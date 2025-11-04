「骨董品・古本・居酒屋『三福』」で、昭和の大投資家「エビ銀」と出会った20代の夫婦・信二と姫奈。エビ銀に株投資のいろはを教わる2人は、次の投資候補を探していきます。本稿では、奥山月仁氏の著書『株小説エビ銀 路地裏の大投資家が教えてくれたこと』より、「身近なお宝株」発掘術を紹介します。

身近な成長株のヒント

ツピッ、ツピッ、ツピッ、ツピッ、ツピッ。

ゴールデンウィークが明け、信二と姫奈は次の投資候補を探すことにした。

「銀さんは、ダイエットは狙い目だって言ってたけれど、私の場合、痩せるための筋トレの本を1冊買って、ただそれを実践しているだけだから、全然、企業とか株とかには関係ないのよね……」

「今までは、とにかく頭金を貯めるために、お金のかかることなんて何もしなかったもんな」信二はうなずきながらも、いつも気になっていることを口にした。

「けどさ、筋トレが終わった後、いつも、なんか飲んでるじゃん。アレ作ってる会社はどうよ？ この前、『こいつは結構な出費だけど、筋肉増強のためなら仕方がない』とかなんとか言ってたじゃん」

姫奈もはっと気が付く。「プロテイン？ そういえば、そうね。あれ結構高いのよ。けど、あれ飲んだら確実に筋肉がつくの。筋肉は裏切らない！」姫奈は力こぶを作って見せると、早速、プロテインの大袋を取りに行く。

「確かに……。これ毎日飲んでるし、この会社、儲かってるのかも……」パッケージの裏側を見た。

「モリタン製菓が作ってるんだ」

「えっ、チョコストライクのモリタン製菓？」

「そう、子供の頃よく食べたハイキッスのモリタン製菓」

物心ついた頃から慣れ親しんできたお菓子会社だけに、社名を聞いただけで、その味とともに様々な記憶がよみがえる。

「うーん、けど、そんな老舗会社が上がるかな？」信二はせっかくのアイデアをすぐに打ち消してしまいがちだ。

「そうね。大手じゃなくて、これから伸びそうな小さな会社が狙い目って、銀さんも言っていた」姫奈も自信がなくなってきた。

「けど、明日、銀さんたちと相談するのに、何もネタがなかったら失礼でしょ。だから、とにかくモリタン製菓のことをちゃんと調べてみようよ」

信二は、モリタン製菓の公式サイトにアクセスし、決算説明資料や製品情報を真剣に読むことにした。その隣で、姫奈は日課の痩せ筋トレを始めている。

株を買うための調査として購入した商品

翌日、三福はずいぶんと賑やかだった。

「ぎゃーっ、その香炉だけはやめて!! いくらの代物だと思ってるの!!」

サラ柴の悲鳴が聞こえてくる。

「こらーっ、お前たち、運動会はやめろ。おとなしくしないと、もう連れてこないからな!!」

どうやら、マハ・カラの子供たちが来ているようだ。

「こんにちは」信二たちが入口を開けると、幼稚園児ほどの小さな男の子が2人、姫奈に飛びついてきた。

「わー、かわいい。双子さんですか？」

「やぁ、姫ちゃん。そうなんだ。そっちが岩治で、こっちは金太」

「岩治と金太？ 古風な名前なんですね」信二が反応する。

「うん。妻は日本人だから、日本らしい名前にしたいって」今度は姫奈が反応する。

「ところで、マハ・カラさんって、おいくつなんですか？ まだこんなに小さなお子さんがいるなんて」

「えっ、ボク？ 今年36歳」

「ええーっ？ そんなに若いんですか」信二も姫奈も驚いた。確かに36歳といわれるとそんな風にも見えるが、2人は勝手に50歳前後と予想していたのだ。

「老け顔ってよく言われるのよ。あんたたちもボクのこと、もっとジジイと思ってたんでしょ！ ガハハハハ」

信二は頭を掻きながらも、否定はしない。

「あっ、そうだ。これ、君たちにあげるよ」

ここに来る途中、スーパーで買ったハイキッスの新商品をカバンの中から取り出した。株を買うための調査として、スポーツショップやドラッグストアではプロテインや健康食品を、スーパーではお菓子や飲料品を調べていたのである。そのついでに、モリタン製菓のお菓子も買っていたのだった。子供たちは喜んで食べ始めた。

