なんと、地球年齢とほぼ同じ放射能の半減期…じつは、日本にも埋蔵している。粉末にすると空気酸化されやすく、発火して、水素ガスを発生する、金属元素「ウラン」の途方もない性質

元素番号92「ウラン」 … その1

この世界を形作る構成要素「元素」。現在までに、なんと118種類の元素の存在が判明しています。

もちろん、私たちヒトの身体もまた、さまざまな元素からできています。そして、からだの中のちょっとした元素のバランスの乱れが、健康状態までをも大きく左右するのです。

そんな元素と人間の深遠な関係を主軸に、118の元素が織りなす物語を、『元素118の新知識〈第2版〉 』の編著者で、『生命にとって金属とはなにか』の著者でもある桜井弘氏に紹介してもらいましょう。

今回は、ウラン元素を取り上げます。

＊本記事は、『 元素118の新知識〈第2版〉 』を再編集・再構成してお送りましす＊

ウラン自体の発見は、意外に古い

ドイツのクラプロートは1789年、ピッチブレンド（閃ウラン鉱）から新しい金属元素を見出し、その元素に1781年に発見された新惑星、天王星（Uranus）の名をとって「uranium」と命名した。

クラプロートは、新元素の精製の最終段階で炭素による還元を試み、得られた黒色粉末を単体のウランと考えたが、実は二酸化ウラン（UO₂）であった。

約50年後の1841年に、フランスのペリゴーが四塩化ウラン（UCl₄）のカリウムによる還元で金属ウランの単離に初めて成功した。

ウランが放射性元素であることを見出したのはフランスのベクレルであり、1896年のことであった。

ベクレルは黒い紙で包んだ写真乾板をウランの化合物のそばに置くと、乾板が感光することから、ウランの放射能の存在を発見した。ウランは最初に発見された放射性元素である。

2年後の1898年にキュリー夫妻がラジウムとその放射能を発見し、放射性元素の化学がスタートした。

ウランの存在するところ

地殻中のウランの存在度は、多くの調査・分析の結果、地殻1g中に2.4μgと考えられている。もしこの濃度のウランが地球全体に一様に存在しているとすると、ウランの放射能によって地球の温度はたえず上昇することになる。

しかし、そのような温度上昇は観測されていないので、ウランは地球上に広く分布しているが、地球の深部の濃度は低く、そのほとんどが地殻の表面付近（20km以内）に存在しているといわれている。

一方、ウランは海水1Lあたり3.3μgの濃度で存在している。低濃度ではあるが、海水中のウランの全量は45億tにのぼる。

ウランはあらゆる岩石中に存在するが、ウラン鉱物の中で重要なものとしては、閃ウラン鉱、カルノー石、リン灰ウラン鉱、リン銅ウラン鉱、ウラノフェン（記事冒頭の写真）が知られている。

2021年の産出量は、カザフスタンから2万1819ｔ、ナミビアから5753t、カナダから4693t、オーストラリアから4192t、ウズベキスタンから3500t、ロシアから2635tである。

日本国内の産地としては人形峠（岡山県と鳥取県の県境）と東濃（岐阜県南東部）が有名だが、産出量はごくわずかである。

高品位ウラン鉱石中にはウランが0.1〜1%含まれている。粗精錬工程によって得られたウラニル（UO₂²⁺）の化合物（黄色いことから「イエローケーキ」とよばれる）を精製し、四フッ化ウラン（UF₄）とした後にマグネシウムで還元して金属ウランを得る。

高品位ウラン鉱石中に含まれるウランの量は約350万tと推定されているが、これは今後のウラン需要を満たすものではなく、海水からのウランの抽出が注目されている。

海水中のウランを効率よく選択的に抽出することを目指した吸着剤の開発と、吸着システムの開発に関する研究が日本を中心として展開されており、有機高分子化合物（アミドキシム吸着剤など）が実用化に向けて検討されている。

30核種もあるウランの同位体

ウランの同位体は、質量数216から242まで30核種が知られており、すべて放射性である。最も寿命の長い核種は²³⁸Uで、その半減期は約45億年である。同位体のうち、²³⁴U、²³⁵U、²³⁸Uは天然に存在する。

²³⁸Uは「ウラン系列」とよばれる放射性核種の壊変系列のもとになる核種である。²³⁴Uは同じくウラン系列中に、²³⁵Uは「アクチニウム系列」中に位置している。

「90・トリウム」の記事でも述べたとおり、核分裂性の²³³Uは²³²Thの中性子照射によりつくられる。²³⁶Uは、²³⁵Uが速い中性子を捕獲することによって産生される。²³⁵Uによる遅い中性子の捕獲は、核分裂現象につながる。

金属ウランは銀白色で、粉末は空気酸化されやすく、発火し、水を分解して水素ガスを発生する。金属ウランは化学的な反応性がきわめて高く、貴ガス元素以外の全元素と反応するといわれている。

核分裂時に生じる莫大なエネルギー

1938年、ドイツのハーンとシュトラスマンによって、ウラン235に低エネルギーで速度の遅い中性子（「熱中性子」とよばれ、エネルギーは約0.025eV）を照射すると、ウラン235が分裂して、放射性のバリウム141と複数の中性子（約2.5個）がつくられるという予想外の現象が発見された。

同時に、この現象からは莫大なエネルギー（ウラン235原子核1個から放出されるエネルギーは約200MeV）が放出されることも明らかにされた。

このエネルギーは、化学反応によって放出されるエネルギーの100万倍にもおよぶ莫大なものである（図「核分裂反応」）。

1939年から翌年にかけて核分裂反応が連鎖的に持続されることが明らかにされたが、このことが、結果的に世界を大きく変えることになった。

ウランの核分裂連鎖反応が世界に与えた影響とは……？ また、ヒ素と同程度といわれる毒性をもつウランを、意外にも食物を通して日常的に摂取しているという驚きの事実についても、次回の記事で解説します。

