島根、福井、秋田「外国人観光客が少ない地域の実態」訪日観光客急増のウラで

外国人観光客が少ない地域の実態

国土交通省観光庁によると、2024年の訪日外国人観光客はコロナ前を上回る過去最高の3687万人148人。しかも、今年上半期は2151万8100人で昨年をさらに上回ることが確実視されている。

日本中が大勢の訪日外国人で賑わい、東京や大阪などの大都市、地方の観光地も外国人だらけ。その様子は連日のようにメディアで報じられ、自分の生活圏でも外国人旅行者を見かけるようになり、インバウンド復活を肌で感じている人も多いだろう。

ただし、観光地によっては外国人旅行者が殺到。盆・正月や連休など日本の暦に関係なく彼らで溢れかえり、そうした観光地への旅行を敬遠する日本人が急増しているという。その代表格が京都や奈良。特に初めて訪れた訪日外国人観光客はその大半が必ず訪れる定番スポットとなっており、現地のホテル稼働率は大幅に上昇。宿泊料金も全国平均を上回る高騰ぶりを見せ、かつては中学校・高校の修学旅行の定番だったが、現在は避ける学校も増えている。

国土交通省観光庁は、毎月『宿泊統計調査』の中で延べ外国人宿泊客の数を公表しているが、今年1〜7月でもっとも多かったのは東京都の3502.9万人。2位以降は、大阪府（1477.5万人）、京都府（1084.2万人）、北海道（786.9万人）、沖縄県（490.0万人）と続き、概ね予想通りの結果と言える。

一方で、山陰（鳥取県・島根県）、山口県、高知県、宮崎県などは、外国人は宿泊者数、割合ともに少ないことがわかっている。

筆者は昨年から今年にかけて、取材やプライベートで外国人宿泊者が少なかった各県を訪れている。でも、実際のところはどうだったのか。

前編『東京と京都は「半分以上が外人客」…【訪日観光客過去最高】の時代に注目したい「外国人が少ない地域」』に続き、その時の様子を交えてレポートしたいと思う。

全国ワーストの島根県では…

まず、今年1〜7月の延べ外国人宿泊客数が全国ワースト2位（6万7190人）、すべての延べ宿泊者に占める外国人の割合が全国最下位（3.3％ ※小数点第2位以下四捨五入。以下同じ）の福井県。北陸新幹線の敦賀延伸で観光客は増えており、東尋坊や永平寺、駅前の巨大恐竜モニュメントが人気の福井駅には大勢の観光客がいた。外国人の姿も正直なところ、統計と違ってそこまで少ない印象は受けなかった。つまり、外国人観光客は訪れているけど、県内に泊まる者が少ないということだろうか。

実は、気になるデータがある。隣の石川県は外国人宿泊客数13位（124.1万人）、割合だと9位（23.9％）と同じ北陸でも大きな開きがあるからだ。宿泊施設の数にも差があるため、山中温泉などの加賀温泉郷や金沢などに宿を取る外国人が多いのだろう。

続いて延べ外国人宿泊客数が全国ワースト（6万320人）、割合が46位（3.6％）の島根県では、出雲大社と松江城、石見銀山の島根三大観光名所に行ってみたが、観光客自体があまり多くない印象だ。特に外国人もいるにはいるが数はやはり少ない。鳥取県や山口県といった隣接する県も同様に少ないため、他県のホテルに滞在して日帰りで島根を訪れる外国人も少なくないのかもしれない。ただし、人で埋め尽くされた京都と違ってゆっくり観光ができたので個人的には満足できた。

ツキノワグマの被害が多発の秋田県は台湾人だらけ？

そして、延べ外国人宿泊者数44位（8万210人）、割合が39位（5.1％）の秋田はつい先日訪問。ツキノワグマの被害が多発し、自衛隊が派遣されたことでも話題だが、そんなクマ多発地帯の内陸部を走る第三セクター鉄道・秋田内陸縦貫鉄道はなんと台湾人だらけ。平日で車内は空席が目立っていたが日本人の乗客より明らかに多かったこともあり、余計にそう感じてしまった。

調べたところ、秋田空港と台北の間には現在直行便が就航中。その影響もあって少ないながらも一定数が訪れているようだ。

この翌日には秋田から絶景ローカル線で知られる五能線を臨時快速『リゾートしらかみ』に乗って青森県へ。ちなみに青森の外国人延べ宿泊者数は28位（27万2460人）で、割合は29位（9.5％）と東北6県では宮城に次いで高い。

同列車もあくまで筆者の目測だが、車内の各車両を見て回った感じでは外国人は3割ほど。青森駅のすぐ近くには『青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸』、ねぶたを展示する『ねぶたの家 ワ・ラッセ』という観光名所があったが、多くの外国人観光客で賑わっていた。なお、泊まったのは市内のビジネスホテルで、朝食会場では韓国語や台湾語が飛び交っていたが、10月現在直行便が青森空港に就航しているのはこの2ヵ国なので納得。それでもランキング上位の地域に比べると、そこまで多いという感じでもなかった。

のんびり観光できるのは今のうちか

これは全国的に共通して言えることだが、外国人は地方でも県庁所在地などの中核都市、または地元を代表する観光地や温泉地に人が集まる傾向が顕著。裏を返すと、そうした場所を外せば極端に少なくなる。島根や福井、秋田などではそういう場所にある宿に泊まったのだが、口を揃えて「外国人観光客？ 以前より増えましたがまだ少ないですね」と話していた。

しかし、米紙ニューヨークタイムズが毎年発表する『今年行くべき52ヵ所』に選出され、突然海外で注目を集める盛岡市（23年）や山口市（24年）、富山市（25年）のようなケースもあり、ほかにも海外メディアで取り上げられることによって今後外国人の人気観光地となる可能性は大いにある。

外国人旅行者にまだ見つけられていない地域でのんびり旅行を楽しめるのは、今のうちだけなのかもしれない。

