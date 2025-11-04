登校中の小学生たちに「おはよう」と言ったら → 学校に通報された！？ 先生が家までやってきて、、、

筆者の知人が子どもの頃に自然に行っていたある行動をすると、近くの小学校の先生が登場する事態に発展！

身をもって知った『自分が子どもの頃とは違う』事情に、納得せざるを得なかった友人のお話です。

朝、近所の小学生に挨拶すると――

私は夫と2人暮らしで、共働き。

毎日忙しく過ごしていましたが、最近増えていく体重が気になってきました。

そこで出勤前の早朝に、自宅の庭で縄跳びを始めることに。平日に庭から表通りをゆっくり眺めることなんてありませんでした。

子どもを守るためにあらゆる対策を取っているようです。もしも自分の子どもが学校に通うとしたら、先生方には安全対策をしっかりと取ってもらいたいと思うでしょう。そういう意味では近所の小学校は安心できる場所のようですね。

