防犯機器購入で３万円、クマ対策で２万円……物価高のいまこそ活用すべき「申請したら戻ってくるおカネ」34

総理が代わっても家計の負担はすぐには良くならない。いま知らないと損する「おトクな制度」を34種類、厳選して紹介しよう。

休暇取得でもらえるおカネ

「もともと、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合、その費用の一部が支給される教育訓練給付金という助成制度はありました。

ですが、この10月1日から教育訓練休暇給付金の制度が始まったことをご存じでしょうか。

本職から一度離れてスキルアップのための教育訓練を受けたい場合、雇用保険加入期間に応じて最大150日の休暇を取得しても、失業手当に相当する額のおカネをもらえるようになったんです」（ファイナンシャルプランナーの丸山晴美氏）

教育訓練休暇の開始前2年間に、12ヵ月以上の被保険者期間があり、雇用保険に5年以上加入していれば、給付金の対象となる。

もちろん、会社がそのための休暇を取得させてくれるかという問題はある。だが、仕事と学業の両立が難しい人や、休暇中の生活資金が不安な人には適した制度と言えよう。

窓のリノベで200万円

このような、いつの間にか国や自治体が定めた「申請しないともらえないおカネ」は数多くあり、それを知ったときには制度が変更・終了していることも珍しくない。

物価高騰の折、税金を払い続けている国や自治体から少しでもおカネを取り戻すべく、これから紹介する制度をぜひ活用してみよう。

FPエージェンシー代表の横川由理氏が、給湯省エネ2025事業について解説する。

「高効率給湯器を設置した場合にもらえる補助金で、ヒートポンプ給湯器（エコキュート）では6万円、家庭用燃料電池（エネファーム）は16万円ほど助成されます。申請手続き自体は設置事業者が代行するので、私たちが直接申請する必要はありません」

この制度は経済産業省、国土交通省、環境省の3省が連携して家庭の省エネを推進する「住宅省エネ2025キャンペーン」の一環。

その中には、先進的窓リノベ2025事業も含まれており、自宅の窓を断熱窓に交換するなどで、一戸あたり最大200万円までの補助金が交付される。

マッチングアプリ利用に補助金

日本の少子化は加速の一途をたどるが、その対策として、国は今年度から大学無償化を拡充した。3人以上の子供を同時に扶養する世帯に対して、大学・短大・専門学校などの授業料と入学金を一定額までタダにするもので、所得制限はない。

私立大学の場合、年間授業料70万円、入学金26万円まで支払われるので、子供を大学に4年間通わせると、約300万円ももらえる計算になるのだ。

とりわけ少子化が止まらない地方では、こんな珍しい助成も行っている。

「なんと、婚活に補助金が出る自治体があります。たとえば茨城県石岡市の婚活支援補助金は、市内在住の18歳以上の独身の方なら誰でも、結婚相談所やマッチングアプリを利用する際の登録料や利用料を補助してもらえます。上限1万1000円でオンライン申請もできますので、婚活したい独身者にはありがたいですね」（前出・丸山氏）

宮崎県にも、18歳以上39歳以下という制限つきだが、各年度1万円を上限として結婚相談所の入会費などが補助される制度がある。

防犯カメラを設置して６万円

他方、高齢化も進む日本では、高齢者を狙った詐欺・強盗犯罪が目立っている。これからさらなる防犯への備えが必要だが、令和7年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業など、東京都でもさまざまな助成金が登場した。

ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏が語る。

「私も家に防犯カメラを設置する際に申請して助かった記憶がありますが、防犯グッズや防犯カメラの購入費を助成している自治体は多いです。

たとえば新宿区では、上限2万円として購入・設置費用の2分の1まで助成、台東区では上限を6万円として4分の3まで、文京区では上限3万円として4分の3まで助成されます」

また、防災に関してはたとえば葛飾区で感震ブレーカー設置補助を行っている。地震などで強い揺れを感知すると、ブレーカーを落として電気火災を防ぐもので、上限2万円または5万円が補助される。

後編記事『補聴器購入に９割、空き家解体に200万円、がん治療に35万円の補助……申請しないともらえない補助金をもらって負担を減らす「裏ワザ」』へ続く。

「週刊現代」2025年11月10日号より

