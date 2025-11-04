”察する力”と”言語化する力”はどちらかが大事なのか…秋の話題ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』『小さい頃は、神様がいて』で浮き彫りになる「男の家事問題」

「家事は女性がやるもの」と言って憚らない登場人物

秋ドラマ第1話で話題になったのが『じゃあ、あんたが作ってみろよ』である。

イケメンだけど問題の多い勝男くん（竹内涼真）が、プロポーズで断れるシーンからドラマが始まった。

結婚しよう、の返事が、別れたい、であった。

自信満々のプロポーズがうまくいかなかったのには、もっともな理由があった。

それは彼がいまどき珍しい「家事は女性がやるもの」という考えを持って、しかもそれを公言して憚らない男であったところだ。

いや、おそらくわが国では、いまだに「料理は女の仕事だ」と信じている人は一定数以上いるのだろう。いなくなってはいないとおもう。

ただ、それをみんなもわかっている了解事項だとして、どこでも憚らずにすべての人に、そうだよな、と言う「若い男」は見かけない。内々で話すことはあっても、それを初対面の女性を交えた場で堂々と公言する男は、たぶん、いまは、ほとんどいないとおもう。

破壊者の痛快さにとらわれてしまう

しかしこの竹内涼真の演じる勝男くんは、悪びれない。

初対面女子しかいない合コンの場でも「カレーをルーから作らないのは、野菜切ってるだけだから料理とは言えない」とか「出されたサラダを分けるのは、それは当然、女性の役目でしょう、言われる前にやってよ」という態度を示して、全員と口をきいてもらえなくなる。

ちょっとすごかった。

前評判は高くなかったのに、一挙にこの期のドラマ注目作になったのは、この勝男くんインパクトによるものだとおもわれる。

言ってることは間違っているし、その態度も許しがたい、このドラマを見た人のほとんどがそうおもったはずなのに、だからこそ2話以降も見つづけている人が多い。

それは、この男、次は何をやらかすのか、というところから目が離せなかったからだ。

破壊者の痛快さにとらわれてしまった。

正論が飛び交う2025年世界の窮屈さ

2話以降、勝男くんはどんどん変わっていって、物わかりのいい男になっているし、4話までくると、勝男くんを応援している人も増えているとおもわれる。

でも、べつだん改心している姿に感動しているわけではない（いや、感動はしているが、そこがおもしろさのメインではない）。

世間の目を気にしないで生きる姿に、ショックを受けたのだ。

「言うことすべてを気をつけないと社会的地位を失う可能性のある2025年世界」は、やはり窮屈なのだ。

正論がとびかう電脳空間にわれわれは、いささか辟易している。

でも無視するわけにもいかない。

勝男くんは、まったくそんなことを気にせず生きている。

清々しい、とはいうわけではないが、まわりが見えてないのが羨ましくはある。

なりたいとおもわないけど、破壊者として痛快、というのが、このドラマ成功のもとにあったようにおもう。

まさに「不適切にもほどがある」というレベルの言動で、同名ドラマがヒットしたのと同じ流れで受けている。

「娘が二十歳になったら離婚する」

同じく第1話で、「女性の気持ちがまったくわかっていない男性」が登場してきたのが、『小さい頃は、神様がいて』である。

主人公は大学生の娘がいるサラリーマン（北村有起哉）、大学時代からつきあっていた妻（仲間由紀恵）は娘が二十歳になったら離婚するつもりでいる。

そのリミットまではもう二カ月を切っている。

二十年前、その娘が生まれてすぐのころ、母親は育児に疲れ果て、自分の人生を生きていないと嘆き、下の子が二十歳になったら離婚すると宣言した、らしい。

夫は、これはいまだけの気の迷いだと軽くとらえていて、ああ、離婚しようと同意して、そのあと蒸し返されることがなかったので、その一件は流れたと考えていた。

しかし、妻は本気であった。二十年前の決意を忘れず、残り60日を切った時点で、あの約束、まだ生きているんだけどと、夫に通告する。

驚愕する夫。

そういうドラマである。

家事を受け持つ「妻の気持ち」を想像していない

主人公たちが住んでいるのは3階建ての古いマンションで、各フロアの住人たちには行き来があって仲がいい（仲良くなるさまが1話で展開された）

二階に住んでいるのが奈央（小野花梨）と志保（石井杏奈）の同性カップル。高校時代からの付き合いで二人で暮らしている。

一階には慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）の老夫婦が住んでいる。慎一は会社を定年退職しての隠居生活、