「ありがとう。2人とも大好きなんだ」信二たちがいつもの席に着くと、マハ・カラは子供たちを連れて出て行ってしまった。

「うちの子がいると邪魔でしょ！ それに今日は井の頭公園で象を見る約束なんだ」

井の頭公園には小さな動物園があって、そこに子供たちを連れて行きたいらしい。ぼーん、ぼーん、ぼーん。古時計が3時を知らせた。

「ふーっ。やっと落ち着いたわ」

いつものように静まり返った店内で、サラ柴は汗を拭く。

「さて、今日は新しい銘柄を探してくる約束だったよね。何か良いのは見つかったかな？」

エビ銀の質問に姫奈が答える。

「はい。今回もそんなには自信がないんですが、この会社はどうかなって」

姫奈は、信二がエクセルで作ったシートを取り出して見せた。そこにはモリタン製菓と書かれており、PERやPBR、最近の業績推移などがまとめられている。

プロテイン…じゃなくて、「プラ転」とは？

「へーっ、モリタン製菓が良いと思ったんだ。面白いね。どうして？」

エビ銀は興味深そうにエクセルのシートを読んでいる。

「きっかけは、姫奈のダイエットです。彼女は毎日ダイエットのための筋トレをしているんですが、終わった後、筋肉を増強するためにプロテインを飲むんです。それで、そのプロテインを作っている会社はどうかなって。そしたら、それがモリタン製菓だったので、もしかすると面白いんじゃないかと思って調べてみました」

信二が答えると、サラ柴が姫奈に聞く。

「そのプラテン？とかいうやつ、みんな飲んでるの？」

「あっ、プロテインです」

姫奈の訂正に被せるように、エビ銀が解説した。

「ちなみに、プラテンっていうのはね。株価が低迷してずっと含み損だったものが、反転上昇して含み益に転換することなんだ。プラス転換、略してプラ転。逆はマイ転」

「そのプラテンだか、テンプラだかってのが、売れてるのね？」

齢を重ねると新しい単語が頭に入らない。それで、知っている単語で何とか処理してしまう。

「はい。筋肉を増強したい人は、大抵プロテインを飲んでいまして、モリタン製菓のやつも結構売れているんです。最近は、若い女性の間でも、美しく痩せるための痩せ筋トレが流行っていまして……」

「なるほど。ムッキムキになるんじゃなくて、程よく、筋肉をつけるのね？」

納得するサラ柴を横目に、エビ銀がさらに質問する。

「じゃあ、モリタン製菓はこれまでお菓子しか作っていなかったのに、健康食品やサプリメントを強化しているから、今後はその分野が伸びて、株価が上がると考えたのかな？」

「はい」信二はさらに続ける。

「ただ、それだけではないんです。この会社を調べてみると、最近は海外にお菓子をどんどん輸出しているようなんです。中国やアメリカでも売れ始めていて、それで、もしかしたら、そっちも行けるんじゃないかなと……」

エビ銀は感心しながら聞いている。

「つまり、モリタン製菓はお菓子の開発技術や販売ノウハウを使って、1つには健康分野に応用しながら、もう1つには海外展開に力を入れていて、その両方が、今後ぐんと伸びる可能性があると考えたってことかな」

エビ銀が確認するのを聞いてサラ柴も納得した。

「確かにそうなのよね。海外旅行に行くと、お菓子の種類って少ないのよ。日本みたいに、お菓子とか加工食品とかが充実してる国って、なかなかないわ……。日本のお菓子メーカーが海外進出したら、きっと売れるって、ワタシもずっと思っていたの」

「ヘルスケアと海外なら、どちらも成長余地が大きそうだしな」

この銘柄なら行けそうだという反応をしている2人に、姫奈から質問が出た。

「でも、銀さんからは、大企業よりも成長余地の大きい小さな会社が狙い目って聞いていたんで、どうかなって、思ってたんです。モリタン製菓はみんな知ってる大企業だから、今後も大きく成長するのは難しいかもしれないって……。どうですか？」

