から一夜明けた2日（日本時間3日）、MLB選手会はフリーエージェント（FA）となった137人を発表。“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手やミゲル・ロハス内野手も含まれ、ファンからは悲鳴が上がった。

メジャーリーグの厳しい現実だ。壮絶な死闘となったWSが終了し、オフシーズンに突入。2年連続世界一達成から一夜明け、ドジャース・ファンからは悲鳴が上がる事態となった。

2日（同3日）にFA137人が発表され、ハッスルプレーでチームに勢いを与えてきたキケや、WS第7戦の9回に起死回生の同点弾を放ったロハスも名を連ねた。

Xには「キケがいなくなったら由伸が泣くぞ。ロハスも残留して欲しい」「キケちゃん行かないで」「キケとロハスを残さなかったらまじで許さん」「FAなのも契約なのもわかるけどキケとロハスがいないドジャースなんか見たくねぇよ。頼むから再契約してくれ。頼む」などの声が上がった。

ドジャースからFAとなったのは2人に加え、マイケル・コンフォート外野手、アンドリュー・ヒーニー投手、マイケル・コペック投手、カービー・イェーツ投手、現役を引退するクレイトン・カーショー投手で計7人となった。



（THE ANSWER編集部）