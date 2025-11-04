あまりにそっくり…！高市＆トランプと人気爆発の「ド左翼NY市長候補」の意外すぎる共通点

NY市長選の「台風の目」

全米が注目する市長選挙の投開票が、米国最大の都市ニューヨークで11月4日に行われる。「台風の目」は何といっても、民主社会主義者を自称するウガンダ出身のイスラム教徒、ゾーラン・マムダニ州議会議員（民主党）だ。

1991年生まれの弱冠34歳、インド系の帰化米国人である。

この新星が、共和党のカーティス・スリワ氏や、民主党内の市長選予選でマムダニ氏に敗北し、無所属で出馬した元ニューヨーク州知事のアンドリュー・クオモ氏を、各種世論調査で最大25ポイントも大きく引き離している。

これは、ぶっちぎりの人気だ。順当にいけば、人口800万人以上のニューヨーク市の首長に選出されるだろう。

こうした動きは世界の政治が激しく動揺していることを示している。しかし、そこには重要なメッセージが隠されており、日本の政治も決して例外ではないはずだ。

トランプとの「意外な共通点」

米メディアの分析によれば、マムダニ候補への熱狂的な人気の秘訣は、その社会主義的な政策にある。ニューヨーク市の最低賃金を現行の倍に引き上げる一方で、富裕層への課税を強化する公約をはじめ、狂乱物価を抑えるための家賃値上げ凍結や非営利公営スーパーマーケットの開設、市営バスの無料化など、一世紀前のソビエト連邦が採用した政策を部分的に彷彿とさせるものだ。

だが、マムダニ氏の人気は、本当に社会主義というイデオロギーに根差すものなのだろうか。興味深いことにマムダニ氏の選挙戦術は、彼を「狂った共産主義者」と非難する共和党のトランプ大統領のやり方と似通った点が多く認められる。

なぜなら、トランプ氏とマムダニ氏はイデオロギー的な主張は正反対ながら、ポピュリスト的な経済政策や、大衆視点から反エスタブリッシュメント・反エリートを掲げた点がそっくりだからだ。

日本に置き換えると、制度破壊でカルト的熱狂を煽ったり、経済ポピュリズムを前面に押し出すタイプではないものの、文化戦争・対中強硬姿勢・憲法改正志向・移民抑制の面において反エスタブリッシュメント・反エリートである高市早苗首相によく似ていると言えるかもしれない。

トランプ大統領が2024年11月の大統領選挙に勝利した大きな理由は、民主党を「グローバル化と自由貿易で民衆を搾取するリベラルで裕福なエリートの党」と位置付け、労働者や大衆から乖離した悪代官的な支配者集団として批判したからだ。それは、多くの有権者に「真実」として刺さった。トランプ氏に投票した国民にとり民主党は、弱者の味方を標榜しながら、その弱者たちを苦境に追いやった憎き「敵」となっていたからだ。

その1年後、マムダニ候補は、民主党敗北の大きな要因となった「トランプ敵視・トランプ支持者下げ」のナラティブを敢えて抑制気味にする一方、「ビリオネアは存在すべきでない」と唱えるなど、富裕層を敵と位置付ける点がニューヨークっ子にウケている。

「主流派」に対するアンチテーゼ

民主党は昨秋の大統領選挙で、エスタブリッシュメントと闘うトランプ氏を「ヒトラーのようなファシスト」として下げ、彼を攻撃した。しかし、有権者が求めていたのは「トランプ下げ」ではなく、トランプ候補の唱える「国民生活上げ」であったのだ。

ところが、民主党のエリート指導部はそれに気付きさえしなかった。結果として、トランプ氏に対する人身攻撃の選挙戦術を採った民主党は、トランプ支持の弱者まで攻撃してしまったのである。これが見事にブーメランとなり、激戦7州をすべて落とすなど、民主党が完敗したというのが真相であろう。

その経緯をつぶさに観察していたのが、マムダニ氏だ。

民主党敗北の戦訓を学んだマムダニ候補は市長選において、民主党員でありながら、党主流派であるリッチな権力者たちからは距離を置き、時には彼らを敵として「階級闘争」を仕掛けている。

有権者の問題意識に寄り添うという、トランプ大統領の反エスタブリッシュメント戦術を取り込んだマムダニ候補の選挙戦は、エスタブリッシュメントの一員であるクオモ候補など、民主党主流派にはマネができない芸当だ。

トランプ氏とマムダニ氏は、「有権者に寄り添う」という政治家として当たり前のことができていない民主・共和両党のエリート主流派に対するアンチテーゼなのであり、それゆえに選挙に強いと言えよう。

一方、マムダニ氏の台頭を抑えるべく、民主党員である元ニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグ氏は6月に830万ドル（約13億円）、10月にさらに150万ドル（約2億3100万円）を対抗馬のクオモ陣営に献金した。

富豪たちが対立候補に献金

さらに、リベラル寄りの大口寄付者として知られる米動画ストリーミング大手ネットフリックスのリード・ヘイスティングス共同創業者や、メディア事業家のバリー・ディラー氏も、それぞれ25万ドル（約3800万円）をクオモ陣営に寄付している。

こうした一連の展開は、共和党主流派である米IT大手ヒューレット・パッカードのメグ・ホイットマン元CEOや、米化粧品大手エスティローダーの創業家出身であるロナルド・ローダー元取締役が、トランプ氏に敵対する民主党のバイデン・ハリス陣営に献金を行った構図と類似している。

突き詰めれば、マムダニ氏の人気の一義的な源泉は、彼が社会主義者であることではなく、反エスタブリッシュメントであるからだと見ることもできる。

では、マムダニ候補に、本当にNY市長が務まるのだろうか。