一般的な認識と少しズレる株

エビ銀はにっこりと笑う。

「いや、確かにテレビCMがよく流れるので大企業だと思われがちだけど、この手のお菓子メーカーや加工食品メーカーは、そこまで規模が大きいわけじゃないんだ。もし、お菓子一辺倒から抜け出して、別ジャンルへの進出に成功したら、会社は見違えるように成長すると思うよ。特にヘルスケア分野はプロも注目する巨大市場だからね。その市場で、既にうまくやっているようなら期待できるね。この会社のブランドがあれば安心感もある」

「へぇ〜、そういうものですか……」

2人は少しずつ気付き始めていた。どうも、株というものは、一般的に考えられている思い込みとはちょっとズレたところに良い答えがあり、しかし、よくよく調べてみると、とても納得できる理由が存在する。成長株というと、IT企業とか、ネット企業とか、何か先端技術を開発しているような、近未来的なイメージを持つ企業ばかりだと思っていたが、案外、住宅やお菓子みたいな、とても身近な分野にも存在するようだ。勉強すればするほど株の奥深さや面白さに気付いていく。

「そうなんだよ。世間一般の常識的な見方で企業を決めつけてしまうと、良い株を見つけられなくなるんだ。伝統あるお菓子会社なんてもう伸びないと思うんじゃなくて、伝統あるお菓子会社が本気で海外進出して、本気でヘルスケアに進出したら、きっとすごく伸びるはず！っていう視点がとても重要なんだ」

姫奈はまたノートに書き始めた。

・投資に勝つコツ

これまでの常識で、会社の成長力を決めつけてはいけない。たとえ、伝統的な企業でも、新しいジャンルで稼ぎ出したら、大化けする可能性がある。

「本当にそうね。ワタシも、常識にとらわれちゃダメって、いつも自分に言い聞かせてるの。そうしないと、ありきたりな株でありきたりな成績しか残せなくなっちゃう」

お酒の用意をしながら、サラ柴はさらにこう付け加えた。

「日本市場にとどまっていた会社が、思い切って、海外に飛び出して、大きく成功する。そんな事例は最近すごく多いの。1億2000万人の市場から、何十億人もの世界市場へと規模が何十倍にも大きくなるんだから、それこそ10倍高だって狙えるのよ。ユニクロもそう、ドン・キホーテもそう。丸亀製麺もそう。ハワイに行ったら行列ができていたわ」

「なるほど」という顔をしながら姫奈はノートに書き足す。

・投資に勝つコツ

これまで日本国内でうまくやっていた企業が、思い切って海外進出した時が狙い目。市場は何十倍にも広がり、株価も大上昇が期待できる。

「さあ、今日は高知のお酒が手に入ったんだ。こいつは水のように飲めちゃうから大変だぞ」エビ銀が一升瓶を取り出した。もちろん、例によって、エビ銀のおごりだ。

モリタン製菓のライバル社

翌週、信二は、もう1社、気になる会社をパソコンで調べていた。先日、三福に行く前に立ち寄ったドラッグストアのプロテイン売り場で、モリタン製菓のライバル商品を作っていたメイポが気になったのだ。

メイポは、明治時代から続く歴史あるお菓子会社だ。ただ、お菓子だけではなく、最近は免疫力を高める乳酸菌飲料や、脂肪の燃焼を助ける健康補助食品などが大ヒットしている。調べてみると、業績は急拡大しており、株価も2年ほどの間に2倍に上昇していた。

