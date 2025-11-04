「南野拓実をキャプテンにした理由は…」サッカー日本代表・森保一監督が明かした「ブラジル撃破」の舞台裏

ブラジル撃破の衝撃…森保ジャパンが到達した新次元

2026年北中米W杯本番まで7ヵ月。同大会で優勝という大目標を掲げる日本代表にとって、10月14日のブラジル戦（東京・東京スタジアム）の歴史的白星は、本番への期待感を大いに高める絶好の機会となった。

過去13戦未勝利だったサッカー王国相手に、前半2点をリードされながら、後半に南野拓実（モナコ）、中村敬斗（スタッド・ランス）、上田綺世（フェイエノールト）が立て続けにゴール。劇的な逆転勝利を挙げるという試合展開は、2022年カタールW杯のドイツ戦、スペイン戦を彷彿とさせるものがあった。

「みんなこうやってライバル心を持ちながらも、チームのために、仲間のためにやれるのがすごいところだと思う。自分が一番、自分が王様、そのプライドは必要。でもチームのために、仲間のために、日本のために一丸となってこれからもやっていきましょう」

激闘の直後、日本代表の森保一監督が熱っぽく語りかけたのは、こんな言葉だった。特に“王様”というワードは、プライドの高い選手たちの心をくすぐったのではないか。

ご存じの通り、今の日本代表メンバーは欧州5大リーグでプレーする選手が大半を占める。背番号10を背負う堂安律（フランクフルト）、小学生の頃からFCバルセロナの育成組織に在籍した久保建英（レアル・ソシエダ）らを筆頭に「自分がスターになってやる」という野心を抱く面々がズラリと並んでいる。

その彼らを選手としてW杯出場経験のない指揮官が束ねるのは非常に難しいことだ。果たして森保監督はどのように選手たちを鼓舞し、7年2ヵ月もの長期政権を築き上げたのか。本人への単独インタビューを通し、まずはブラジル戦の舞台裏から探ってみた。

ミーティングでどうしても伝えたかったこと

「ミーティングで話すのは、その時の熱量というか、パッション、心から湧き出てくる言葉。特に準備しているわけではありません。もちろん流れ自体はだいたい準備はしていますが、予定通りに行くことはほぼほぼない（笑）。選手の顔色や場の雰囲気を見ながら判断しています。

仮に自分の言いたいことが10個あったとしても、3つしか言えなかったという時もよくありますね。ただ、絶対に漏らしてはいけない内容は資料を見ながら確認し、伝えるようにはしています。

ブラジル戦の時も『相手と同じ目線で全力をぶつけてほしい』というのは強く言いました。相手が強いのは間違いないですけど、全力をぶつけることが未来につながっていく。そういう確信があったので。

試合後の“王様”発言についても、日頃、選手たちは『俺が一番』だと自信を持っている。野球で例えると“エースで4番”のような存在。そういう選手でなければ、所属クラブでのポジション争いには生き残れないんです。

そんな彼らがチームや仲間、日本のために戦う気持ちを併せ持つことで、日本代表という強固な組織が成り立っている。そこだけはしっかり認識してほしかったんです」

森保監督はミーティングの作り方や言葉選びについてこう説明する。試合前、ハーフタイム、試合後の声かけというのは、チームの一体感の醸成、選手たちのパフォーマンスを大きく左右する。

南野拓実にキャプテンマークを託した背景

今季J1で優勝争いを繰り広げている京都サンガFCの者貴裁監督も「ミーティングの内容は事前にいくつも作り込んでいるけど、実際に使えるのは半分以下。使わなかったものを次に使い回すことはせず、その時のパッションを大事にしています」と語っていたが、選手へのアプローチは指揮官の力量次第。

もちろん戦術の落とし込みや選手起用も重要なポイントではあるが、選手たちのマインドにどう働きかけるかは手腕の見せどころだ。森保監督はそこに秀でているからこそ、サンフレッチェ広島時代にJ1を3度も制覇し、日本代表指揮官としても長く仕事ができているのだろう。

ブラジル戦に関して言えば、もう1つ重要なポイントだったのが、キャプテン選びである。今回はキャプテン・遠藤航（リバプール）が負傷で辞退していた。2023年に発足した第2次森保ジャパンで遠藤が不在だったのは初めて。

