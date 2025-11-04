『じゃあ、あんたが作ってみろよ』大ヒットの裏側…制作側が仕掛ける「令和が昭和を揶揄する」アンフェアな図式とドラマ業界の余裕のなさ

11月に入ってようやく2025年の秋ドラマがそろったが、最大の話題作と言えば、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で間違いないだろう。特にXのコメント、ネット記事の数、見逃し配信の再生数、お気に入り登録数など、ネット上の反応はズバ抜けている。

なかでも目立つのは女性層からの圧倒的な支持。「こういう男いる」「プロポーズを断って正解」「竹内涼真がウザいのに面白い」など、キャラクターやストーリーに反応したコメントが次々に書き込まれている。

その理由を分析した記事はいくつかアップされているが、その先にある危うさにふれているものは見られない。ここでは同作の狙いとヒットの本質に加えて、このところドラマ業界で増している危うさをどこにも忖度せず掘り下げていく。

立役者は竹内涼真と伊東祥宏

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は谷口菜津子の漫画を実写化した作品であり、ドラマの放送前から一定のヒット作であったことは確かだ。

“一定の”と書いたのは「まだ発行部数のべ40万部」の段階にすぎないから。地上波の放送と配信が行われ、これほどの反響を得ているドラマは、その30〜100倍の人々が見ていると推察される。ちなみに1話当たりの視聴者数はビデオリサーチが約800〜900万人と推計しているほか、無料配信再生は約400〜500万回。これ以外にもU-NEXTなどの有料会員による視聴もあり、かなり低く見積もっても1000万人以上の人々が見ているはずだ。

つまり漫画からの実写化に成功したのだが、その主な立役者は、主演の竹内涼真とチーフ演出の伊東祥宏だろう。

竹内の演じる海老原勝男は、さわやかなルックスで柔らかい物腰ながら、息を吐くように暴言を連発。「おかずが茶色すぎる」「市販ルーのカレーは料理って言わない」などの“逆名言”と言えるセリフを連発して反響を集めている。地上波のドラマで、一般人の設定なのにここまで好感度の低い主人公はなかなかいない。

そんな好感度の低さをポップな映像で和らげているのが伊東祥宏、福田亮介、尾本克宏の演出陣。第1話冒頭、山岸鮎美（夏帆）へのプロポーズに失敗した勝男が「なぜ〜！」と絶叫したあと、アニメーションに切り替わって「惑星カツオ」が爆発し、さらにそこに至る経緯を振り返る際、動画配信サービスのチャプター画面が使われていた。

このような自由度が高く遊び心のある演出に加えて、東京の高円寺界隈を中心にロケの手間を惜しまない姿勢も含め、映像全体から漂う明るさと開放感が実写化成功の背景にある。

変わり身の早さは過去最速レベル

ただ、物語をよく見ていくと、勝男のキャラクターは良くも悪くも破綻している。

勝男はプロポーズが失敗したあと、すぐに変わろうと努力しはじめ、今まで「女がやるもの」と言い切っていた料理に励む姿が描かれた。「第1話の開始25分で料理を作るなど、早くも性格が変わりはじめる」という点では、過去最速レベルの変わり身の早い主人公と言っていいかもしれない。

しかし、謙虚に後輩の意見を聞いてすぐに変われる人物なら、なぜあれほどの暴言を吐き続け、それに今まで気づかなかったのか。キャラクターの整合性や感情の描写という点で都合の良さが感じられる。つまり、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、リアリティを求め感情を込めて見るのではなく、ファンタジーとして気軽に楽しむ作品なのだろう。

以降、勝男は「不器用ないいヤツ」と思わせる言動が続き、さらに「鮎美の今彼・ミナトくん（青木柚）に負ける」というシーンも加わったことで、「その姿を笑いながらも応援したくなる」キャラクターに変わった。実際、勝男の「彼女が本当に何をしたかったかっていうのは、ちゃんと相手に聞かないとわからなかったんだよな」「ああやって毎日、鮎美の心を踏みにじってたんだ、俺は」のセリフには、応援される主人公へのわかりやすい転身が見られる。

勝男は番組ホームページの紹介欄で「亭主関白思考のザ・昭和な彼氏」と書かれているが、女性視聴者にとってずっと昭和のダメ男を見続けるのはつらいところ。だからこそ、それを冒頭の25分に留めて、変わろうと奮闘する男に切り替えることで、笑いながら見続けられる作品となった。これが女性層から支持を得ている理由の1つだろう。

一方、男性視聴者にとって勝男は、「俺はここまでひどくない」と笑えるレベルのダメさであり、「打ちひしがれながらも踏ん張ろうとする姿は応援できる」というキャラクター。本当に反面教師にしなければいけないほどのリアルさがないことが、男性にとっての見やすさにつながっている。

純粋な成長・再生物語ではない理由

視聴者にとっての“見やすさ”という点でもう1つあげなければいけないのは、周囲の人物をいい人で固めていること。

勝男が勤める会社の後輩・白崎ルイ（前原瑞樹）と南川あみな（杏花）は、それまで暴言を連発していた彼の相談に繰り返し乗り、気づきをうながすアドバイスを続けている。また、上司の高田義史（平原テツ）に至っては変わる前から勝男を持ち上げ、失恋後も励ますなど完全に味方。さらに、マッチングアプリで知り合った柏倉椿（中条あやみ）も、すぐに失恋仲間や相談相手になるいい人だった。

一方、鮎美が勝男との同棲を解消して転がり込んだ美容師・吉井渚（サーヤ）と夫のバーテンダー・吉井太平（楽駆）も、常に彼女を肯定し、背中を押すいい人。つきあいはじめたミナトくんも価値観の違いこそ見られるもののいい人であり、彼女がすぐに順調なリスタートを切れた要因となっている。