「ねぇ、モリタン製菓を調べたついでに、メイポも調べてるんだけど、こっちもかなり良いよ」

姫奈もパソコンを覗き込む。

「確かにメイポはプロテインもよく売れてるし、ホーネットパワーもすごく売れているの。有酸素運動をする前にこれを飲んでおくと、脂肪を落とすのに効果があるのよ」

「へえ〜、知らなかった」信二は株価についても説明する。

「ただ、株価は既に結構上がってるんだ。1年前と比べて2倍になってる。やっぱ、まだ上がってないモリタン製菓を買うべきかな」

パソコンに映し出された株価チャートを見て、姫奈も呟いた。

「怖いくらい、上がってるね。逆に下がりだしたら、大暴落しそう」

見つけた株の「周辺企業」まで調べることの重要性

結局、迷ったまま、週末を迎えた。

「で、モリタン製菓はいくらで買えた？」エビ銀が聞くと、信二は言いにくそうに答える。

「実はまだ買ってないんです」

「えっ、なんで？」サラ柴が聞く。

「実はあの後、ライバルのメイポについても調べたんです」

「ああ、チョコとかアイスとか作ってる、あのメイポね」

「はい。で、調べてみると、メイポも同じように健康食品で成功していて、海外進出も進めようとしているんです」

「なるほど、それで、どっちにしようか、迷っちゃったってことかしら？」

「はい」サラ柴はエビ銀のほうを見ながら言った。

「これもよくあることよね。良い株を複数見つけてどっちにするか迷うって……」

「そうだね」エビ銀が口を開いた。

「君たち、偉いね。モリタン製菓を見つけただけじゃなくて、さらにそれに関連する企業を調べるというのは、とても大事なことなんだ。良いと思う会社があれば、その周辺企業の中からもっと良い株が見つかることはよくある」

どうやら企業の調べ方は間違っていないようだ。

「思い付きだけで突っ込んでいくんじゃなくて、他と比べることで、間違いなく投資力がついていく。しかも、実際に売られている商品から生の情報を手にして、そこから投資アイデアにつなげるっていうのも重要なことだ。良い探し方ができている。姫ちゃん、このこともノートに書いておくといいよ」

・投資に勝つコツ

何かのきっかけで有望株を見つけることができたなら、その周辺も調べるとよい。もっと良い有望株を見つけられる可能性がある。

・投資に勝つコツ

実際に売られている商品から生の情報を手にすることが大事。

株のプロの発言に左右される、不健全な日本株

「株のプロとか専業トレーダーとかって言っても、ニュースで流れる経済指標や要人の発言とか、力のある投資家が何を買っているか、みたいなことばかりを必死になって追いかけている。実際に企業がどんな商品を売っていて、それが世の中にどういう風に受け入れられているか、みたいなことを、丁寧に調べている人って、むしろ少数派さ」

エビ銀は日本の株式市場の状態をあまり良いとは思っていない。

「もっと生の意見が市場に反映されないと、頑張っている企業のほうだって報われないよ。君たちのような、ごくごく普通に暮らしている人が、そんなごくごく普通の暮らしの中から見つけた、とっておきのお宝株を買うっていうのは、日本経済にとっても良いことなんだ」

姫奈は自分の投資が世の中に役立つことに喜びを感じた。

「それにプロ連中が、あまりに企業以外のことばかりを見ているもんだから、素朴な発想で、素直に企業を評価して株を買って、ただその株を保有し続けるだけで、プロ以上に儲けることができる。君たちはそういう投資家を目指すといいよ」

信二が質問する。

「今回のように、同じ業種で、同じような理由で成長している、良い株を2つ以上同時に見つけた時は、どうするのが良いのでしょう？」

これにはマハ・カラが即答した。

「2つとも買えばいいじゃん。まだ1社しか買ってないんでしょ？ 2つ買っても、まだ全部で3社じゃん。目標は5社なんだから」信二は腑に落ちない。

「そうなんですけど……。5社に投資する理由が、分散してリスクを減らしながらも、一方で5社だけに投資先を集中することで高いリターンを目指すっていう、両取りの発想だと思うんです。その場合、同じ業種で、同じ理由で成長している2社なら、リスクがカブるので、どちらか一方に絞ったほうがいいのかなぁと、素人ながらに感じたんです」

席は5つ、それでも6社の株を買いたい場合

エビ銀が答える。

「マハ・カラが言うように、資金に余裕があるなら、2社とも買えばいい。ただ、もし、6社見つかって、それを5社に絞るっていう場合は工夫が必要だな」

エビ銀はコピー用紙にペンを走らせながら図を使って説明を始めた。

「まず、席は5つ用意しておく。けど、6社買いたくなる。もし、そのうちの2社が、業種や成長理由のよく似た2社なら、1つの席に2社とも座らせるのさ。例えば、1000万円の軍資金で5社なら、1社当たり200万円だから、その1つの席を2つに分けて、100万円ずつ2社に割り振る」

