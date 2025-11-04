「ワークライフバランスという言葉を捨てます」と発言して物議を醸した高市早苗首相（写真：つのだよしお／アフロ）

（川上 敬太郎：ワークスタイル研究家）

「全身全霊で職務に打ち込む決意」を示すのにふさわしい発言だったのか

高市早苗首相が就任し、初めて女性の政界トップが誕生しました。日本の歴史に新たな一ページが刻まれた感があります。各メディアの調査によると高市内閣に対する支持率は軒並み高く、国民の多くが期待を寄せている様子がうかがえます。

一方、高市首相が自民党総裁に選出された直後の「ワークライフバランスという言葉を捨てます」という発言も話題になりました。労働時間規制の緩和を検討するよう指示したとの報道が出たこともあり、今も物議を醸しています。

決して、ワークライフバランスの意義を否定する意図ではなく、「必死にがんばります」といった言葉と同様に意気込みを語ったに過ぎないと思いますが、多方面から賛否両論が聞かれるのは高い注目度の表れなのかもしれません。

ただ気になったのは、意気込みを伝えるにあたって“ワークライフバランスを捨てる”という表現が使われたことです。

他にも、適した言い回しはたくさんあったと思います。全身全霊で職務に打ち込む決意を示したい時、ワークライフバランスとは、その最も対極にある状態を象徴する言葉なのでしょうか。

そもそも、ワークライフバランスとは何か。内閣府の「仕事と生活の調和推進サイト」では、ワークライフバランスが実現した社会を次のように定義しています。

〈国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会〉

一見するとできて当たり前のようにも感じられる定義ですが、あえてこのような文言が掲げられているのは、現実との間にギャップがあるからに他なりません。この文言を裏返してみると、現実の姿がどのようなものなのかが浮かび上がってきます。

ワークライフバランスをとるために欠かせない「3つの状態」

〈「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす」ことと、「家庭や地域生活などにおいて、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる」こととが両立できない社会〉

こんな現実を課題視し、解決するために必要な取り組みがワークライフバランスということです。ワークライフバランスの実現によって目指す社会の状態は、定義の文言内容をさらに分解してみるとよりクリアになります。整理すると、以下の3つです。

，笋蠅いや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす

家庭や地域生活などにおいて多様な生き方が選択・実現できる

子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる

つまりワークライフバランスとは、 銑が同時に成立するように調和を図ることだと言い換えることができます。やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たせていたとしても、△筬が実現できていなければワークライフバランスがとれていることにはなりません。

逆に、家庭や地域生活および人生の各段階に応じて多様な生き方ができていたとしても、仕事上の責任を果たせていなかったり、働いてもやりがいや充実感が得られていなかったりすれば、やはりワークライフバランスがとれていることにはならないということです。

そう考えると、高市首相の「ワークライフバランスを捨てる」という発言は、，冒肝呂鮹蹐阿燭瓩豊△筬を考えない、あるいは当面の間は後回しにするといった意味だと解釈することができます。

しかし、いかに職務遂行に全振りしようとしても、完全に生活を捨てることなど現実的には不可能です。人は働きながらも食事をしたり睡眠をとったりゴミを出したりして、生活を営まなければなりません。ただ、1日24時間の中で家庭や地域生活にかける比率を必要最低限にとどめることはできます。そして、長い人生の中にはその比率でちょうど良い時期もあります。

今、人生において何がしたいのか、どう生きたいのかを考えた時に、仕事に最大限集中することをあえて選択したということなのであれば、，冒歓兇蠅靴燭箸海蹐如決して△鉢を否定したり捨てたりしたことにはならないはずです。

むしろ、，冒歓兇蠅靴覆ら△鉢についても最適化できているのだとしたら、それはそれでワークライフバランスがとれているのだと思います。

仕事時間の長短や残業の有無だけで決まるものではない

この考え方は、決して一国の首相に限った話ではありません。私たち一人一人にも当てはまります。例えば、受験生。かつては、4時間睡眠だと合格して5時間睡眠だと不合格になる「四当五落」などとも言われました。

