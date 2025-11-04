11月4日の運勢第1位は射手座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……射手座

責任感の重圧に押しつぶされそうな気持ちを手放して、本来あなたが持っている自由な発想で仕事に取り組める日。心の声に従って、思いのままに動いてみましょう。そうすることで、普段以上の行動力があなたを後押しし、期待をはるかに上回る素晴らしい成果を生み出します。

★第2位……獅子座

自然と笑顔がこぼれてしまうような、楽しさ全開の一日！あれこれ深く考えず、そのときのワクワクする気持ちに身を任せてみましょう。誰かからのお誘いは、迷わず「OK！」と返事すると◎。あなたの優しい言葉と、輝く笑顔が、幸せの輪をどんどん広げてくれます。

★第3位……牡羊座

恋の舞台では、自信が大きな武器になる日。まわりの存在に惑わされず、想いのままに行動を。駆け引きよりも素直なアプローチが好結果につながります。今こそまっすぐ気持ちを届けて！あなたの真剣さが心を動かすはず。

★第4位……牡牛座

直感が道を切り拓く日。これまで迷っていたことでも、不思議なくらいスムーズに決断することができそう。理屈で考えるよりも、心の奥から湧き上がる直感に従うのが正解。ピンときたことをどんどん行動に移してみましょう。

★第5位……乙女座

今日は仕事が思うように進まず、壁にぶつかることがありそうです。しかし、そんな時こそ仲間との信頼関係を深めるチャンスです。素直に助けを求め、弱さを見せることで周囲のサポートが得られ、チーム全体の結束が強まります。