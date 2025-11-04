囲碁で社会貢献をしよう！――飯塚あいの囲碁療法のススメ【NHK囲碁講座】

2025年度のNHK『囲碁講座』で人気の連載「飯塚あいの囲碁療法のススメ」。東京都健康長寿医療センター研究所の医師・飯塚あいさんが、囲碁で脳を活性化して認知症を予防するさまざまな方法をお伝えしています。



今回は11月号より、子どもと一緒に囲碁を打つ効果についてのお話と、石を取るコツを、ご紹介します。“脳トレ囲碁クイズ”もお楽しみください。

囲碁で社会貢献をしよう！

囲碁は年齢に関係なく誰もが平等に楽しめるゲームであることは、皆さんご存じだと思います。小さな子どもに負けて悔しい思いをすることもあるかもしれませんが、それがモチベーションにつながったり、子どもの成長を喜べたりすることもありますよね。





鬼ごっこのように端へ追い詰めよう

囲碁を通じた世代間交流の効果を調べた研究では、高齢者と子どもが一緒に囲碁を楽しむことで、子どもたちの「高齢者を敬い、尊重する態度」が向上する可能性が示されました。*子どもが高齢者に似顔絵をプレゼントするような心温まる場面も見られました。現代では、核家族化や地域のつながりの希薄化により、子どもが高齢者と接する機会が少なくなっています。「高齢者って何歳？」と尋ねたところ、50歳と答えた子どももいたほどです！異なる世代と接する経験は、子どもにとっても大人にとっても、大きな学びと成長の機会になります。「子どもと交流するボランティア」と聞くとハードルが高く感じるかもしれませんが、「子どもと一緒に囲碁を打つ」のであれば、お互いにただ楽しめばよいのです。構えず、無理せず、気軽にできるのが魅力です。自分が囲碁を楽しんでいるうちに、気が付いたら社会に貢献している。これも囲碁のすばらしいところです。* 飯塚ら、日本世代間交流学会誌, 2018.

囲碁の勝利条件は「地の多いほうが勝ち」なのですが、相手の石を取り上げる快感は他に代えがたいほど、というのは皆さんも共感されるのでは？



今回は、石を取るコツをお伝えします。コツは「端へ追い詰める」こと。



【１図】黒石と白石が隣接しており、黒の立場で△を取りたいと考えました。白石を取るために囲うには黒Ａと上から攻めるか、黒Ｂと挟み撃ちにするかの二択。どちらかが有効で、どちらかは危険な攻め方になります。

【２図】黒１（Ｂ）の挟み撃ちは、初心者が陥りやすいミス。囲碁と色合いが似ている盤上ゲーム「リバーシ」の経験者は、挟み撃ちにしたくなるようです。白２と逃げられ、黒３と追っても白４から反撃されてしまいます。黒５と逃げても白６から10まで追い詰められ、逆に黒が取られては失敗です。

【３図】黒１（Ａ）と上から攻めるのが正解。白２と逃げる方向が端で活路を見いだしにくいのです。鬼ごっこで鬼が相手を行き止まりに追い詰めるように、黒３から９まで上から追いかければ白は逃げきることができません。

脳トレ囲碁クイズ

碁盤の端をうまく使って相手の石を取ることができればとても戦いやすくなるはず。

コツをつかみましょう！

（問題の下に答えがあります。）

問１ △の白一子を取るためには黒Ａと黒Ｂのどちらがよいか？問２ △の白二子を取るためには黒Ａと黒Ｂのどちらがよいか？答え＜問１ 解答＞

黒１（Ａ）と切って白三子と一子を分断するのが正解初手です。

白２と逃げても、黒３と上から攻めて白が逃げる方向を端に誘導するのがうまい攻め方。以下、白４、６と逃げても黒７まで取れます。

黒１で２（Ｂ）は白１とツナがれて黒失敗。

＜問２ 解答＞

黒１（Ａ）と切って上下の白二子を分断するのが正解初手です。

白２と逃げても黒３で白三子を取ることができます。なお、黒１で２（Ｂ）は白１とツナがれて黒失敗です。

白は被害を最小限にするには、白２でａと打ち、黒２と取らせる相場。

飯塚あい

東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加とヘルシーエイジング研究チーム研究員（医師、医学博士）

NHK『囲碁講座』テキストでは、「山下敬吾 盤上の冒険王！」が開講中。11月号は「構想力こそ宝物」がテーマ。

また、ご紹介した「飯塚あいの囲碁療法のススメ」、「一力遼の勝利は細部に宿る」、「孫竽・星合志保の囲碁端会議」なども好評連載中。



11月号の別冊付録は「決定力・逆転力をつける 敵陣破壊の手筋 ２壁をもぎ取れ！ 後編」です。

◆『囲碁講座』2025年11月号「飯塚あいの囲碁療法のススメ」より抜粋

◆文：飯塚あい

◆イラスト：ともよ

◆トップ写真（背景）：GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート