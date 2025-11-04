「大谷がホームランを打つたびに即日その本数×1km走る」。"本数×1km"とはつまり、大谷選手が1号HRを打ったら1km、仮に100号HRを打ったらその日のうちに100km走るということ。"大谷アンチ"になるため、MLBシーズンを通して、この過酷なチャレンジに挑んでいるインフルエンサー・岩田ゆうたさん（23）。はたして、念願の"アンチ"になれたのか。企画終了直後の本音を激白した。【全3回の第3回。第1回から読む】

【写真】53時間におよぶ”地獄の209kmマラソン…！「大谷翔平選手マラソン企画」に励む岩田さんの壮絶な日々

──この企画を立ち上げた理由を、改めてお聞かせください。

「大谷選手については、もともとホームランを打った映像をニュースやYouTubeで見返すぐらい、一ファンの感覚で活躍を見守っていました。でもこの企画を始めたら、寝る時間を削って大谷選手の全試合・全打席見なくちゃいけないですし、ホームランのたびにマラソンしなくちゃいけない。シーズン丸々続けていれば、嫌いにもなるだろうと考えました。

別に、積極的に嫌いたかったわけじゃないです。ただ、大谷選手のことを嫌いな人って全然いないじゃないですか。だから、その気持ちを味わってみたかったんです」

──大谷選手は今年もレギュラーシーズンだけでHR55本の大活躍を見せました。それに比例して、走行距離も日に日に伸び続けました。

「もちろんシーズン終盤に向けて、どんどんシンドくなりましたが、一方で応援してくださる方も増えて。最初始めた時は、カメラマン担当の幼馴染と2人きりで始めた企画だったのですが、40本を超えたあたりからは視聴者も加速度的に増え、現地のマラソンコースにも、毎回3人ぐらいが応援に駆けつけてくれるようにもなりました。用事に行くついでに、とかで差し入れだけ渡しに寄ってくれる方もいて、ありがたかったですね」

──環境がどんどん変わっていった。

「すっごく変わりましたね。特に、マッサージ師を本業にしている『つきさん』という視聴者が、ほぼ毎回現地に来てくれるようになったんです。マラソン中に付き添って、僕が身体を壊しそうになったらその場で応急処置してくださるようになりました」

──月収も急激に増えたとのこと。生活水準も上がりましたか？

「まあ、確かに収益は増えたんですけど……この活動をしているばっかりに、使う暇がないんですよね（笑）。正直、人生の最優先事項がマラソン企画なんで、日常生活で転んで足をケガするとかが一番最悪じゃないですか。だから旅行とかもしないですし、お酒ガブガブ飲んでハメを外すとかもできない。今度もし違う企画をすることがあれば使おうかな、って感じで貯金しています」

──半年間、大谷選手の活躍を見守ってきました。次のシーズンまで、しばしの"大谷離れ"となりますが、何か思うことはありますか？

「いちばんの感情としては『やっと休養か』ということです。キツかったですね。いまのところ、寂しさはないです（笑）。もしかしたら、2〜3か月後には湧き上がるものがあるかもしれませんが、今は無感情です」

──大谷選手は今年"二刀流"としても本格復帰を果たしました。来年は更なる活躍が期待できそうですか。

「僕の予想ですけど、たぶん軽く13勝くらいはしそうですよね。三振も220ぐらいは取りそう。でも、この半年間の活躍を見てきた感じ、投手として本格復帰したからといって、打者としての活躍が控えめになるってことはなさそうですね。ホームランも同じくらい打つんじゃないでしょうか。50本超えは堅いですね」

──そうなると、岩田さんは来年も同じくらいの距離を走ることになりますが……。

「来年走るかどうかは、今のところ未定です」

──それは"アンチ"になる目的を達成したということですか？

「というよりも、今年だけで最長209km走っちゃったんで、これ以上の盛り上がりはないだろうと。視聴者の関心もその時がピークだったと思うので、やるとしても何か工夫が必要かなと」

──大谷選手に対する感情に変化はありましたか？

「なんというか……ハッキリ言って"無"になりました。嫌いとかでもないですし、無関心ってわけでもなく、ただただ"無"です」

──企画開始時点よりは、マイナスの感情になったということですか？

「そういうわけでもないんですよ。言語化が難しいんですが……これっていわば、大谷選手がホームラン打つたびにマラソンするという"罰ゲーム"的な企画じゃないですか。だから、ホームランを打つ大谷選手を嫌悪するようになるんじゃないか、って考えたわけです。でも実際、シーズン全体を通じて芽生えたのは、『大谷選手がホームランを打つことは"当たり前の事象"すぎるので、もう何も感じなくなった』という無の感情でした（笑）。

なんでしょう。イメージ的には"熟年夫婦のような感情"ですかね。ただ在るのが自然になってしまったというか。それって好きとか嫌いじゃない別の感情じゃないですか」

──捉えようによっては、「好き」を遥かに超えた感情ともいえそうですが。

「いや、まあまあ。いやでも、うん、まあ、そうですね（照れくさそうに笑う）」

──最後に、この企画を終えたいま、したいことはありますか？

「どうしても行きたい場所があります。病院です。絶対、身体のどこかが壊れているので、すぐにでも病院に行って治療を受けたいです」

大谷選手の活躍が世界を沸かす裏で、日本では一人の男が密かに偉大な企画を成し遂げていた。大谷選手の来シーズンの活躍に期待するとともに、岩田ゆうたさんが次はどんな"地獄の応援芸"を繰り広げてくれるのかも楽しみでならない──。

（了）