姫奈は、慌てて信二の席に移り、2人で半ケツで座ってみせた。

「こういうことですね？」

「ハハハ。そうだ。半ケツで座らせるんだ。席が埋まっていない時は、たまたま業種がカブっても、有望に思える株を見つけることができたなら、リスクがカブるという認識を持ったうえで、あえて両方買えばいい。で、将来、有望株がどんどん見つかって、5つの席が埋まり、さらにもう1社有望株が見つかった時に、一方を退席させるのか、半分ずつ売って、1つの席に半ケツで座らせるのか、その時点で判断すればいいのさ」

サラ柴が付け加える。

「席数を決めることは重要。その上で、もっと良い株がないか、探し続けることはさらに重要。そうやって、常に自分にとって最高の5社をそろえ続ける努力をする。そうすると、常に、席の取り合いが始まる。ちょうど、野球のレギュラー争いと似ているわ。で、例えば甲乙つけがたい2人が同じポジションを争っている状態なら、おそらくそのチームの監督は、2人ともベンチに入れて、状況によって使い分けるはずよ。1つのポジションを2人で分け合うイメージね。でも、明らかに差が出てきたら、一方をレギュラーから外し、もう一方に絞る。よくわからないうちは両方使ってみる」

信二も納得した。

「なるほど。じゃあ、皆さんもそうやって銘柄管理をされているんですね」

「考え方は同じさ。オレたちの運用額は信ちゃんたちとはケタが違うから、5社に絞るってわけにはいかないけど、それでも、銘柄数を限定させて、その範囲で最高の銘柄だけを持つことにこだわる。その一連の思考が投資力を高めるし、保有銘柄をフレッシュに保ち続けることにつながる。君たちも、とりあえずは5社で始めればいいと思うけど、もし、うまくいって資産が大きく膨らんだら、銘柄数を増やしても構わない。ただ、常にその時点でベストな席数はいくつかを考えておくことが大事だよ」

姫奈がノートを取り出した。

・投資に勝つコツ

保有銘柄数を事前に決めておくことが大事。その上で、さらに良い株を探し続け、常に自分にとって最高の銘柄を持つようにする。

・投資に勝つコツ

ただし、甲乙つけがたい場合は、1つの席に2社を入れるなど、柔軟な発想で構わない。持っているうちに業績に差が出てきたら一方に絞る。

書きながら、姫奈がもう1つ質問する。

ズバ抜けて良い会社を見つけた場合

「逆に、もし、ズバ抜けて良い会社を見つけた場合はどうしますか？ どう考えても伸びそうだし、どう考えても割安な、超お買い得の成長株みたいなのを1つ見つけてしまったら？」

エビ銀は迷わず答える。

「そういう株は買える限り買う」皆どっと笑う。

「そうは言っても、5社ルールを課しているようなら、例えば、4：1：1：1：1みたいな割合で予算の半分をそこに突っ込む感じかな」

これに対しては、マハ・カラがフォローを入れた。

「それは、銀さんみたいに眼力がある人の場合でしょ。素人がとんだ思い込みでそれやっちゃうと大損につながる。まぁ、どうしても自信があるなら、せいぜい3：2：2：2：1くらいが良いんじゃないかな」

信二が口を開いた。

「そうすると、席数は決まっているけど、資金配分については、一定である必要はないということでしょうか？」

「そういうことよ。野球選手の場合でも、ポジションの数は決まってるけど、年俸は全然違うでしょ。スター選手には、スター選手にふさわしい予算を用意して構わないのよ」

信二は質問を続ける。

「じゃあ、さっきの半ケツルールも使って、3：2：2：2：1（0.5＋0.5）みたいにして、6銘柄保有するというのもありですか？」

「うーん。半ケツで座らせるにしても、最低でも1割は買う覚悟が必要ね。バフェットも言っているわ。『自分の純資産の10％を注ぎ込む勇気と確信を持てないなら、その銘柄に投資すべきではない』ってね」

奥山 月仁

会社員投資家