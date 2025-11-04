「安倍晋三元首相の潰瘍性大腸炎は認められなかった」山上被告公判での解剖医発言が話題…現役医師が指摘する「本当の読み取り方」

病理的、肉眼的にも認められていない

2022年7月、参院選挙の応援演説中に銃撃され、命を落とした安倍晋三元首相（享年67）。殺人罪などで起訴された山上徹也被告（45歳）の裁判員裁判が、2025年10月28日から奈良地裁で始まった。

10月30日には、安倍氏の司法解剖を行った奈良県立医大の粕田承吾教授が出廷し、死因について証言。山上被告が放った銃弾が左腕から体内に入り、鎖骨下大動脈を損傷させたことによる失血死だと説明した。

その中で、検察の“ある質問”がSNS上で物議を醸した。

検察官「内臓の状態を調べましたか？」

粕田教授「はい」

検察官「大腸は調べましたか？」

粕田教授「はい」

検察官「被害者が潰瘍性大腸炎を患っていたことを知っていますか？」

粕田教授「はい」

検察官「大腸を見て、潰瘍性大腸炎の所見は？」

粕田教授「病理的、肉眼的にも認められていない」

検察官「疾患は健康に害を及ぼしていたか？」

粕田教授「そうとは限らない」

このやり取りを受け、SNS上では「安倍氏は潰瘍性大腸炎ではなかったのではないか」という投稿が相次いだ。

「傍聴者の一部がこのやり取りを聞いて、『潰瘍性大腸炎が見つからなかった』という内容をSNSに投稿したことが発端でした。安倍元首相の“腹痛”についてはかねてからさまざまな憶測を呼んでいただけに、『やはり仮病だったのか』という旨の投稿を行う者もいます（裁判を傍聴した記者）

潰瘍性大腸炎は、現代医学では完治が難しい“指定難病”のひとつ。自己免疫性疾患とされており、免疫の異常により大腸の粘膜に慢性的な炎症や潰瘍が起きる。原因は完全には解明されておらず、一度発症すると、寛解（症状が落ち着いた状態）と再発を繰り返すのが特徴だ。安倍氏は10代のころに発症したとされ、2007年と2020年の2度、再発し、悪化を理由に首相を辞任している。

潰瘍が無くても不思議ではない

「第一次安倍内閣のときは、参院選での大敗や政治的な混乱が重なり、体調が急激に悪化し、職務継続が困難になったことから2007年9月に辞任しました。その後、新薬で病状をコントロールできるようになり、2012年に再び首相に返り咲きました。しかし、治療の効果は落ち、定期検診で再発が認められたため2020年に再び辞任を表明したのです」（全国紙政治部記者）

事件が起きたのはそれから2年後の2022年7月のことだ。

医師で医療ガバナンス研究所の上昌広氏は「解剖時に腸に潰瘍などが見られなくても不思議ではありません。この時期に寛解していた可能性が高い」と指摘する。一方で、「潰瘍の痕跡、つまり瘢痕などは残りうる」とも述べる。

裁判で痕跡の有無については触れられていない。実際、検察が問いたかったのは過去の病歴ではなく、死因との関連だった。

事件当時、もし再発していれば持病が死因に影響したと反論される余地が生まれる。山上被告の拳銃による「鎖骨下大動脈損傷による失血死」を明確にする趣旨で尋ねたとみられる。

続くやり取りで、検察は「死因は鎖骨下大動脈を銃弾で損傷したことによるのか」と問うと、粕田教授は「太い血管から一気に血が出て、ショック状態で多臓器不全に陥った」と証言した。つまり、持病が死因に関与した可能性は否定されたことになる。

粕田教授は「現時点での活動性の病変がなかった」ことを述べただけで、「潰瘍性大腸炎そのものを患っていなかった」とは言っていない。ネット上の多くの書き込みはミスリードを招く危険性が高い。上氏はこう釘をさす。

「安倍氏を診断した医師たちが、存在しない重篤な病名を告げたり、公表したりすることはあり得ません。粕田教授の趣旨は『アクティブな潰瘍はなかった』、これは『悪化してる所見は全くなかった』ということ。解剖時の段階で病変がないのは自然なことです。過去の潰瘍の痕跡については今回、問われていません」

潰瘍性大腸炎は治療開始後、半数以上が寛解に至るとされ、良い治療薬も増えている。

安倍氏が最新の治療を受け、寛解状態が長く続いていても不自然ではない。寛解していれば、辞任から2年後に腸粘膜がきれいな所見でも矛盾しない。

寛解状態で動きやすい時期だった

「かつては命を落とす危険もあった潰瘍性大腸炎ですが、現在は極めてコントロールしやすくなっています。

再発している時期の体調は極めて悪かったでしょうが、事件当時の安倍氏は積極的に応援演説をしていました。症状が重ければそうした行動はとれないため、寛解状態で体調も良く、動きやすい時期だったのでしょう。

この病気はストレスで悪化することが有名です。総理大臣という重責を離れ、少し楽になったのだと思います」（前出の上氏）

また、もう一つ、ネット上の疑惑は第一次安倍内閣だった2007年に発表された“機能性胃腸障害”についてだ。潰瘍性大腸炎と発表しなかった理由について、上氏は「患者（安倍氏）の不利益を避けるため、あえて表現をぼかした可能性がある」と言及する。

「潰瘍性大腸炎と比べて、実際には『機能性胃腸障害』のほうが曖昧な病気です。本当は潰瘍性大腸炎を患っていても、そのまま発表すれば“治らない病気”という印象を有権者に与える。それでは政治家としてイメージが悪い。医師は患者の利益を優先するので、ややぼかした表現を選ぶことがあります。たとえば胃がんを“胃潰瘍”と表現するようなものです。

私は当時から潰瘍性大腸炎を患っていることを聞いていたので、そうした配慮があったのだと思いました」（同前）

つまり医師らの“忖度”があったということなのだろう。

「実際には極めて重篤な状態だったはずです。潰瘍性大腸炎がアクティブな時期は本当に苦しい。総理も辞め、新しい治療法にも挑戦され、健康を取り戻したタイミングであの事件が起きたのでしょう」（同前）

裁判で明らかになったのは「事件当時の安倍氏は健康に問題がなかった」という事実だけだ。

