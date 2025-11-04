ワールドシリーズ（WS）で球団史上初の2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。遊撃手として世界一に貢献したムーキー・ベッツ内野手（33）は3連覇を果たし、自身5個目のチャンピオンリング獲得に向け、意欲を示した。

大観衆の前でマイクを握ったベッツは「俺がここに来てから、勝ちっぱなしだ」とワイルドに言い放ち、大声援を浴びた。2020年からドジャースでプレー。20年、そして24、25年と3度の世界一を経験し、レッドソックス時代の18年を合わせて、獲得したチャンピオンリングは4個目となった。

多くの栄誉を手にしてもまだ満足することはない。「さあ、この手を全部埋める時が来た。5つ目だ」と来季の3連覇を高らかに宣言した。

在籍6年で3度の世界一。まさに黄金時代を築きつつあるチームの中心的存在となっている。「みんなのおかげで、ここでの俺の時間は信じられないくらい素晴らしいものになった。ここのみんなが大好きだ。そして、みんなに感謝している」とファンに呼びかけ、大声援の中、スピーチを締めくくった。