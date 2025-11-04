すべてお見通し？ 夫婦喧嘩中の「諸事情鑑みてる」愛猫の賢すぎる視線にネット民が大爆笑！【9.6万いいね】【ママリ】

夫婦喧嘩を見守る愛猫に9.6万いいね…！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、なつめ(@sauntm)さんが投稿した愛らしい写真です。夫婦生活において、喧嘩はつきものですよね。ときには、お互いヒートアップして、引くに引けなくなることも。実は気がつかないだけで、ペットに見られていた……なんてことがあるかもしれません。なつめさん夫婦は喧嘩をしていた際に、ふと物陰から視線を感じました……

夫婦喧嘩の様子を見られてた

愛猫の表情や様子をうかがうような目線が、何か言いたそうですね。心配しているのか、またやってると思っているのか、猫の気持ちを想像してしまいます。もしかすると、なつめさん夫妻は、愛猫・ねねちゃんの視線を感じて、喧嘩が中断になったかも。



この投稿には「覗き具合が、諸事情鑑みてる感でとってもカワイイ一瞬」「隠れる場所が絶妙」「温かく見守ってますな」などのリプライが寄せられていました。



なつめさんは富山県の海辺の町で宿を経営しており、ねねちゃんは看板猫として活躍しているそうです。愛らしくて賢いねねちゃんが迎えてくれたら、癒やされること間違いなしですね。ねねちゃんを含む家族の楽しい生活がかい間見られるような写真の投稿でした。

お散歩前「待て」と言われたラブラドール、けなげな待ち方に4万いいね

ご紹介するのはラブラドールの横綱(@yokozuna_lab)さんが投稿したある写真。わんちゃんはとてもお利口で健気。飼い主さんのことが大好きな気持ちが伝わる姿を見ると、愛おしさがあふれますね。そのような姿からは、飼い主と愛犬の信頼関係が見て取れるように思います。今回は、健気でかわいいわんちゃんの姿をご紹介します。



投稿者・ラブラドールの横綱さん(以下、飼い主さん)は、散歩の前に、愛犬・横綱くんに「まっててねー」と声をかけたところ…？

あさんぽ前「待てだよー」って言いながら家の鍵かけてて、終わって見たらこれのまま動かず待ってました😂ごめんごめん💦

「待て」という声掛けに対し、きちんと待っている愛犬。リードがお顔にひっかかっていても頑張って待つ姿を見たら、愛おしくなりますね。その視線からは「待っているよ。まだ？」と言っているような思いが見て取れます。



この投稿には「辛抱強い」「健気に待てして賢い子」などのリプライが寄せられました。愛犬との信頼関係を感じ、胸が温かくなります。横綱くんと飼い主さんが、お散歩を楽しめるよう願いたくなる投稿でした。

癒やし満点、猫のおしり「けつようび」に5万いいね

ご紹介するのはおもち ファミマプリント販売中🐾(@omochiomoching)さんが投稿したある写真。猫ちゃんの普段見られないようなかわいい姿を激写できるのは、飼い主さんの特権です。今回はなんとも癒やされる猫ちゃんのおしりの写真をご紹介します。



もふもふでふさふさのかわいいおしり。猫ちゃん好きにはたまらない写真のはず。どうぞご覧ください。

#けつようび



←3ヶ月 3歳→

上が生後3か月、下が3歳のお写真だそう。大人の猫になっても、かわいい後ろ姿はそのままなのですね。癒やし効果絶大の、かわいすぎる後姿です。



この投稿に「幸せなけつようび」「かわいいおしり」などのリプライが寄せられました。今日は何だか憂うつ…そんな日は、こんなかわいいおしりに癒やされてみるのはいかがですか？

