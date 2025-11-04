なぜ「4℃のジュエリーはダサく」なったのか？世界中の女性を悩ませる「ハートネックレス問題」の根深い背景

贈り物。それは大切な人に日頃の感謝と愛を形に込めて表す、素晴らしい文化である。しかし、昨今はSNSの普及によって「贈り物」に対する賛否両論の意見が飛び交いやすくなった。

日本において最もその“とばっちり”を受けているブランドといえば、ジュエリーブランドの4℃（ヨンドシー）に他ならない。数年前にXで物議を醸し出した「30代の女性に4℃のジュエリーを贈るのはダサい」事件の炎上から早数年。あれから、4℃はどのようにその汚名を晴らし、生き残り戦略をかけているのだろうか。今回はその現状について解説していく。

原宿発ジュエリーが国民的ブランドになるまで

4℃（ヨンドシー）は株式会社ヨンドシーホールディングスグループの主要子会社である、株式会社エフ・ディ・シィプロダクツが運営するレディース向けジュエリーブランドである。2025年6月時点で全国に125店舗を展開しており、メンバーズクラブの会員数は134万人を誇る。

始まりは1972年、広島の繊維会社である株式会社アスティ（旧：十和織物株式会社）と第二空間株式会社の共同経営で、原宿の一角にアクセサリーショップを開業した。それまでジュエリーは高級品で、若い世代には手の届かない存在だった。しかしこの店舗では、20代でも高品質なジュエリーを楽しめるよう、手頃な価格帯で販売を展開。この戦略がヒットし、その名は瞬く間に全国へ広がっていった。

そして1986年には、「4℃（ヨンドシー）」というブランドネームを正式に発表。この頃は女性の社会進出も盛んになり、いわゆる「自分へのご褒美」として気軽にジュエリーを購入する女性が急増していた時期だった。バブルまっただなかでギフト文化も盛んであったことから、男性から女性へのプレゼントとしてジュエリー市場自体が急拡大。そうした好景気に乗じて、4℃はブランドの認知度を浸透させていくことに成功した。

「王道ブランド」ゆえに起きた炎上劇

創業からおよそ半世紀の時代を経て、着実にそのネームバリューを広げていった4℃は、男性からも「女性に贈るジュエリーとしてハズレのない王道ブランド」という認識が定着した。

ところが、それがアダとなった炎上事件が2020年のクリスマス前後に起きた。当時30歳を迎える女性が「男性の友人からCanal4℃（4℃の姉妹ブランド）のハートネックレスを貰ったが、嬉しくなかった」といった感想をXで投稿したところ、3日間で数千を超える誹謗中傷が飛び交う大炎上となった。

投稿者本人は、後に別のSNSで「自分の年齢で身につけるには若すぎるブランドであること、ハートのネックレスが自分の趣味ではないと分かっていたうえで贈られたこと、そして恋人ではない関係性の相手から意味深なネックレスを貰ったこと……そうした男性側の感覚のズレに対して、軽い気持ちで皮肉めいた投稿をしてしまった」と、語っている。

実際の投稿は、暴言を吐くなどの悪意に満ちたものではなかった。

それにもかかわらず必要以上に炎上したのは、心の奥で同じように感じていた女性たちの共感の声と、「4℃なら間違いない」と信じて贈っていた男性たちが現実を知ってショックを受けた反応が重なったためだ。そうして賛否両論が交錯し、想像以上の火種となってしまった。

4℃の業績は2016年を境に緩やかに低下していたが、問題が起こった翌年の2021年には前期比から11.3%減とガクッと低迷した。コロナ禍の影響などもあるだろうが、当時男性のギフト需要がメインだった4℃にとって、このSNSの炎上問題が少なからず影響していることは明白だ。

「ugly heart naklace」は世界共通？

「4℃のジュエリーはダサい」という意見だが、これはあくまで姉妹ブランドを含め、ある一部のジュエリーデザインが現在のトレンドではないという話に過ぎない。

その代表となるデザインが「ハートネックレス」である。ハート型のモチーフが付いたネックレスやピアスは90〜00代初期によく見られた定番デザインだ。

しかし、20年以上経った現在は一転して、可愛らしいモチーフではなくシンプルなデザインが人気傾向にある。そのため今、ハートモチーフのジュエリーを身につけると女性たちの間では「デザインが古い」「年齢に見合わない」「ダサい」といった印象を受けやすい。

そんなトレンドの変化なぞつゆ知らず、男性は「ハート＝女性らしい」という考えで安易に選んでしまう。

実のところ、こうしたハートモチーフのアクセサリーをプレゼントされて困っているのは日本人女性だけではないらしい。

「ugly heart necklace（醜いハートネックレス）」でネット検索をかけると、バレンタインにハートネックレスをもらって困っている海外女性による悲痛の叫びが溢れ出てくる。男性が女性の好みから外れたジュエリーを選びがちなのは、全世界共通のようだ。

男女ですれ違う「かわいい」の基準

「こうなると、“ダサい”と思われるジュエリーを売るほうが悪いのではないか？」という声も聞こえてきそうだ。だが、話はそう単純ではない。

現在も4℃では、いまの流行とは少し異なるハートネックレスが販売されている。しかしそれは、ブランド創設期から親しまれてきたアイコニックな商品であり、トレンドに左右されず「このデザインが好き！」と愛用する女性顧客が今も少なくない。だからこそ、簡単に生産を終えるわけにはいかないのだ。

加えて、販売スタッフからは「男性顧客に対して、時代のトレンドに合わせて、いまの女性が好みそうなシンプルなデザインをおすすめしている」という声もSNS上で上がっていた。

ところが、実際にはその助言に耳を貸さず、最終的に自分が良いと思うラブリーなジュエリーを選んでしまう男性が少なくないのだという。もちろん話の真偽は定かではない。それでも男性の多くには「女性にはかわいいアイテムを持っていてほしい」という願望が根底にあるのかもしれない。

相手の好みをきちんと理解し、気持ちに寄り添ったプレゼントを選べば、クリスマス後にメルカリをはじめとしたフリマアプリで、未使用のアクセサリーがリセールに並ぶ光景も少しは減るのではないだろうか。

【つづきを読む】『“黒歴史”扱いからの逆襲！炎上を乗り越えてV字回復へ…ジュエリーブランド「4℃」が業績絶好調のワケ』