それぞれにはそれぞれの事情があって、静かに確信的に進んでいく。

中心にいる北村有起哉が演じるサラリーマンは、いい具合に周囲からずっと浮いている。

人がいいので嫌われてはいないが、あきらかにどこに行っても少し浮いてしまう。そういう存在である。

妻はしっかりものである。

専業主婦であったが、いまは医療機関の会計事務手伝いのパートもやっている。

家事全般、引き受けている。

夫は妻に頼りきりである。

妻がどういうおもいで家事全般を受け持っているのか、あまりその気持ちを想像していない。

「シンクに皿を置く」は家事ではない

ただまあ、気持ちはわかる。

家に家事を引き受けてくれる人がいるのなら、何も考えずに任せてしまいたいとおもう気持ちは、よくないことだけど、わかる。

生まれてからはずっと、家事は大人の（たとえば母親の）やるものだと信じて生きていて、その考えを徹底的に否定されたことがないなら（そういう教育を受けなかったら）、結婚しても家事は他人の仕事かな、と考えてしまう人は多い。

残念だがしかたがない。

育ちの問題だといえるだろう。

ドラマ1話では、食事が終わったあと、皿を流しに（シンクに）置いて、でも置くだけでそのまま出かけていく夫と娘の姿が描かれていた。

妻は、置くだけなのは片付けたことにはならない、と鋭く言うのだけれど、二人はまったく聞いていない。

たぶんそういうことが積み重なった二十年だろうな、ということをシンクに置かれた皿が象徴していた。

「察する力を持つ種族」と「言語化を重視する種族」

3フロアのカップルが集まって一緒に食事をしたとき、「子供が20歳になったら離婚しようと言ってたこともありましてねえ、ははは」と笑う3階夫の笑顔のあとに、その妻の表情をみて、1階妻と、2階の女性カップル2人は（つまり女性陣はみんな）、あ、この約束はまだ有効なのだ、と気がついている。

言葉になっていないものを見て、人の表情でそれを察する力がすごい。

そして当の3階夫と、あと1階夫は、まったく気づいていない。

言葉ではないところで察する力を持つ種族と、言語化された部分だけが大事だとおもっている種族の違いをまざまざと見せつけた部分でもあった。

大きくわけて、女性は「察する能力」が高く、男性は「言葉にされたことをやる能力が高い（つまり言葉にする能力が高い）」とされているが、これはジェンダーの問題で、生物学的にオスメスの違いではなく、「男の子だから」「女の子だから」で育てられる問題だとおもわれる。

だから、たとえば台所のことに限っていうなら、女性がほぼ差配をしている空間なら、できれば「どこになにがどうあるのか」を言葉で説明して欲しいと、これはその場で右往左往してしまう側のお願いなのだが、でもでも、なぜか台所情報は切れ切れでしか届いてこない。（きちんと聞いてくれるとおもえないから説明してない、と言われそうだが）

さらに本当に「仕事はしているが家事をやらない同居人」を動かすには、「なぜ、家事を分担してやるのか」という根本から説明をするのが、有効だとはおもうが、でもそれをやって喧嘩にならない方法はおもいつきません。

同居する男女はむずかしい

家事の大目標と、台所における小目標を掲げるのがいいのではと愚考する。

大目標は「家が心地よい状態であること」で、小目標は「家族構成員のうち13歳以上全員は、手があいたときは「手伝い」ではなくある部署を責任もってすべて担当するおこと」などであるが、なんか、こういうこと言ってうまくいってる家庭というのが想像できないから、提案するだけ、無駄な気もしてしまう。

キッチンで困るのは「注意して見てないからわからないのよ」と怒られることである。

申し訳ないけど、察する能力レベル1だとおもって説明してほしいのだが、それは私のやってることに興味ないからでしょと話が変えられて、喧嘩になるばかりである。

人は明確に細かく指示しないと、おもったとおりには動かせないもんだよ、というのは、どうもあまり納得してもらえないポイントであるらしい。

同居する男女はなかなかむずかしいよなあ、とドラマを見て、つくづく感じ入るばかりである。

