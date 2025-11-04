18年のキャリアに最高の幕引き　支柱であり続けた伝説左腕に届く惜別の声「この勝利を味わう権利は誰にも劣らない」

カーショーの表情は喜びに満ちていた(C)Getty Images

メジャーリーグの2025年シーズンは、ドジャースがブルージェイズとのワールドシリーズを制し、全日程を終えた。そして今季終了とともに、クレイトン・カーショーの18年にわたった現役キャリアにも幕が降ろされている。

今回のワールドシリーズでの出番は、延長18回という異例の長期戦となった第3戦12回の打者1人を打ち取ったリリーフのみ。ポストーズン全体でもカーショーは計2度の救援登板にとどまった。だが、頂点に登りつめたドジャースの精神的支柱であり続け、球団史上初の連覇に貢献するという最高の功績を残し、自身の選手生活に終止符を打った。

球団史上でも屈指の実力を誇りながらも、カーショーは過去のポストシーズンにおいては、不本意な結果が目立った。今回はリリーフという役割を引き受け、登板数は少ないながらも、ベンチからチームを支え続けた。そして、大谷翔平や山本由伸といったチームの新たな「顔」がレギュラーシーズンからの原動力となり、カーショーの華やかなキャリアの最後にまた1つ、勲章が加っている。

多くのドジャースのスター選手とともに、チームを世界一に導いた偉大なサウスポーの引退を惜しむ声は、オフを迎えたばかりの現在も途切れることは無い。米メディア『JUST BASEBALL』は11月2日、公式サイト上において、カーショーへの惜別のメッセージを綴っている。