しかし、4時間睡眠だったのだとしても自ら進んで選んだ道であり受験に合わせて生活もうまく回せているのであれば、それはそれでワークライフバランスは最適化されています。四当五落の生活がずっと続くのであれば別ですが、にあるように人生の一定の時期に応じた生き方として尊重されてよいはずです。

同様に、出産や育児に集中したい人が育児休業を取得して仕事から離れ、子育てに全力を注ぐことを選ぶのも、その時期においての最適なワークライフバランスだと言えます。

大切なのは自らの意思による選択なのかどうかであり、「働いて、働いて、働いて」と仕事漬けだったとしても、それが本意なのであれば、ワークライフバランスはとれていることになります。

逆に、毎日定時で退社し家族全員がそろって夕飯を囲む生活はワークライフバランスがとれていると言えるのかというと、そうとは限りません。今就いている仕事が希望に沿ったものでなければ、，砲△襪茲Δ覆笋蠅いや充実感は得られないでしょう。

また、希望の仕事に就いているとしても、上司からパワハラを受けているような環境であれば、職場で過ごす1分1秒がつらくて仕方ないはずです。家で過ごす時間も、家族関係が冷え込んでしまっているのであれば苦痛に感じられるかもしれません。

このように具体的な場面や状況をイメージして整理していくと、ワークライフバランスとは、単に仕事時間の長短や残業の有無で決まるものではないと分かります。重要なのは、自分の意思で働き方や生き方を選べているかどうか、そしてそれを実現するための選択肢が用意されているかどうかです。

「ワークライフバランス2.0」へのアップデートが必要

例えば、勤務形態ひとつをとってもさまざまな選択肢が考えられます。出社一択しか余地がない職場だと、在宅勤務を望む人は強い不満を感じるはずです。また、出社するためには通勤が必要になります。仮に片道1時間の通勤なら、往復で2時間。

その時間が積み重なると、相当な時間をロスすることになります。月20日働くと考えた場合は40時間、年間で480時間。通勤のために、実に20日分もの自由を失う計算です。日々時間に追われて生活している人にとって、ワークライフバランスのあり方を決定的に左右する要因となり得ます。

その点、週2日の在宅勤務が認められるハイブリッド勤務なら、出社一択よりも柔軟性があり不満は少なくなりそうですが、完全在宅を望む人は満足できないでしょう。

一方で、いつも同僚たちと顔を合わせながら仕事したいと望む出社勤務派もいます。しかし、職場が在宅勤務を強制すれば、やはり不満を感じることになります。ワークライフバランスの最適化を考えた場合、大切なのは個々の意思に応じた選択ができるかどうかなのです。

従来のワークライフバランスは、「長時間労働をやめて生活時間を多く確保する」などのステレオタイプな図式で語られがちでした。高市首相の「ワークライフバランスを捨てる」発言も、そんな固定化されたイメージに基づくものだと感じられます。

それだけに、「ワークライフバランスを捨てる＝長時間労働を推奨し、生活時間を犠牲にする」といった意味に受け取られがちです。さらに、高市首相が労働時間規制の緩和を指示したとの報道が流れたことで、ますます長時間労働を推奨しているような印象が強まりました。

しかし、仕事と生活は対立構造ではなく、人生の段階ごとに最適な比重や優先順位は変わってきます。ある時期は仕事中心でも、別の時期には家庭や趣味を優先するということがあって当然です。また、いつの時期に何を優先するかは人の考え方や志向性、置かれている状況などによって異なります。ワークとライフのバランスが最適になるポイントは、人によってもライフイベントの時期などによっても違ってくるのです。

そう考えると、仕事を定時で終えて家族みんなで夕飯を囲むといった固定的なイメージが「ワークライフバランス1.0」だとすれば、仕事と生活の最適な調和点がその時々で変化していくという考え方は、「ワークライフバランス2.0」だと言えるでしょう。

社会全体の認識が2.0へとアップデートされていけば、ハードワークに勤しもうとする際に「ワークライフバランスを捨てる」などと宣言する必要はなくなるはずです。その点、高市首相の発言は単に意気込みを示したにとどまらず、ワークライフバランスの本来の意味を問い直すきっかけを提示した意義もあるのかもしれません。

筆者：川上 敬太郎