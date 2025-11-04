日本人最高「IQ188」の天才が、日本社会で「居場所が見つからない」と感じたワケ

もし自分が「日本人最高のIQ」を持っていたら、人生はどれほど順調なのだろう――。そう思う人は少なくない。だが、IQ188という記録で注目を浴びた太田三砂貴（おおた・みさき）さん（30）の歩みは、意外にも遠回りの連続だった。研究の最前線で何を見ているのか。どのようにして「居場所」を見出したのか。静かな口調で、しかし精確に語られた言葉をたどる。

道で拾った服を着ていた

「この秋、ポーランド・グロツワフの理論物理大学院を修了し、ひさしぶりに日本へ戻りました。量子コンピュータ企業のインターンや、経済的支援つきの海外博士課程からお声がけを頂いていて、いまは慎重に考えているところです」

9月放送のテレビ番組「超絶マンガ級ピーポー2」（FBS）は、幼少期から大学進学に至る回り道、絵画や作曲の素養、さらには「ポーランドでは拾った服を着ていた」という逸話まで取り上げ、反響を呼んだ。

「新品同様の服が落ちていることなどあるのか、とよく尋ねられますが、本当に三着、畳んだまま置かれていました。消耗品に費用をかける合理性を見いだしにくかったので、それを着ていました。外出は最小限にとどめ、日々研究に傾倒しておりました」

「形」に執着した幼少期の経験

埼玉県戸田市。運送業の父と専業主婦の母のもとに育つ。学問に特別な縁はなかったが、三歳頃には漢字を読み、ゲーム『バイオハザード』をクリアしている。

「家にはひらがなとアルファベットのマグネットがあって、曲線の造形に惹かれてずっと眺めていました。カーテンの模様を見つめ、頭の中で別の形に変換して遊ぶ――そんなふうに過ごしていました。『バイオハザード』は父のセーブデータを進めてしまい叱られましたが、恐怖よりも仕組みへの関心が勝っていたのだと思います」

その何気ない語り口からも、幼少の頃からどこか常人とは異なる感受性と観察眼がうかがえる。自然と発露する思考の癖や美意識には、すでに「天才」と呼ぶにふさわしい片鱗があった。

小学校では、速さの定義をめぐって「距離を時間で割るとは具体的にどういう操作か」と問い続け、先生を困らせることがあった。

「手続き通りに計算すれば点は取れます。でも、距離・時間・速さは別の概念ですし、そもそも時間の定義が自分の中で確定していないまま先へ進むことに抵抗がありました。分数の割り算――例えば6÷1/3の意味づけにも、いったん立ち止まってしまう。テストの場面では、思考を意図的に単純化して、必要十分な解法に絞って満点を取りました」

このような問の数々に応答してくれたのは、人ではなく一冊の本だった。小四で偶然手に取ったパスカル『パンセ』である。

「同じ種類の問いを抱えた人が過去にいたと知ったとき、救われた気がしました。1行に1時間かけるように読み込み、高校2年まで読み続けました。『時間』に最終解は与えられないにせよ、保留すべき問いが確かにある――それだけは腑に落ちました」

こうして少年時代の太田さんは、いかに些細な疑問であっても、その背後に深淵な真理が横たわることを知り、問いの重みを胸に留めるようになった。点数という尺度では測れぬ世界の構造を、直感的に感じ取りはじめていたのである。

極端に成績が上下した中学時代

地元の公立中学では、全科目で満点に近い回もあれば、ほとんどすべてが平均点を下回る回もあったという。その極端な振幅の背景には、学問に対する独特の感性と情熱があった。

ある時期には、数学の「非ユークリッド幾何」（現代でいう微分幾何学）に深く惹かれ、思索に没入するあまり、学校の授業そのものへの関心を失ってしまった。その結果、成績は急落し、周囲からは「不真面目」「変わった生徒」と見られていたという。

ところが、あるとき突然「学ぶ意味が見えた」と語り、再び勉強に情熱を注ぐと、短期間で全教科を満点に近い水準まで引き上げ、教師や友人を驚かせた。

部活動は陸上と美術を並行して行い、とくに長距離走を好んだ。「走っている間に思索できるから」と語り、逆に短距離は「考える時間がない」という理由で避けていたという。絵画では構図に黄金比を取り入れることを好み、理論と美意識の融合を自然に実践していた。

メンサのテストで「IQ188」を記録

やがて、自由な校風で知られる県立高校へ進学した太田さんは、16歳のとき、友人の勧めでメンサ（MENSA）のテストを受けることになる。メンサとは、全人口の上位2％に入る知能指数（IQ）の持ち主のみが入会できる国際組織である。知能そのものを競うのではなく、知的活動の交流や共同研究を目的とした団体だ。

「最初に受けたときは、あまりにも点数が高すぎて“計測不能”と告げられました。後日、再テストの案内が届き、もう一度受けた結果がIQ188。その数値が、いまも日本で公式に確認された最高値のひとつとして残っているそうです」

