『ドラクエ』サマルトリアの妹姫、ポニーテール姿で笑顔！ 人気漫画家が描き「4コマの誕生が楽しみ」
漫画『南国少年パプワくん』などで知られる作者・柴田亜美氏が、自身のXを更新し、ゲーム『ドラゴンクエストI＆II』リメイクとなる『HD-2D版 ドラゴンクエストI＆II』のイラストを投稿した。
【画像】ポニーテールが可愛い！柴田先生が描いたサマルトリアの王女のイラスト
「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
今作は1986年の1作目発売から39年経て、一緒に冒険できる新キャラ「サマルトリアの王女」が登場することでも話題となっている。
そんな中で柴田氏は「山陰の取材旅行から帰って来たばかりですが、本日から冒険にでますので仕事関係者の皆様とは音信不通にさせてください。告知のリポストはまめにやります」と報告。あわせてポニーテール姿で笑顔を見せるサマルトリアの王女のイラストを公開した。
これにファンは「サマル妹を絡めた新作4コマの誕生が楽しみ」「ラーの鏡はカチ割らないでくださいね先生！」「ドラクエで漫画家デビューした人の覚悟は、違うなぁ」などと反応している。
