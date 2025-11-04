ワールドシリーズを２年連続で制覇したドジャースは３日（日本時間４日）、本拠地のロサンゼルスで優勝パレードを行い、多くのファンが集結した。

ドジャースタジアムでは優勝報告会が開催され、フリードマン編成本部長が地元局ＳＮＬＡのインタビューに応じた。

前回の優勝時に「次の優勝に向けてすぐ動き出す」と語り、有言実行した同氏。「心の底から本気で言っていた。昨年のパレードは、想像以上に圧倒された。人の数、熱気、ファンがどれほどこのチームを大切に思ってくれているか。分かっていたつもりだったけど、実際に体験すると全然違う。あの光景が私たちに火をつけた。パレードのすぐ後から、みんなで『もう一度やろう、またパレードをしよう』と話していた」と振り返り「また繰り返そう、また勝とう。そしてこの街ともう一度祝おう。それが今の気持ちだよ」と３連覇を見据えた。

常勝軍団を作り上げた同氏は、人を見る目が卓越していると言われている。「多少の運は必要だと思う。たとえばヤマ（山本由伸）の場合、才能はもちろん分かっていたけど、まさかここまでのことができるとは、契約時点では誰も分からなかった。だから多少の幸運はある。でも僕らは選手を獲得する際、その才能や勤勉さ、野球への情熱を徹底的に調べる。完璧じゃないけど、全力でやっている」とチーム編成で重視しているポイントを明かした。