テスト後、出題を担当したアメリカの数学者からメールが届いた。

「『君はいったい何者なんだ？』と書かれていたので、『高校生です』とだけ返信しまわりが騒いでいることに、正直なところ実感はなかったです」

彼にとって、IQという数字は目標でも誇示の対象でもなかった。

「日本人最高と聞いても、関心は数字そのものには向かず、あの問題群を最初から最後まで正確に解き切れる手応えは自分にしかない、という感覚が残ったのみです」

当時のテストは、高度な抽象推論や空間的直観を必要とする設問で構成されていた。「数列や図形のパターンを単に“見抜く”というよりも、構造を再構成していくような感覚です。ほとんどの設問で、設問者の“思考の癖”が途中から見えてくる。そうなると、もはや解答ではなく、対話のようなものでした」

太田さんにとって、メンサやその他IQテストの結果は「才能の証明」ではなく、「思考の輪郭」を自覚する契機だった。実際、「IQという数値は、世界をどう見るかを示す一断面であり、問題を通して見えてきたのは、自分の思考が“どのように世界を構築しているか”という断片的な情報に過ぎません」と話す。

周囲が驚嘆する中で、彼の関心はすでに次の問いへと向かっていた。

「知能を計る仕組みそのものが、思考の本質をどこまで捉えられるのか。そうしたことを考え始めたのも、この経験がきっかけで」つまるところ、彼にとって「知能」とは測定される数値ではなく、むしろ定義そのものが新たな問いを生み出す概念となっていた。

挑戦と幾度の迷走を経て

高校時代も、中学の頃と同じように、自分の興味に対して正直で、型にとらわれない生徒だった。授業中にふと抜け出しては、大学範囲の専門的な内容を独学で学んでいたという。その自由奔放な学び方は、時に教師を驚かせ、時に理解されなかったが、彼にとってはそれが最も自然な学習のかたちだった。

結局、高校は出席日数ぎりぎりで卒業することになる。その後、大学には進まず、プログラミングの専門学校へ進学した。しかし、四年間で学ぶ内容を一年でほぼ習得してしまい、次第に授業に意味を見いだせなくなって、最終的には退学することになった。

「独学でも学べる内容に、なぜお金を払う必要があるのか――そう感じたときには、もう続けることができなくなっていました。そこで学校を辞め、プログラミングの力を活かせる仕事を探し始めたのです。

当時の私はまだ若く、実力さえあれば評価してもらえると本気で信じていました。しかし現実はそう甘くはなく、学歴がないという理由で門前払いを受けることがほとんどでした。そうした経緯から、最終的にスマートフォンのトラブル対応を行うコールセンターで働くことになりました。

最初はあくまで一時的な仕事のつもりでしたが、次第に例のごとく熱中しはじめていきました。興味を引かれたのは、スマートフォンのエラーやバグの原因でした。同じ症状でも原因が一つとは限らず、毎回異なその非自明さが面白くて、気づけば自分で複数の機種を購入し、わざとバグを起こしては修復する――そんな実験を繰り返していました。

そうした姿勢が評価され、いつの間にか職場で“問題解決率が最も高いオペレーター”として認められるようになっていました。一年ほど働いて資金が貯まったところで、自分を試す意味も込めてアメリカへの渡航を決心しました。十分な資金があったわけではありませんが、観光ビザという最小限の条件でどこまでやれるか、自分自身を実験してみたかったのです」

しかし太田さんは続けて、こうも話す。

「しかしながら『実力主義の国』といわれるアメリカでも、やはり最低限の条件として学歴の壁があり、結局のところ日本と同じ問題に突き当たりました。それなら、いま自分にできることから始めようと思い、現地で活動を始めました。

地域でボランティア的に開かれていた無料の英語教室に毎日通ったり、近くにあったミシガン大学の講義に勝手に参加してみたりと、可能な限りできる努力をする方法を模索し始めたのです」

遠回りの先でみつけた「同じ言語」

転機は24歳。一念発起した太田さんは、高校時代の友人から参考書を借り、夏頃から受験勉強を再開した。勉学から離れていた年月を埋めるように知識を吸収し、翌年、24歳で琉球大学理学部物質地球科学科に合格。ようやく、自らの知的関心を真正面から追究できる環境を手にした。

「琉球大学を選んだ理由は二つあります。第一に、前野昌弘先生と小田一郎先生のもとで直接学びたかったこと。第二に、沖縄には沖縄科学技術大学院大学（OIST）があり、最前線の研究に触れられると考えたからです。

当時の私は宇宙の起源や素粒子、数理物理に強い関心があり、授業後は頻繁に研究室を訪ねて疑問を整理し、先生方と議論を重ねました。その積み重ねの結果、学部一年から共同研究に参加させていただくことになりました。小学生のころから抑えていた好奇心が一気に解き放たれたように、矢継ぎ早に質問を投げました。

何より驚いたのは、問いに正面から答えが返ってくること、そして分からないものは『分からない』と率直に認めてくださることでした。ああ、ここが自分の求めていた場所なのだと、そのときに漠然と、しかし強く、実感しました。