もちろん彼が出ない試合では、谷口彰悟（シントトロイデン）や伊東純也（ゲンク）、板倉滉（アヤックス）らがキャプテンマークを巻いたことがあったが、今回誰を抜擢するかというのは、指揮官にとっての大きな命題だったのだ。

「10月シリーズに呼んだ選手の中で、代表キャップ数が最多（ブラジル戦含めて71試合）という点が大きかったですね。それに、他の選手は割とキャプテンマークを巻いたことがありましたけど、拓実が試合の頭から巻くことはこれまでなかった。それで決めました。

実を言うと、誰にするかというのは、なかなか着地点が見つけられなかったんです（笑）。『律のような中堅世代の選手にするのがいいかな』という考えもありました。でもイタリアなどは代表キャップ数が多い人で決めているという話を聞いて、拓実というのが一番腹落ちしたということですね」

南野が取り戻した「エースの矜持」

森保監督は静かに語ったが、南野の代表キャリアは浮き沈みの連続だった。最初に代表合宿に呼ばれたのは、19歳だった2014年春。アルベルト・ザッケローニ監督時代に遡る。

その後、ヴァイッド・ハリルホジッチ監督時代の2015年10月のイラン戦（テヘラン）でデビューを飾ったが、当時は本田圭佑や香川真司（C大阪）ら年長のタレントがひしめき、2018年ロシアW杯までは定着できずに悔しい思いをした。

迎えた2018年夏。森保体制発足後は攻撃の主軸と位置づけられ、ようやく念願だった代表定着を果たしたが、2022年カタールW杯はモナコでの不調が影響して先発落ち。

ドイツ戦で堂安の同点弾をお膳立てする活躍を見せたものの、ラウンド16のクロアチア戦でPK戦に名乗りを上げながら1番手で失敗。その後、第2次体制始動直後は選外が続いたが、2023年の10月から復帰。そこから再び攻撃の絶対的中心選手として最終予選を戦うに至ったのだ。

「拓実は1期目は主力として招集していて、2期目は当初呼んでいなかった。少し時間が経ってから再招集して継続して来てもらいましたが、日本代表のコンセプトを体現してくれている選手だなと感じています。

前線からのハードワーク、攻守の切り替えというのは、日本が世界で勝っていくための生命線。日本のよさをチーム全体に落とし込んでいくために、彼の力が必要だと考えています。

加えて言うと、拓実がすごいのは、結果を出すこと。泥臭くハードワークしてゴールという結果も出してくれるんです。周りの選手の指針になっているし、見本を見せてくれているとも思います」

「俺たちはまだ死んでない」キャプテンの一言が流れを変えた

森保監督がしみじみと語る通り、キャプテン・南野はブラジル戦後半7分に反撃ののろしを上げる貴重な1点目を叩き出した。このゴールがなかったらチームに「俺たちはイケる」というスイッチは入らなかっただろう。

しかも、南野はキャプテンとして素晴らしいスピーチをした。試合前のミーティングでは「ただの親善試合じゃなくて、勝ったら歴史を作れるから、全員で勝ちにこだわっていこう」と語りかけ、修羅場状態だったハーフタイムにも「俺たちはまだ死んでない。1点取ったら全然変わるから」と強調。全員のマインドを前向きな方向へと引き上げたのだ。

「単純な言葉ですけど、嬉しいなと思いました。代表活動をしている時には『タフに粘り強く戦い抜く』とか『最後まで諦めない』というのはいつも私が伝えていることなんですが、ブラジルという強豪、しかも過去の歴史や世界的地位の差もある相手に2点を取られて、心が折れそうになっている時に、キャプテンが自然とそういう言葉を発してくれたのは、本当に有難かったです」

と指揮官は南野の立ち居振る舞いと、その発言に心を動かされたメンバーに心から感謝した。

日本代表には過去にも宮本恒靖（JFA会長）や長谷部誠（フランクフルトU-21、日本代表コーチ）、吉田麻也（LAギャラクシー）といった代々のキャプテンがいて、要所要所で闘志を掻き立てるスピーチをしてきたが、今回の南野は遠藤不在の苦境下で非常にいい仕事をしたのではないか。

それを演出した森保監督の人を見極める力も特筆すべきものがある。2022年カタールW杯以降、日本はドイツに2回、スペインに1回、ブラジルに1回とW杯優勝国を次々と撃破してきたが、それは決して偶然ではないのである。

（撮影／吉場正和）

