ミュージシャンGACKT（ガクト）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。友人同士のようにふざけ合い大笑いする米国人とみられる夫婦のインスタ動画を添付した上で「人生を共に歩けるこんな相手を求めてんのかなぁ」とポストした。

添付された動画は、米国人とみられる男性のインスタにアップされたもので、「husband and wife」の文字に「×」のバツマークが付けられ「best friends」の文字にチェックマークが添えられている。男性がふざけてタオルをムチのようにして女性のお尻を軽くたたくと、女性もタオルで反撃。股間にタオルのクリーンヒットを受けた男性が崩れ落ち、2人で笑い転げる様子など、日常生活の中でのいたずらで大笑いしている夫妻の動画が集められている。

GACKTは「何回も見てしまった…。気がつけばめちゃくちゃ微笑んでる自分がいた」と、告白。「うーん、人生を共に歩けるこんな相手を求めてんのかなぁ」とポストした。

続けて「ってか、いないいない。こんな風にできる相手。だから、こういう人たちを見ると素晴らしいなって思うんだよな」とわれに返り「今、みんなが傍にいる人といつも笑い合える関係でありますように」と締めくくった。