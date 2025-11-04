恋人を『じゃあ、あんたが作ってみろよ』竹内涼真演じる「モラハラ男」にしないために24歳女性が決めたこと

「面白すぎる、なんて良いドラマなんだ」

「九州男児すべてが見るべきドラマ」

「嫌な男のドラマかと思ったら超考えさせられる！」

SNSで多くの声が寄せられるのがTBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（火曜夜10時〜）だ。主演のひとり、竹内涼真さんが演じる海老原勝男（通称エビカツ）は筑前煮が大好きだけど、筑前煮にひじき、ナスのみそ汁という夕食の献立に「全体的に茶色いね」、顆粒出汁を「手抜き」、パスタソースを取り寄せて作った料理を「それ、料理してる？」と言ってしまう“ザ・昭和の男”。彼が第1話から献身的な恋人からプロポーズを断られるというストーリーから始まり、ティーバーの再生数は平均視聴率19.9％を超えたTBS日曜劇場『VIVANT』を超える人気ぶりだ。

ライターの田幸和歌子さんは、このドラマから「現在のパートナーシップの在り方」が浮かび上がってくるという。実際の20代カップルの例をもとに、ドラマから学ぶパートナーシップを考察する。

現代のパートナーシップの在り方

谷口菜津子の同名漫画を原作とする、夏帆＆竹内涼真W主演のTBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』が大きな話題を呼んでいる。本作で描かれるのは、家事をめぐる現代のパートナーシップの在り方だ。

竹内涼真演じる海老原勝男は、「料理は女が作るもの」という昭和的価値観を引きずる「化石男」。ネット上では「絶妙なウザさ」「クズ男」というキャラクター性が取り上げられ、「クズ男」ぶりを取り上げる記事や、それを見事に愛嬌たっぷりに演じる竹内涼真の演技力を賞賛する記事が各媒体から相次いでいる。

だが、ネット記事などの評判だけをチラ見してきた人が実際にドラマを観たら「あれ？ そんなにクズ男じゃないのでは？」と意外に思うのではないか。

確かに昭和的価値観の「化石男」の鬱陶しさに腹を立て、こういう男が実際にいる「あるある」に共感し、化石男が価値観の転換を迫られる展開に溜飲を下げている層も多数いるだろう。さらに、そんな化石男が一歩ずつ学びを得て変わっていく健気な姿に心打たれる人も多いはず。

だが、このドラマの本当の魅力は別のところにあるのではないか。

大手商社に勤務する24歳女性の感想

「でもこれ、男だけの問題じゃないよね？ 彼女の方にも原因があるよね？」

都内の大手総合商社に勤務する24歳の女性Aさんは、第一話を観た時点でそう感じたという。彼女が注目したのは、夏帆演じる山岸鮎美の「優しさ」「従順さ」という名の「怠惰」だ。

鮎美は勝男の理不尽な要求にも黙って応え、従い、諦めてきた。勝男の古めかしいひとりよがりの思い込みに違和感を覚えても、それを一切伝えない。なぜなのか。

その理由は、ドラマが進むにつれて明らかになっていく。

相手が変わっても変わらないと…

彼女は男性に捨てられて苦労した実母や姉の姿を見て友人関係も不要とし、モテることに全てを賭けてきた。そして、男を「条件」で選び、男に好かれる彼女像を演じてきた。その結果、自分が本当に好きなもの、やりたいことが何なのか、わからなくなってしまっていた。

そんな中、勝男からプロポーズされ、この生活がずっと続くのは「無理……」と思い、突然別れを告げる。その後まもなく鮎美は正反対にも思える酒屋店員・ミナト（青木柚）と出会い、初めて「自分の意見を言える」魅力に気づいて付き合い始める。

ミナトは「外食も結構好き」「無理に料理してくれなくて良い」と何度も何度も言う。元カノ達とも交流を続け、自由で開放的な恋愛観を持つ、勝男とは真逆のタイプだ。

しかし、鮎美はミナトとすぐに一緒に住み始め、彼のために食事を作る。一緒に飲んでいたときに「帰る」と言ってみたら「気を付けて先に帰って、待ってなくていいよ」と言われ、遅く帰る彼のために夜食としてオムライスまで作ってしまう。そして、気づいたらまた我慢している生活--。

この鮎美の姿に、相手が代わっても、結局自分が変わらなければ同じパターンを繰り返してしまうという恐怖を感じた人も多いのではないか。

「半同棲」の彼氏との「ルール」

先述の24歳女性・Aさんには、同業他社に勤務する同い年の彼氏がいる。二人で部屋を借り、週の半分を一緒に過ごす、いわゆる「半同棲」の状態だ。

彼は業務の内容上、帰宅がいつも遅く、深夜まで働くことも珍しくない。一方、Aさんは同じく商社総合職とはいえ、時期によって繁閑の波があり、彼よりは早く帰宅できることが多い。

Aさんは、同棲するカップルや夫婦共働きによくある「家事はやれるほうがやる」という一見合理的なルールに問題があると考えた。例えば、早く帰った彼女が料理を作り、洗濯をし、掃除をするとしよう。最初はそれでいいと思っていても、気づけば彼女が一方的に家事を担うことになり、「家のことを主にする人」として固定されてしまう。それは主従関係にもつながる。

メイン側とサポート側にいったん分かれた関係を、対等な関係にひっくり返すのはなかなか困難だ。だからこそ、最初からサポート側にまわらないことが重要だと彼女は考えたという。

そこで、Aさんと彼氏が選んだのは、シンプルだが徹底したルールだった。

「対等」なパワーバランスを保つために

１）二人一緒の休日は一緒に外食。それ以外はそれぞれ会社や自宅付近で外食するなり弁当を買うなり、各自で済ませる。

２）掃除はお互いが気になった時にする。洗濯も各自が自分のものを洗う。〜一緒にいる時間を家事で潰さず、どちらかが一方的に家事を担う関係にならないための選択だ。

Aさんが心掛けているのは、「対等」なパワーバランスを保つことだ。そのかわり、「対等」を守るために、お金も全て折半している。家賃も光熱費も折半。旅行代金なども各自負担。パワーバランスはどうしてもお金に影響されることが多いため、経済的にも完全な「対等」を維持している。

何もそこまで頑なに「対等」を意識しなくても、と思う人もいるだろう。実際、恋人もしくは夫婦で共に過ごす年月により、役割分担や配分がそのときどきで臨機応変に変わっていくカップルも多数いるのだ。

「得意な人が得意なことをすればいい」という意見もあるだろう。しかし男女雇用機会均等法ができた1985年から40年経った今もなお、日本では男女の賃金格差はなくなっていないし、ケアワークのほとんどは女性が担う。「イクメン」という言葉はあっても「イクママ」はない。OECDの調査でも、日本の女性は一番睡眠時間が短いと言われているのだ。

鮎美はこのAさんのような「対等」を求めていたわけではない。しかし、「女がして当たり前」があったからこそ、鮎美が勝男のもとを去ったのは間違いない。このドラマを見て勝男だけが悪いわけじゃないといったAさんの感覚に、気づかされることも多いのではないだろうか。

◇このドラマは勝男のことを「モラハラ男」「化石男」と揶揄して終わるだけのドラマではない。物語が続くごとに視聴率が上がっているのは、勝男の成長ぶりにも理由があるのだ。

後編「夫にだけは言いたいことを言えない例も…『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に学ぶ「モラハラ男」が変わるために必要なこと」では男性も女性も健やかな関係性のために必要なことを、ドラマの学びから考察する。

【後編】夫にだけは言いたいことを言えない例も…『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に学ぶ「モラハラ男」が変わるために必要なこと