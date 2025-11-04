夫を信頼してないのかも…映画『女性の休日』を観た女性たちが「勝男」から日本の問題解決を考えてみた

『女性の休日』を見てため息をついた理由

「めちゃくちゃ元気になったし、すごくいい映画だった。『私も声をあげたい！』と思った。でも、『私は休むから』と夫に子どもを託して出かけられるのか……。実際には、私も参加したかったなぁ、と思いながら行くことができない自分が想像できて、ちょっと絶望もした」

10月25日に公開された映画『女性の休日』。公開早々、友だちのA美とK子の3人で、映画を観に行った。先の発言は、40代で小学生と中学生の子どもを持つA美がカプチーノの泡をかき混ぜながらつぶやいたもの。

夫と高校2年の息子と暮らすK子もため息をつきながら言う。

「わかる……。うちの夫や息子に『私、明日は仕事も家事もしません』と宣言しても、『何言ってんの⁉』扱いで、朝になればいつものように朝食が出てきて、お弁当を作るのを待っている気がする。そして、デモに行く前に朝食とお弁当、それ以上に夕飯の作り置きもしてしまいそうな自分の姿が見える……」

映画を観てエンパワメントされたものの、良かった点を話すほどに同時にため息が出てしまったのだ。なぜため息が出てしまったのか……。

私たちは映画を観た後、トコトン話し合った。その中には、多くの女性たちが共感する意見も多く出た。そして、現在SNSでも多くのコメントが集まるTBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』にまで話が及び、最終的にある答えにたどり着いた。その一部始終をお伝えしたいと思う。

1975年まではアイスランドも日本も同じ

まず、映画『女性の休日』について簡単に説明をしたい。

この映画は、1975年にアイスランドで起きた「女性の休日（Woman's Day Off）」と呼ばれる女性たち自身が女性たちのために起こしたストライキが行われるまでの出来事を描いたドキュメンタリーだ。

当時のアイスランドは男女の賃金格差が大きく、同じ仕事をしても女性の給料は男性の60％だったし、出世はできなかった。船長や弁護士になりたいと言っても「女の子はなれない」と言われた。フェミニズムの団体レッドソックスはそれらの問題への提起をしてきたが、「大きな連帯」が必要だと考えた。そして女性たちが一斉に仕事や家事、育児などの労働を休むことで、女性たちの労働にいかに重要な意味を持ち、女性たちがいないと社会が動かないことを知らしめようと立ち上がったのだ。

活動は最初、草の根的だったが、1975年10月24日、最終的には国民の9割の女性が家事育児を含めた仕事を「休み」、歌いながら一同に会した。そしてアイスランド社会を大きく動かしていったのだ。その伝説的なストライキがなぜ実現したのか、アメリカ人の監督が多くの証言を集め、当時の映像やアニメーションとともに映画にしている。

映画を観て、最初に衝撃を受けたのは、“あのアイスランド”が1975年まで、こんなにも男女不均等で、女性が虐げられた社会であったことだった。現在のアイスランドは、ジェンダーギャップ指数16年連続1位の記録を持ち、世界一女性が生きやすい国として認知されている。ちなみに、2025年版の日本のジェンダーギャップ指数は148ヵ国中118位……。G7の中では長く最下位であり、同じアジア諸国の韓国101位、中国103位にも大きく後れを取っている。日本で初めての女性の高市早苗総理が誕生したことで、2026年版のジェンダーギャップ指数の順位は多少変わるだろうが、1位のアイスランドとでは、女性の政治参加や賃金格差や教育、健康対策などの面で「大差」がついている。

これは私の勝手な思い込みだったのだが、ジェンダーギャップ指数が高いアイスランドや北欧諸国は、もともと男女平等で、そういう考え方が根付いた思考があり、国民性があると認識していた。しかし、ストライキを起こす前のアイスランドの状況は、「女は家庭のことをすればいい」とばかりに、職場や組合で意見を言っても女性だと通らない、男性と同じような仕事はさせてもらえないし、仕事をしたとて賃金は安い……。1975年のアイスランドの女性たちは日本の女性たちとほぼ同じ悩みを抱えていたのだ。

「でも、アイスランドはここでアクションを起こしたことで国の意識が大きく変わった。私たちは1975年のころより少しだけよくなっただけで、女性の悩みは今も大きく変わっていない……。やっぱり動くこと、声をあげることって大事なんだ、と改めて頭を殴られた気がした」

と、A美は言った。

本当にそうだ、私たちも同じ悩みを抱え、時として声は上げるが、それは大きなアクションにならず、周囲からは「愚痴」や「ぼやき」と捉えられてしまうことが多い。どうして、日本ではアイスランドのようなアクションが広がらないのだろうか……。

女性が休むことは、男性たちを信頼することでもある

そこで、冒頭に書き出したA美とK子のつぶやきが出てきたのだ。

「子どもを置いて休めないかも」

「ストライキに行く前に作り置きとかしちゃいそうな自分がいる」……。

アイスランドのアクションには触発される。でも果たして、子どもを置いて家を出られるのか？ 重要なプレゼンがある日に男性上司に「今日は女性の休日だから休みます」といえるだろうか？ 私自身、現在母親の介護中だが、ストライキだからと母のケアを休めるのだろうか……。

とはいえ、アイスランドの女性たちの状況も同じだったはずだ。保育園の先生がストライキに参加することで保育園は休みになる。そうなれば子どもは自宅で見ることになる。誰がみるのか、そう、夫、男性たちが女性たちの仕事を担ったのだ。