興奮が収まらず、気づけば毎週のように教授と焼肉に行き、数学や物理の話で夜更けまで議論していました。あの時間は、研究者としての自分にとって決定的な転機だったと思います」

卒業論文のテーマは「光子の電子・陽電子対の複素解析を用いた崩壊確率」であった。エネルギーを帯びた光子が電子と陽電子へと崩壊する確率を、複素解析の手法によって理論的に導出したものである。研究の完成度は高く、学長賞の対象にも選ばれていた。しかし当日、太田さんは家で絵画の制作に没頭しており、卒業式を欠席。後日、大学側から注意を受けたという。

ポーランドで「量子マジック」を幾何化する

「琉球大学を卒業したあと、まずは沖縄科学技術大学院大学（OIST）で量子重力のインターンを3カ月ほど経験しました。その後、ポーランドのグロツワフにある理論物理の大学院へ留学しています。ポーランドを選んだのは、学びたい分野がしっかりあり、学費も現実的だったからです。

留学中は、ほとんどの時間を数式と過ごしていました。観光にも出ず、食事さえ後回しになることがあるほど、思考に沈み込んでいました。ポーランドにいたことさえ、実はよく覚えていないのです」

学生はカナダやインドをはじめ、さまざまな国から集まっていた。互いの専門や背景を越えて、重力や物理の根本的な問題について議論を交わすことが日常となっていた。

「研究テーマは量子コンピュータです。量子コンピュータには、古典的な計算機には存在しない“量子マジック”と呼ばれる独自の資源があります。これまでその本質は十分に理解されておらず、抽象的に語られることが多かったのですが、私はそれを高次元幾何の枠組みで図形的かつ直観的に捉え直す試みを行いました。

数式を超えて、構造として可視化することで、量子マジックの性質がより明確に浮かび上がるのではないか――そう考えたのです。このアプローチは専門家の方々にも新鮮に受け止められ、現在は論文として査読を受けている段階です」

この視点が定着すれば、量子計算の高速化に寄与するだけでなく、AIの能力に関する議論――いわゆるシンギュラリティ――にも理論的手がかりを与えうる。テレビでは「ノーベル賞候補」と紹介されたが、彼の語りは控えめだ。

「テレビで話したときのあの発言は、正直、少し演出の意図もあったんですが……ただ、自分には確かに“他の人には見えないものが見える瞬間”があると思っています。構造の中に潜む秩序やパターンを見抜くような感覚です。だから、目標を問われれば、やはりノーベル物理学賞は意識しています。

ただ、それは最終的には“過程”の評価にすぎない。賞そのものが目的ではなく、自分という存在の可能性をどこまで発揮できるか――そこにこそ、本当の目標があると思っています」

量子計算分野で注目を集める太田さんの研究は、反響の輪を着実に世界へ広げている。国際会議QOART2025では、Alexander Yurievich Vlasov博士が“Quantum Information Processing and E8 Lattice: From Contextuality to ‘Magic’”と題して論文内容を紹介し、国際的な関心の高まりを裏付けた。

天才を埋もれさせやすい社会で

自らの知性と才能を生かせる場所を見つけるまでに、太田さんは決して平坦ではない道のりを歩んできた。日本の教育や社会には、突出した才能が必ずしも正当に評価されず、能力を十分に発揮しにくい側面があるのではないだろうか。太田さんはこう語る。

「日本とは、いわゆる“ギフテッド”――特別な才能を持つ子どもの力を見いだし、伸ばしていくことが難しい社会だと思います。そうした子が、必ずしも学問に理解のある家庭に生まれるわけではなく、また受験制度の中では、やりたいことに集中する時間を確保するのも容易ではありません。

結果として、自分を正しく評価してくれる場所を見つけられないまま、潰れてしまうギフテッドは少なくないでしょう。私自身はかなり回り道をしましたが、最終的に“ここだ”と思える場所に辿り着けた。そういう意味では、運の良い方だったと思っています」

最後に、太田さんに、日本人最高のIQを持つ者として生きる中で、幸福を感じたことと、苦しみを感じたことについて伺った。

「これまでを通して苦しく、現在でも辛いと感じることは、自分が社会の仕組みの中でうまく位置づけられないということでした。周囲が解けない問題を自分だけが解けても、“すごい”と言われはするけれど、その力をどこで活かせばいいのか、簡単には見つけることができません。現に、いまもなお、その居場所を探し続けている道半の状態なのです。

一方で、幸福を感じる瞬間というのは――問題を早く解けたときではなく、この世界の構造や芸術を、人より少し高い解像度で見られると感じたときです。世界の複雑さや美しさを、そのままの形で理解できるというのは、私にとって何よりの喜びなのだと思います」

今年も日本人のノーベル賞受賞が話題になった。では、次の芽はどこにあるのか。太田三砂貴さんの歩みは、偶然に依存しない教育設計の重要性を示している。必要なのは、選抜の強化ではなく、問いに没頭できる環境と適切に評価が循環する回路だ。個人の善意に頼らない仕組みを、社会全体で整える時期に来ている。

