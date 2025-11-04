「希望が消えたわけではない」崖っぷち残り4戦の角田裕毅、“生き残りの条件”を英メディアが提示「かつてのペレスのように」
チームメイトを助けることこそ、角田がF1に生き残る条件だと主張する(C)Getty Images
F1レッドブルの角田裕毅は2025年シーズン終盤を迎えながら、来季シートが決定に至っていない。その去就について、レッドブルとの契約更新や姉妹チームである古巣のレーシングブルズ復帰といった選択肢は、いずれも見込みが薄いと予想する声が後を絶たない。
日本GPからのレッドブル入り後、期待された表彰台には届かず、前回のメキシコGPでも入賞を逃すなど、ポイントもコンスタントに得られないなど、苦しいレースが続く角田。シーズン終了までにチーム首脳陣により来季シートの結論が下される見通しだが、現状の成績ではF1キャリアの継続は困難だろうという声が後を絶たない。
その中で、日本人ドライバーが残り4戦、来季シートに繋げるためのパフォーマンスとして何が求められているのか、英専門サイト『F1OVERSTEER』が持論を展開している。
同メディアは11月2日のトピックの中で、「ツノダの希望が完全に消えたわけではない」と主張。レギュレーションが大幅に変更となる来季、角田の経験が必要となるなどと見込みながら、「今年残りの4レースで正しい戦略を取れば、来年もグリッドに立つチャンスは残っている」と指摘する。
その“戦略”として、同メディアは、現在までマクラーレン勢と3つ巴のドライバーズタイトル争いを演じている、チームメイトのマックス・フェルスタッペンのサポートを挙げる。「激化するタイトル争いにおいて、マクラーレンがフェルスタッペンに対して『2対1』の状況を形成しつつある中、レッドブルはこれまで以上にツノダの活躍を必要としている」と説いており、その上で、「ツノダはかつてのセルジオ・ペレスのように、フェルスタッペンのタイトル獲得を助けるべきだ」と訴える。
今回のトピックでは、2021年シーズン最終戦、アブダビGPでペレスがチームオーダーを受け、実質的にレースをコントロールしていた走りを回想。タイトル争いを演じていたメルセデス（当時）のルイス・ハミルトンとフェルスタッペンの順位争いに大きく影響を及ぼした、ペレスのアシストを角田にも求め、「この戦略はチームのシーズンを左右する可能性があり、さらにツノダ自身の2026年のシート獲得にもつながるかもしれない」などと論じている。
どのような形であれ、角田がF1の舞台に生き残るためにはこれまで以上のアピールが必要であることは明らかだ。チームメイトのサポートも含め、残りのレースでは自らの走りで結果を残し、実力を証明する以外、手段は残されていない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]