「え〜！ そんなの無理」「夫がやるわけない」「心配すぎてストライキに行けない」こんな声がきっとあがるだろう。

もちろん、アイスランドでストライキを行った日、男性たちは今までやったことがなかった事柄に混乱した。映画ではそんな男性たちの体験や声も描かれている。もちろん、やったことがないことばかりなのだから、うまくいくはずはない。でも、アイスランドの女性たちはストライキを決行した。

そこには、「そこまで強行しなければ社会は変らない」「これ以上男性ばかりが優遇される社会を許さない」という強い思いと並行して、「男性たちを信じる気持ち」と「きっと代わりに奮闘して気づいてくれるはず」という希望を持っていたと私は感じた。なぜなら、多少なりとも信じなければ、子どものケア、親もケア、仕事に関しても、女性たちは「手放せない」と思うからだ。

そうA美とK子に話すと、二人はこう補足してくれた。

「確かに、私たちがストライキをやろうと思っても、日本では『その日、子どもは誰がケアするんですか』論争で進まない気がする。『夫がみることになるでしょう』と言っても、『それは絶対に無理だと思う』という人が多数を占めそうだよね。私自身も夫をすべてを否定しているわけじゃないけど、家事や育児に関しては“無理だよね”とレッテルを貼っているところがあるよね……」（A美）

「『どうしてこんなにも家事や育児の負担が多いんだ』と夫に怒るくせに、手放せない自分がいる。やってくれても、『こうじゃないんだよな〜』と憤ったり……。アイスランドの女性たちの何がスゴイって、男性たちを信じられたこと。1日だけだけど、自分たちがしていた仕事を手放す勇気があったことも素晴らしいと思う。ここ意外と大事なポイントな気がする」（K子）

「勝男」から日本の問題解決を考える

家事や育児をしない男性なんてダメと愚痴りながらも、いざというときには手放せない。男性（特に身近な）には任せられないというテリトリー意識のようなものが私たちの中に存在する。「うちの夫になんて無理」「できっこない」は本当なのだろうか？

「でも、“勝男”は変わったよね……」

私の口からふと出た名前に、A美とK子が大きくうなずいた。

「勝男」とは、今話題になっているドラマ『じゃぁ、あんたが作ってみろよ』（TBS火曜夜10時〜）の主人公である竹内涼真演じる海老原勝男のことだ。化石のような男尊女卑の家庭で育ち、そのマインドを受け継いだまま大人になった勝男。無意識に同棲中の彼女（夏帆演じる鮎美）の食事にアレコレ注文をつけ、上げ膳据え膳、やってもらうことが当たり前と思っていた男が失恋……。

でも、その別れから、勝男のマインドは大きく変化していく。当たり前のように出てきた食事がいかに丁寧に作られていたのか。その準備や手間のひとつひとつ、そして自分の横暴さに気づいていく。

「夫に洗濯物を頼むと靴下がバラバラだったり、畳み方が違って、イライラしちゃうから結局やってしまう。やってしまうと『あなたは何もやらない』と再び夫にイライラしてしまう……。本来は下手でもいいから私が作業を手放してみたら、勝男のように当事者性というか、自分事として段々と上手にできるようになるのかもしれないよね……」（K子）

「勝男は、失恋したことで、自分で料理をしてみて、初めて料理が自分事になったんだよね……。そして、ひとつのことに気づくと、いろんなダメな自分に気づき、それが次第に社会の問題にも関心が広がっていく……。ドラマを見ながら自分にも気づきがあるというか……。ドラマを見て、じゃあ、担ってきた仕事を手放して委ねてみろよ、と自分自身に対して思う部分もある……（笑）」(A美)

手放すことで生まれるもの

私はバツイチだが、別れた夫はやはり何もしない男性だった。仕事が忙しいときに「少しは家のことをやってよ」と言っても勝男以上にやらなかった。やらなかった元夫もどうかと思うが、私に辛抱がなくそんな夫ときちんと対峙せず、結局自分でやってしまい不満だけが増殖し、結局破局となった。

また、最近では母の介護に参加しない兄に怒りが噴出した。勝男の両親同様に「男の子は家事が苦手」「親のケアは女の子がするもの」と思っている母に育てられたからか、介護に翻弄する私の姿を見ても兄は我関せずだった。

でも、いい加減腹が立ち、ある日母の介護を放棄することにした。「もう仕事を休めないので後はお任せします」と兄にLINEをし、母には「しばらくは兄がケアをするそうです」とだけ送って放棄した。まさに、『女性の休日』マインドだ。母からは鬼のように「お兄ちゃんだと心配」「あなたがいいのに」とメッセージが来たが、兄のお手並みを拝見しようと沈黙した。大学病院とリハビリ施設の通院、家での食事のケアなど、失敗しながらも兄は1週間どうにか母のケアを続けた。

その様子を見て、私は連絡を再開した。しかし、その後よい効果があった。兄が介護に対して当事者意識をもってくれ、気にかけてくれるようになったのだ。そう、勝男に気づきがあったように、兄も1週間介護に奮闘したことで、「大変だ」ということを知った。

この話をするとK子が、「確かに大変さはきちんと経験しないとわからないものね……。本来は、夫や息子が私たちの事柄を経験し、私たちが男性たちの事柄を経験できると男ガー、女ガーと分断しないで、互いにわかりあえるのかもしれないよね……」

A美も続けて「アイスランドに少しでも近づくために、私たちも男性たちを信じる気持ちを持つことが私たちの第一歩なのかもしれないね……。誰もが勝男のようになれるかはわからないけど……」

最後は、『女性の休日』から勝男の話で盛り上がってしまったが、あながちこの2つは、遠い話ではないと思うのだ。

