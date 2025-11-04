近畿地方は、今日4日の朝は放射冷却が強まった影響で気温が下がり、大阪市では今シーズン初めて気温が10℃未満となりました。昼間の最高気温は、前日より2℃前後高い所が多く、冷たい季節風もおさまるでしょう。

今日4日 最低気温

今日4日の近畿地方は、今シーズンに入ってから一番気温の下がった所が多くなりました。

午前7時までの最低気温は、和歌山県の高野山で0.5℃、滋賀県甲賀市の信楽と奈良県奈良市の針で0.6℃など、気温を観測している64地点のうち26地点で5℃を下回りました。

大阪の最低気温は8.9℃で、前日の朝より4℃ほど低く、この秋初めて10℃未満となりました。

今日4日 季節風はおさまる 午後は雨の降る所も

今日4日の近畿地方は、昼ごろまでは高気圧に覆われて各地とも晴れる見込みです。

午後は、北部では大体晴れますが、中部と南部では晴れたり曇ったりとなり、和歌山県や奈良県を中心に雨の降る所もあるでしょう。

ただ、降ったとしても、折りたたみの傘でしのげる程度の雨になる見込みです。



最高気温は大阪と京都、神戸、和歌山で19℃など、前日より2℃前後高くなるでしょう。

きのう3日は木枯らし1号が吹きましたが、冷たい季節風はおさまるため、比較的過ごしやすくなりそうです。

放射冷却とは

この時期、夜から朝にかけて穏やかに晴れると「放射冷却現象」が強まるため、気温がグンと下がります。



「放射冷却」とは、どういった現象かといいますと、物が外へ熱を出して、冷えることです。例えば、寒い夜に、布団をしっかりかけて寝れば、朝まで体が暖かかったはずなのに、布団をかけずに寝てしまい、体が冷えてしまった経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。この場合と同じで、夜から朝にかけて曇りの天気だと、雲が布団と同じ役目をするので、地面近くの熱は空へ逃げにくく、冷え込みが弱くなります。一方、風が弱く晴れていると、布団と同じ役目をする雲がないので、地面近くの熱は、どんどん空へ逃げてしまうため、冷え込みが強くなるのです。



放射冷却現象が強まるという予報の時は、夜から朝にかけて冷え込みが強まります。しっかり暖かくして、お過ごしください。