ただ、主人公の周囲をいい人で固め、楽な環境に置くほど、成長物語・再生物語としての醍醐味は薄れていくのが実情。事実、ネット上に「これだけいい人に囲まれていたら成長できて当然」「現実はもっと厳しいのに」などの声もあるように、この作品は純粋な成長物語・再生物語ではないのだろう。「勝男のキャラクターとポップな演出で注目を集め、それをいかに楽しんでもらい見続けてもらうこと」にプライオリティを置いた作品に見える。

現在も地上波のドラマにとって、リアルタイムで見てもらい視聴率を獲得することが重要であり、次に必要なのは配信再生数。さらに、その他のIP（知的財産）でどれだけ稼げるかが求められている。そのため、第1話冒頭からネット上で話題になり、その上で見続けてもらいやすい脚本・演出を選ぶのがドラマ業界のセオリーとなっている。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は制作陣がやろうと思えば、もっと成長物語・再生物語としての魅力を伸ばすこともできただろう。そのほうが終盤に向けて主人公への思い入れが右肩上がりで増し、最終話の感動も募るはずだ。

しかし、それをしなかったのは「まず見はじめてもらうこと」「次に見続けてもらうこと」を優先せざるを得ないドラマ制作における余裕のなさが背景にある。良くも悪くも「即効性や話題性があり、深さより見やすさ、批判を避けられる形を選ぶ」という傾向が表われた作品と言っていいのかもしれない。

「令和が昭和を揶揄する」図式

そんな即効性や話題性などを優先させること以上に、制作サイドの危うさを感じさせられるのは、「令和の人々が昭和の男性を揶揄する」という図式と、そんな作品の多さ。

前述したように勝男は紹介欄に「亭主関白思考のザ・昭和な彼氏」と掲げられていた。さらに「令和の時代には少し珍しい『料理は女が作って当たり前！』と思っている男」「鮎美の手料理に対しなにかと一言多い」「自分は完璧と信じて疑わない自信家」などとも書かれている。

「ザ・昭和な彼氏」「令和の時代には少し珍しい」というフレーズから“令和から見た昭和”という批判ベースの図式がわかるのではないか。問題は昭和の悪いところばかりピックアップしていること。

昭和の男性にもいいところがあったはずであり、たとえば『不適切にもほどがある』（TBS系）では主人公・小川市郎（阿部サダヲ）らの愛すべきところも描かれていた。『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、すでに大人である勝男の悪いところを父・海老原勝（菅原大吉）に背負わせようとしているところも含めて、一部を切り取り、誰かに責任を負わせるアンフェアさが感じられる。

同作は竹内と演出陣の力でエンタメ性が高い作品であることは間違いない。しかし、作品全体を冷静に見ると、「一面のみを露悪的に切り取ってネット上の反響を狙う」という点で、あまり好ましい作風とは思えないところもある。

さらに今秋のドラマで言えば『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）も、令和の人々が昭和の男性を揶揄するような描写が目立つ作品。第1話から主人公・小倉渉（北村有紀起哉）のデリカシーに欠ける言動が続き、妻・あん（仲間由紀恵）から離婚を切り出され、自分の振る舞いを後悔する様子が描かれている。

鮎美の問題点が放置される背景

その他、記憶に新しいところでは、今年1月期の『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系）も主人公・大森一平（香取慎吾）は「昭和的な価値観のせいで不祥事を起こした元テレビマン」という設定だった。

4月期の『人事の人見』（フジテレビ系）でも舞台となる会社社長の価値観や言動が老害として描かれ、『対岸の家事 〜これが、私の生きる道！〜』（TBS系）も主人公が昭和気質の父親に悩まされるという設定。さらに7月期の『こんばんは、朝山家です。』（ABC・テレビ朝日系）の主人公も昭和生まれと思われる「残念な夫」として描かれていた。

刑事ドラマでベテラン刑事の捜査手法を古いと決めつける設定なども含め、制作サイドが令和の人々に昭和を揶揄させるようなキャラクターを多用しているのは間違いないところ。

そのほうが物語は作りやすく、話題性を高めやすいが、多数派を生み出す手法だけにクリエイティブからは離れていく。制作サイドが「令和を肯定し、昭和を否定する」という選択をしなければいけない背景には、視聴率や配信再生数を得る難しさがあり、そこに地上波ドラマの厳しい現実がうかがえる。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に話を戻すと、あれほど極端な勝男が振られて孤独になるのは当然だろう。ただ、紹介欄に「ハイスペックな男性と結婚し安定した人生を送るために努力を惜しまず、“モテ”に全ベットしてきた」と書かれている鮎美も、問題点の多い人物に見える。

あんな男を自分で選び、自分の意思で尽くしてきた鮎美は自業自得の部分も大きいはずだが、ここまで彼女のそんな問題点はあまりフィーチャーされていない。このアンフェアなバランスの理由は、「鮎美をフィーチャーしても勝男ほどの話題性や反響を生み出せない」からではないか。

また、「令和の女性はそこまで鮎美ほど浅はかではないし、もっと自由に生きているなど、共感されづらい」という理由もあるのかもしれない。いずれにしても、平日の地上波ドラマは女性視聴者が多くを占めることから、女性重視の脚本・演出がベースになっていることは確かだ。

竹内が演じる勝男の姿だけでも見続ける価値はありそうだが、この先の展開で鮎美をどう描いていくのか。話題作ではなく名作と言われるためには、ここがポイントになりそうな感がある。

