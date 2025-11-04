賃貸住宅で外国人入居者とのトラブルを経験した人が約3割に上ることが最新調査からみえてきました。騒音やゴミ出し、臭いといった文化の違いによる摩擦の実態が判明。単なるマナー違反では済まされない問題に対し、「罰則」と「歩み寄り」、どちらが有効な解決策となるのでしょうか。

外国人入居者とのトラブル、3割が経験

株式会社AlbaLinkが賃貸物件に住む500人を対象に行った『外国人入居者とのトラブルに関する意識調査』によると、外国人入居者とのトラブルを「経験したことがある」と回答した人は31.6％に上りました。「周囲で見聞きした」という人も約3割おり、多くの人が賃貸住宅における外国人との問題を身近に感じている実態が明らかになりました。

具体的にどのようなトラブルが起こりやすいのでしょうか。

圧倒的に多かったのが「騒音を出す」（71.4％）。2位以下を大きく引き離しており、最大の懸念事項であることがうかがえます。寄せられた具体的な体験談としては、「木造アパートで隣人が毎晩大音量の音楽を流していた」（20代 男性）、「足音や生活音が大きく、階下に響く。よく集まりを開き騒音がある」（30代 女性）、「スマホでの会話でも、スピーカーにして大きい声でしゃべる」（40代 男性）といった声がありました。

調査の考察によると、音の感じ方や静けさの重要性は、文化によって大きく異なることが指摘されています。日本の住宅、特に木造家屋は音が響きやすい構造です。多くの日本人は集合住宅では静かに過ごすことを心がけますが、外国人入居者がその構造的な違いを理解していない場合、母国では普通の生活音であっても、日本では「騒音」として受け取られてしまいます。「外国人の部屋に友人が多数集まって夜中まで騒ぐ」といった、パーティー文化の違いを指摘する声も多く寄せられました。

2位には「ゴミ出しルールを守らない」（33.0％）が入りました。「騒音」と「ゴミ出し」が、外国人入居者トラブルの二大要因。「出してはいけない曜日にゴミを出し、カラスに食い荒らされる」（30代 女性）や、「分別せず指定の袋も使用せず、回収日じゃないのに平気で出す。夏には臭いがして大変だった」（50代以上 女性）といった実害を伴う声が挙がっています。

調査によると、日本のゴミ分別ルールは地域ごとに細かく、日本人ですら自治体をまたいで引っ越すと、最初は戸惑うことがあります。日本のルールや日本語での説明書きを十分に理解できない外国人にとっては、そのハードルはさらに高くなります。

3位以下には、「共用部分の使い方が悪い」、「臭いがきつい」（4位）、「物件のルールに違反する」（5位）が続きました。

3位の「共用部分の使い方」では、廊下やエントランスへの私物放置、駐輪場所のルール無視などが挙げられました。調査では、日本では共用部を皆で清潔に保つことが前提とされるのに対し、文化によっては「使えるスペースは、自分の好きなように使って構わない」という考え方をする人もいるため、摩擦が生じやすいと分析しています。

4位の「臭い」については、香辛料の強い料理やお香など、食文化や宗教的な習慣の違いが原因となっています。「お香の匂いが独特で、洗濯物に匂いがうつった」（30代 女性）、「別の部屋の住人がグリーンカレーを毎日作るので、周囲数メートルまでスパイスの匂いがした」（30代 男性）といった声がありました。調査のコメントでは「食文化の違いなので仕方ない」と、一定の理解を示す意見も見られたようです。

5位の「物件のルールに違反する」は、騒音やゴミ出しとも関連しますが、より広範なマナー違反を指しています。調査では、日本人には「当たり前」でも、外国人にとっては「知らない」「想像もつかない」「重要性がわからない」といったルールが少なくないと分析しています。さらに、日本語が難しいために配布された入居ルールを読めていない可能性を挙げた人もいました。

トラブルの根源は「伝わらないこと」

これらのトラブルを防ぐために有効なことは何でしょうか。

最も多かった回答は「しっかりルールを説明する」（55.6％）で、過半数を占め、単に契約時だけでなく、継続的な説明の重要性を指摘する声が目立ちました。「契約時だけでない、複数回にわたる丁寧なルールの説明」（40代 男性）や、「一度では覚えられないだろうし、忘れてしまうと思う。掲示板に貼り紙したり、都度メールやLINEを利用して知らせると良い」（50代以上 女性）といった意見です。

次いで多かったのが「多言語で対応する」（28.0％）。ルールを説明しても、相手が理解できる言語でなければ意味がありません。回答者からは「多言語でのゴミ分別マニュアルやゴミ分別カレンダーの完備」「入居ルールの多言語マニュアル」「不動産会社に外国人専用相談窓口を設置」（40代 女性）などが具体的に提案されました。調査によると、一部の不動産管理会社が導入している「翻訳アプリを使った24時間の外国人対応窓口」を評価している人もいました。

一方で、より強制力のある対策や、第三者の介入を求める「罰則規定を設ける」（3位・14.6％）という意見も。「契約違反した場合は、速やかに退去してもらう。厳しくしないと守らない」（40代 女性）、「日本人が海外に住むときも居住国のルールに従うのだから、『日本では何でも許されるわけではない』と理解してもらうべき」（50代以上 女性）など、公平性を保つための手段として罰則が必要という考え方です。調査では、明文化されたルールと罰則を設け、しっかり説明したうえで、厳格に執行するべきという意見が多かったと分析しています。

少数意見としては、6位「入居審査を厳しくする」、7位「居住エリアを調整する」。「事前審査をかなり厳しくする。日本語レベルが高い外国人に絞る」（20代 男性）といった審査強化の意見や、「外国人専門の物件を作ってほしい」（30代 女性）といった、いわゆる「住み分け（ゾーニング）」を求める声も。これらは接点が少なくなれば摩擦は減るという考え方ですが、相互理解の促進にはつながらない側面もあります。「ルールを守る意思はあるが日本語がまだ上手ではない外国人」が排除されてしまう懸念も残ります。

今回の調査結果では、賃貸物件で起こる外国人とのトラブルは、「外国人だから」ではなく、「文化やルールの違いを共有しきれていないこと」に原因があると、多くの人は考えていることがわかりました。トラブルの上位である騒音やゴミ出しは、日本人同士でも起こり得る問題。だからこそ、外国人に対しては特に「多言語対応」と「丁寧なルールの説明」が求められています。

