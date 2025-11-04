【リサマリ】2025年クリスマスコフレ登場♡心ときめく限定ランジェリーギフト

毎年大人気のリサマリ「クリスマスコフレ」が、2025年も登場します♡今年は“気持ち”と“環境”にフィットするをテーマに、3つのシリーズ「ルビー」「アリーナ」「ジュエリー」を展開。11月19日（水）の発売に先駆け、10月27日（月）より予約がスタート。上質なレースやラメ糸を贅沢に使った華やかなランジェリーは、頑張った自分へのご褒美にもぴったりです。

3つの世界観で彩る限定コレクション



ルビー

アリーナ

ジュエリー

リサマリの2025年クリスマスコレクションは、ルビー、アリーナ、ジュエリーの3シリーズ。

「ルビー」は雪の結晶やリボンをあしらい、最高の私に出会うための魔法ランジェリー。

「アリーナ」は宮殿の装飾を思わせる曲線レースが印象的で、優雅なエナジーを纏うデザイン。

「ジュエリー」はスワッグや壁飾りをモチーフに、煌めくアップリケが自信を与えてくれます。

それぞれ、ブラやショーツ2型～4型（一部5型）、カーディガン、ガーターベルト、ドレスなど多彩なアイテムを展開。

予約特典はネイルケアオイル♡豪華なギフトBOXも



ネイルケアオイル

10月27日（月）から直営店・ECストアにて予約受付を開始。

イラストレーターJIJIさんとコラボしたギフトBOXやメッセージカード、ノベルティもセットになっています。

さらに予約特典として、数量限定で「ネイルケアオイル」をプレゼント♡オンライン限定で、同シリーズ3点以上購入で特典がもらえるほか、最大25％OFFの割引イベントも同時開催されます。

特別な夜に寄り添う、自分らしい輝きを



ルームウェアのようなカーディガンやスリップ、ベビードールなどもラインナップ。

フェアリーセット、プリンセスセット、ヒロインセットなど、自由に組み合わせて自分だけの“クリスマスコフレ”を作れます。

華やかさの中に上品さを忘れないリサマリのデザインは、特別な夜をさらにロマンティックに彩ってくれるはず。

今年のクリスマスは“私が主役”♡



2025年のリサマリ「クリスマスコフレ」は、女性の“ときめき”を詰め込んだ特別なコレクション。どのシリーズも、自分の内面を美しく輝かせてくれるランジェリーばかりです。

ホリデーのひとときに、ぜひお気に入りの一着を見つけて♡今年のクリスマスは、あなた自身がヒロインとして輝く夜を過ごしてみませんか。ぜひこの機会にチェックしてみて♡